كيف تسافر بأقل التكاليف في الطيران والإقامة والتنقل؟

تظن فئة من الناس أن السفر حول العالم يتطلب دائما مبالغ كبيرة، إلا أن الواقع يفيد بأن الأمر لا يكون بتلك الصورة دائما، كون أن السفر أنواع عدة، ومنها السفر الاقتصادي، ويتحقق هذا النوع من خلال تقليص التكاليف في المحاور الثلاثة الرئيسية: الرحلات الجوية وأماكن الإقامة ووسائل النقل.

وللحصول على سفر بتكاليف قليلة، هناك العديد من الطرق العملية مع ترشيحات لبعض مواقع السفر، سنستعرضها في هذا التقرير.

أولا: الرحلات الجوية

استخدم مواقع وتطبيقات مقارنة الرحلات الجوية: هناك مواقع وتطبيقات مثل "سكاي سكانر" (Skyscanner)، و"غوغل فلايتس" (Google Flights) و"موموندو" (Momondo)، وهي منصات ممتازة للغاية لمقارنة أسعار الرحلات الجوية للعديد من شركات الطيران أو كلها إن صح التعبير، حيث يمكنك تصفية النتائج بناء على الأيام الأرخص والمطارات القريبة، ومدة الرحلة والعديد من خيارات التصفية حسب الرغبة.

وينصح خبراء السفر بمقارنة أسعار الطيران وأيضا الفنادق قبل السفر، وعدم الاعتماد على موقع أو تطبيق واحد، وذلك لاقتناص فرص الخصومات والعروض.

احجز الرحلات الجويّة مسبقا ولكن ليس قبل وقت طويل جدا: عادة ما تكون فترة الحجز المثالية للرحلات الداخلية بين شهر واحد و3 أشهر مقدما، وللرحلات الدولية بين 3 و6 أشهر قبل المغادرة، حيث ترتفع الأسعار عادة كلما اقترب موعد السفر، لذا لا تنتظر طويلا.

ويمكنك استخدم تنبيهات الأسعار على تطبيقات الحجز لتتبع أسعار رحلة معينة من بلد لآخر على شركات طيران مختلفة عبر زر تفعيل التتبع، ومن بين المنصات التي تتيح هذه الخدمة غوغل فلايتس.

سافر مع شركات الطيران الاقتصادية: تقدم هذه الشركات جميعها تذاكر أرخص بكثير مقارنة بشركات الطيران كاملة الخدمات، لكن انتبه إلى الرسوم الإضافية على الأمتعة لدى شركات الطيران الاقتصادي، واختيار المقاعد، والطعام على متن الطائرة.

ولدى بعض المناطق (مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا) شبكة واسعة من شركات الطيران الاقتصادي، مما يسمح لك بالسفر بتكلفة منخفضة بين تلك البلدان.

كن مرنا بشأن التواريخ والوجهات: كلما كنت مرنا بشأن تواريخ السفر، زادت فرصة العثور على رحلات أرخص، كما أن استخدام خاصية البحث عن "أرخص شهر" أو "الشهر بالكامل" على منصات مثل "سكاي سكانر" يعد حلا مفيدا جدا للمسافرين غير المستعجلين.

استفد من الأسعار الخاطئة: في بعض الأحيان تقوم شركات الطيران بنشر أسعار غير صحيحة تكون أقل بكثير من السعر المعتاد، لذلك استخدم مواقع مثل "سيكرت فلاين" (Secret Flying)، أو "إير فلاي ووتش دوغ" (Airfarewatchdog) أو "ذي فلايت ديل" (The Flight Deal) للعثور على هذه الأسعار الخاطئة، فإذا وجدت إحداها، فاحجز بسرعة قبل أن يتم تصحيحها.

استفد من محطات التوقف الطويلة: ابحث عن الرحلات التي تحتوي على محطات توقف طويلة، والتي تكون عادة أرخص إذا كان لديك الوقت، فيمكن أن تكون هذه فرصة لاستكشاف الأماكن السياحية في عدة مدن مجانا.

فكر في السفر إلى مطارات بعيدة عن العاصمة: أحيانا يكون السفر إلى مطارات أصغر وأقل شعبية بالقرب من الوجهة أرخص، على سبيل المثال، بدلا من السفر مباشرة إلى مدينة رئيسية، تحقق من الرحلات إلى مدينة أو بلدة قريبة من وجهتك.

استخدم الأميال والنقاط الجوية: يمكنك الاشتراك في برامج المسافرين الدائمين، حتى لو لم تسافر كثيرا، فتراكم النقاط يدر رحلات مجانية مع مرور الوقت أو ترقيات للمقاعد، أو خصومات، بعض بطاقات الائتمان تقدم أميالا مجانية، أو دخول لصالات رجال الأعمال في المطارات.

