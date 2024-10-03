10 أماكن يمكن زيارتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة

على مدار العام، يتوافد ملايين المسلمين حول العالم إلى المملكة العربية السعودية رغبة في قضاء العمرة أو الحج، وخلال تلك الرحلة النورانية تتهافت القلوب إلى زيارة العديد من المواقع التاريخية الإسلامية بعد زيارة الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ففي مكة المكرمة وبعد أن يتمتع الزائر بالحرم المكي يتوق لزيارة أماكن أخرى عزيزة على كل مسلم تذكره بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأماكن التي تنقل فيها، وهي كثيرة، ولأن مكة المكرمة محاطة بالجبال، فقد كان هناك موضعان أثريان للرسول الكريم أحدهما كان يتعبد فيه ويعتكف وهو غار حراء في جبل النور، والثاني غار ثور الذي احتمى فيه الرسول الكريم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الهجرة من مكة إلى المدينة.

غار حراء

ويعرف الجبل الذي يحوي غار حراء عند أهل مكة بجبل النور، وهو على يسار الذاهب من مكة إلى منى، ويبلغ ارتفاعه 634 مترا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذا الغار حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي، وما زال الغار قائما حتى الآن وهو عبارة عن فجوة بابها نحو الشمال تسع نحو 5 أشخاص جلوسا وارتفاعه قامة متوسطة، والواقف على هذا الجبل يرى مكة وأبنيتها كما يرى جبل ثور.

جبل ثور

أما جبل ثور فهو يقع من جهة "المسفلة" على طريق اليمن ويبلغ ارتفاعه 759 مترا ويبعد هذا الجبل عن المسجد الحرام 3 كيلومترات ومساحة الغار تقدر بمترين مربعين، والغار يقع فوق جبل ثور وباب الغار موجود من أعلى لا من جانب الغار.

وفي رحلات العمرة من داخل السعودية أو من خارجها، تكون هناك أولوية دائما لزيارة هذين الجبلين من قبل المعتمرين، حيث تضع شركات السياحة والعمرة هذين المكانين لما لهما من تاريخية دينية ضمن برامجها الأثيرة.

مِنى

هي وادي تحيط به الجبال، يقع في شرق مكة، على الطريق بين مكة وجبل عرفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 6 كيلومترات تقريبا، تعرف منى بأنها موضع أداء شعائر الحج ومبيت الحجاج في يوم التروية ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، حيث إن فيها موقع رمي الجمرات والتي تتم بين شروق وغروب الشمس في تلك الأيام من الحج ويذبح فيها الهدي.

مزدلفة

ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى، والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم.

مسجد نمرة

يمكن الاستدلال على مسجد نمرة من كل أطراف عرفات، وفي يوم الوقوف بعرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة يؤدي مئات الآلاف من المصلين صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

آثار المدينة

وفي المدينة المنورة تكثر المواقع التاريخية التي تخفق القلوب لزيارتها وجميعها مرتبطة بأحداث تاريخية في السنوات الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.

ففي قرية "بدر" التي تبعد عن المدينة حوالي 150 كيلومترا في الجنوب الغربي منها، وقعت الغزوة المشهورة بين جيش المسلمين وجيش المشركين وانتصر المسلمون في هذه الغزة انتصارا تاريخيا عظيما أعز الله فيه الإسلام والمسلمين ومن أبرز المعالم الأثرية في بدر مقبرة شهداء بدر من المسلمين الذين استشهدوا رضي الله عنهم في هذه المعركة وهم 14 شهيدا مكتوبة أسماؤهم في المقبرة.

مسجد قباء

مسجد قباء يقع بالقرب من المسجد النبوي بحوالي 5 كيلومترات، وهو أول مسجد بني في عهد النبي، كما يتميز بأنه يوجد به بئر نسب لأبي أيوب الأنصاري، ويتميز مسجد قباء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالاشتراك في بناء هذا المسجد، وذلك عندما كان في طريقه للهجرة إلى المدينة المنورة، وبعد ذلك تعاون المسلمون على استكمال بناء المسجد، وتم العمل على المزيد من التحسينات والتوسعات في العصر الحديث، وتعتبر مساحة المسجد الكلية ومرافقه الآن 13 ألفا و500 متر مربع.

مسجد ذو القبلتين

يقع مسجد ذو القبلتين في المدينة بالقرب من المسجد النبوي على مسافة تقرب 8 كيلومترات منه، ويسمى مسجد القبلتين بهذا الاسم لأن الصحابة قاموا بالصلاة فيه باتجاه بيت المقدس الذي كان القبلة الأولى، ثم في العام الثاني للهجرة نزلت على النبي محمد آية لتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، مما جعل الرسول الكريم يقوم بإرسال أحد الصحابة ليقوم بتبليغ المسلمين في أطراف المدينة بذلك.

وعندما وصل الصحابي للمسجد كان الناس يصلون فقال لهم الخبر، وهو ما جعلهم يتحولون وهم في صلاتهم باتجاه القبلة الجديدة التي تكون باتجاه المسجد الحرام، وتصل المساحة الكلية للمسجد حوالي 3 آلاف و922 مترا مربعا.

مقابر البقيع

قائمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر المقابر الرئيسية لأهل المدينة المنورة، ومن أقرب الأماكن التاريخية إلى المسجد النبوي، وتقع في اتجاه القسم الجنوبي الشرقي من سور المسجد النبوي، وهي تضم الملايين من جثامين أهل المدينة وغير أهل المدينة من المجاورين والزائرين.

وفي مقدمتهم ما يقارب 10 آلاف صحابي دفنوا فيها، ومنهم أيضا زوجات النبي ما عدا السيدة خديجة وميمونة بنت الحارث، وتبلغ مساحتها الآن حوالي 180 ألف متر مربع.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع كما روت الأحاديث، وأول من دفن بالبقيع من الصحابة أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الأنصار، وأول من دفن من المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله عنه.

جبل أحد

يعتبر جبل أحد أيضا من أهم المعالم الدينية ويقع بالقرب من المسجد النبوي على بعد 5 كيلومترات، ويمتد الجبل من الناحية الشرقية إلى الغربية، والجبل يمتد كسلسلة جبلية من ناحية الشرق إلى الغرب، مع وجود ميل نحو الشمال، ويبلغ طوله 7 أميال وعرضه بين مترين إلى 3.

ويتكون معظم صخور الجبل من الغرانيت الأحمر مع وجود أجزاء منه تميل لونها إلى الأخضر الداكن والأسود، وبالقرب من جبل أحد يوجد جبال عديدة وصغيرة من حيث الحجم، وهي: جبل ثور، ويقع في الاتجاه الشمالي الغر، وجبل الرماة، ويقع في الجنوب الغربي، ويمر عند قاعدة جبل أحد وادي قناة، ويصب في مجمع الأسيل في الغرب.