قطر تعلن عن حملات دولية وإقليمية ضمن "خارطة طريق السياحة"

"أدهش نفسك" و"التوقف المؤقت في قطر" حملتان رئيسيتان لترويج للسياحة أعلن عنهما خلال فعالية أقامتها قطر للسياحة اليوم الثلاثاء في العاصمة الدوحة للكشف عن "خارطة طريق السياحة".

الفعالية التي حضرها أمس الاثنين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ركزت على أهمية السياحة، باعتبارها ركنا رئيسيا ضمن إستراتيجية قطر الهادفة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

وتعد حملة "أدهش نفسك" -والتي انطلقت في 10 أسواق دولية- أحدث الحملات العالمية وتستهدف العائلات والأزواج والأصدقاء وتدعوهم إلى زيارة قطر، والاستمتاع بأجواء البهجة التي يمكنهم تجربتها في البلاد، وتسلط هذه الحملة الضوء على معالم الجذب في قطر والمشاعر الملهمة التي يمكن تجربتها.

كما تشجع الحملة الزوار بشتى فئاتهم على اغتنام هذه اللحظات وخلق أجمل الذكريات التي لا تنسى، بداية من جزيرة البنانا وصولا إلى سوق واقف المعروف بأجوائه النابضة بالحياة.

كما تم خلال الفعالية الإعلان عن نسخة جديدة من حملة "التوقف المؤقت في قطر"، والتي من المقرر إطلاقها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتستهدف الحملة تسليط الضوء على مجموعة من أشهر معالم الجذب والتجارب الأكثر تميزا التي يمكن الاستمتاع بها خلال زيارة قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة.

ومن المقرر أيضا إطلاق حملة منفصلة موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي في منتصف الشهر الجاري، وذلك لتشجيع الزوار القادمين من دول المجلس على الاستفادة من أفضل العروض السياحية التي تزخر بها قطر.

بيئة مواتية

وخلال الفعالية قال رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي إن قطر للسياحة تنتهج رؤية عصرية وإستراتيجية متطورة تسعى من خلالها إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع السياحي، وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية التي يتطلبها، وتوفير البيئة المواتية التي تضمن ازدهاره ومساهمته في دعم التنمية المستدامة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

وأضاف الخرجي أن قطر للسياحة تعمل على إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات التي قد تحول دول تفعيل دوره في تحفيز النشاط السياحي، مما يتيح له المساهمة بدرجة أكبر في تحقيق الطموحات الوطنية الخاصة بتطوير القطاع السياحي وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة عالميا.

من جانبه، سلط الرئيس التنفيذي لشركة "فيزيت قطر" (Visit Qatar) عبد العزيز علي المولوي الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في تسويق الوجهة والترويج لفعاليات الترفيه والأعمال، والجهود المبذولة في تطوير معالم الجذب السياحي، وتنويع رزنامة فعاليات قطر بهدف تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة عالميا.

وجهة مثالية للعائلات

كما عبر المولوي عن انطلاقة "فيزيت قطر" كي تكون الذراع التسويقية والترويجية الرئيسية لقطر للسياحة والمعنية بمهمة تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للسياحة العائلية، إذ توفر أعلى معدلات الأمان لزوارها وتحقق أعلى معايير التميز في كل ما تقدمه لهم من خدمات.

وأضاف أن الشركة تؤدي مهمتها بنجاح في الترويج السياحي لقطر وتحفيز الطلب عليها من قبل الزوار الدوليين عبر تنمية تراثها الثقافي الغني وتطوير المزيد من معالم الجذب والعروض السياحية وتعزيز رزنامة الفعاليات التي تقام على أرض قطر.

وتستعد المؤسسة نفسها حاليا لاستقبال موسم شتوي حافل بالمنافسات الرياضية والمهرجانات الثقافية، والتي يأتي على رأسها سباق الفورمولا وان الشهير والأنشطة النابضة بالحياة، والتي تُجرى في منطقة سيلين والحفلات الغنائية التي يحييها مجموعة من أشهر الفنانين بالمنطقة والعالم.

كما يشهد الموسم فعاليات أخرى ذات جماهيرية كبيرة، مثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ومهرجان قطر الدولي للأغذية، كما تستعد قطر أيضا لاستقبال عام 2025 بفعاليات وبطولات مثل مؤتمر قمة الويب وكأس العرب، لتتحول بشكل متسارع إلى واحدة من أكثر وجهات السفر في العالم.

دليل إرشادي

وأصبحت رزنامة فعاليات قطر -التي خضعت مؤخرا لعملية تجديد- بمثابة دليل إرشادي شامل للفعاليات الرئيسية التي تقام في جميع أنحاء البلاد، إذ توفر معلومات مفصلة عن مواعيد الفعاليات وأماكن إقامتها، مما يجعلها مصدرا رئيسيا للمهتمين بمعرفة ما يجري من فعاليات في البلاد.

وقال مدير إدارة المهرجانات والفعاليات المهندس أحمد حمد البنعلي إن "فيزيت قطر" تعمل على دعم النمو في جميع جوانب القطاع السياحي، وزيادة عدد الزوار القادمين من دول المنطقة والعالم عبر استضافة المعارض والمهرجانات والفعاليات بجميع أنواعها.

وأضاف البنعلي أن قطر تقدم على مدار العام رزنامة غنية بالفعاليات المتنوعة التي تلائم جميع الأعمار والاهتمامات، فقد تم تسجيل إلى أكثر من 600 فعالية، بداية من المهرجانات والأنشطة المفعمة بالحيوية، وصولا إلى الاحتفالات التي تواكب الأعياد والمناسبات وشهر رمضان الفضيل والفعاليات الدورية خلال العام الجاري.