ثانيا: الإقامة

استخدم أماكن الإقامة الاقتصادية:

النُزل (Hostels): النُزل هي إحدى أرخص الخيارات وخاصة للمسافرين الفرادى، حيث تقدم غرفا بنمط النوم المشترك (تُشارك مع مسافرين آخرين) أو غرفا خاصة بتكلفة منخفضة، فمثلا في مدينة مثل روما تتراوح كلفة المبيت في فندق 3 نجوم مثلا بين 80 و150 يورو لليلة الواحدة، في حين النزل قد يكلفك بين 20 و50 يورو، وفي طوكيو تتراوح أسعار الليلة الواحدة في فندق ثلاثة نجوم ما بين 100 و200 دولار، بينما النزل يكلفك بين 25 و60 دولارا.

بيوت الضيافة والفنادق الاقتصادية: تشتهر بيوت الضيافة والفنادق الاقتصادية خاصة في دول مثل جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتوفر غرفا خاصة بأسعار معقولة.

الموتيلات (Motels): توجد الموتيلات في دول الولايات المتحدة وكندا، وتكون غالبا أرخص من الفنادق التقليدية، وتوفر إقامة بمرافق وخدمات بسيطة للرحلات البرية أو الإقامة القصيرة.

فكّر في الإقامة البديلة: قد يكون استئجار غرفة أو شقة أو منزل بالكامل على منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت "إير بي إن بي" (Airbnb) أرخص من الفندق، خاصة للإقامات الطويلة أو للعائلات كثيرة الأفراد، يمكنكم المشاركة في السكن مع المضيف (بدلا من استئجار المكان بالكامل) حيث يمكن أن يقلل التكاليف بشكل أكبر.

‏ويتيح لك موقع "كاوتش سيرفينغ" (Couchsurfing) الإقامة مع السكان المحليين مجانا، والهدف هنا هو التبادل الثقافي أكثر من مجرد الحصول على إقامة مجانية، لذا فهي طريقة رائعة للتعرف على الناس والانغماس في الثقافة المحلية، لكن احرص دائما على مراجعة التقييمات والملف الشخصي للمضيف لضمان الأمان.

رعاية المنازل أو الحيوانات الأليفة: منصات مثل "تراست هاوسيتين" (Trusted Housesitters) و"نومادور" (Nomador) تربط المسافرين بأصحاب المنازل الذين يحتاجون إلى شخص للعناية بمنازلهم (وأحيانا حيواناتهم الأليفة) أثناء غيابهم، وفي المقابل تحصل على إقامة مجانية.

منصات مثل "تراست هاوسيتين" (Trusted Housesitters) و"نومادور" (Nomador) تربط المسافرين بأصحاب المنازل الذين يحتاجون إلى شخص للعناية بمنازلهم (وأحيانا حيواناتهم الأليفة) أثناء غيابهم، وفي المقابل تحصل على إقامة مجانية. تبادل المنازل: إذا كان لديك منزل يمكنك تبادله، فإن منصات مثل "هوم إيكتشانج" (HomeExchange) تتيح لك تبادل المنازل مع أشخاص من دول أو مدن أخرى مجانا، مما يقلل تكاليف الإقامة إلى الصفر.

السفر ليلا : يمكن أن تكون الحافلات أو القطارات الليلية وسيلة مواصلات وإقامة في الوقت نفسه، وهذه الطريقة تناسب المسافرين بميزانية محدودة والراغبين في توفير تكلفة الإقامة.

: يمكن أن تكون الحافلات أو القطارات الليلية وسيلة مواصلات وإقامة في الوقت نفسه، وهذه الطريقة تناسب المسافرين بميزانية محدودة والراغبين في توفير تكلفة الإقامة. النوم في المطارات: خلال فترة الترانزيت، وعندما تكون الرحلة في الصباح الباكر، يختار بعض المسافرين النوم في المطار، وتوفر مواقع مثل "سليبين إن إيربورت" (Sleeping in Airports) تقييمات ونصائح حول المطارات الأكثر راحة للمبيت فيها.

خلال فترة الترانزيت، وعندما تكون الرحلة في الصباح الباكر، يختار بعض المسافرين النوم في المطار، وتوفر مواقع مثل "سليبين إن إيربورت" (Sleeping in Airports) تقييمات ونصائح حول المطارات الأكثر راحة للمبيت فيها. البحث عن العروض المخفضة:

– تطبيقات الحجز اللحظي: أحيانا يكون الحجز في اللحظة الأخيرة فرصة للحصول على عروض أفضل، خاصة مع تطبيقات مثل "هوتيل تونايت" (HotelTonight) أو "لاست مينيت.كوم" (Lastminute.com)، التي تقدم غرفا فندقية غير محجوزة بأسعار مخفضة.

– مواقع المجمعات: استخدم مواقع تجميع العروض مثل "تريفاغو" (Trivago) أو "كاياك" (Kayak) للعثور على أقل الأسعار للإقامة، وهذه المواقع تعرض غالبا عروض اللحظة الأخيرة، والترقيات، والتخفيضات.

الاستفادة من برامج الولاء والنقاط:

– برامج الولاء الفندقية: تقدم العديد من سلاسل الفنادق الكبرى برامج ولاء لعملائها، حيث تكسب نقاطا عن كل إقامة ويمكنك استبدال هذه النقاط بليالٍ مجانية أو مخفضة في المرات المقبلة.

– مكافآت بطاقات الائتمان: بعض بطاقات الائتمان تقدم برامج مكافآت تتيح لك جمع نقاط للإقامة، إما من خلال استرداد النقاط مباشرة، أو من خلال استرداد نقدي يمكن استخدامه لتغطية نفقات الإقامة.

مشاركة تكاليف الإقامة:

– السفر مع مجموعة: إذا كنت تسافر مع الأصدقاء أو العائلة، يمكنك مشاركة تكلفة استئجار شقة كبيرة، مما قد يقلل التكلفة بشكل كبير مقارنة بالغرف الفندقية الفردية.

– الضواحي أو المدن المجاورة: تقلل الإقامة خارج المراكز السياحية الرئيسية أو مراكز المدن من تكاليف الإقامة بشكل كبير، ويساعد النقل العام في العديد من المدن على التنقل بسعر بسيط، ويحافظ على التكلفة الإجمالية المنخفضة.

– المناطق الريفية: إذا كنت مسافرا إلى دول ذات السياحة باهظة الثمن مثل اليابان أو سويسرا، ففكر في الإقامة في المدن الصغيرة أو المناطق الريفية، التي يمكن أن توفر لك إقامة أرخص من المدن الكبرى أو الوجهات السياحية المعروفة.

النظر في التطوع أو تبادل العمل: تقدم لك منصات مثل "وورك أوي" (Workaway)، و"دبليو دبليو أو أو إف" (WWOOF) و"هيلب إكس" (HelpX) فرصا للعمل مقابل الإقامة المجانية، وغالبا ما توفر الوجبات أيضا، فيمكنك العمل في مزارع أو مدارس أو حتى مساعدة السكان المحليين في مشاريع معينة، وسيعني ذلك تمديد رحلاتك بميزانية محدودة مع اكتساب تجارب حياتية جديدة.

التفاوض على الإقامات الطويلة:

– خصومات للإقامات الطويلة: إذا كنت تقيم لفترة طويلة (أسبوع أو أكثر)، اسأل إدارة الفندق إذا كانت تقدم خصومات للإقامات الطويلة، فالعديد من مضيفي منصة "إير بي إن بي" والفنادق الصغيرة يقدمون أسعارا أقل للإقامات الأسبوعية أو الشهرية.

– بيوت الضيافة المحلية: في بعض الدول، خاصة بجنوب شرق آسيا أو أميركا اللاتينية أو أوروبا الشرقية، قد يكون أصحاب بيوت الضيافة أو الفنادق الصغيرة منفتحين على التفاوض بشأن أسعار أقل إذا كانت الإقامة طويلة، خاصة خارج مواسم الذروة السياحية، أو إذا كانت هناك وفرة كبيرة في المتاح.

الاستفادة من خصومات الطلاب أو كبار السن: إذا كنت طالبا أو من كبار السن، قد تكون مؤهلا للحصول على خصومات خاصة على الإقامة، وذلك من خلال مواقع مثل "ستودنت يونيفرس" (StudentUniverse) و"إس تي إيه ترافل" (STA Travel) فهي خاصة بالطلاب والمسافرين الشباب، لذلك احمل دائما بطاقتك الطلابية أو بطاقة كبار السن للتحقق من الخصومات.

ثالثا: التنقل

استخدم وسائل النقل العام: عادة ما تكون الحافلات والمترو والترام والقطارات وسائل تنقل أرخص بكثير من سيارات الأجرة، وتقدم العديد من المدن تذاكر يومية أو أسبوعية أو شهرية تمنحك وصولا غير محدود إلى نظام النقل العام بأسعار أقل بكثير من تكلفة التذاكر الفردية. وتساعدك تطبيقات مشهورة مثل "موفيت" (Moovit) أو "سيتي مابر" (Citymapper) في تحديد الخيار الأفضل لك للتنقل بواسطة شبكات النقل العام.

تطبيقات سيارات الأجرة: في الأماكن التي لم يعرف فيها النقل العام تطورا كبيرا، استخدم تطبيقات التنقل المشترك عبر سيارات الأجرة مثل "بولت" (Bolt) و"أوبر" (Uber) و"غراب" (Grab)، بدلا من سيارات الأجرة الكلاسيكية، فهذه الوسائل تكون عادة أقل كلفة.