لماذا تعد مناطق شمال تركيا قبلة للعائلات العربية؟

تخيل نفسك تستيقظ على همسات الطبيعة، حيث تتناغم زقزقة العصافير مع نسيم البحر العليل الذي يتسلل برفق عبر النوافذ، تحيط بك الجبال الخضراء التي تلامس السماء، وتنساب أمامك مياه الأنهار الصافية التي تعكس أشعة الشمس الذهبية.

في قلب الريف التركي على ساحل البحر الأسود، يكمن سحر الطبيعة والهدوء العميق الذي يجعل من هذه المنطقة وجهة مثالية للعائلات العربية، وخاصة الخليجية، الباحثة عن الاسترخاء والراحة بعيدا عن صخب الحياة اليومية.

يمتاز الريف التركي في منطقة البحر الأسود بتنوعه الطبيعي الخلاب وثقافته الغنية، إذ توفر هذه المنطقة مناظر طبيعية رائعة تشمل جبالا خضراء كثيفة، وشلالات مدهشة، وبحيرات هادئة، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات التي ترغب في قضاء وقت ماتع وسط الطبيعة.

اعتدال الطقس

ويشكل الطقس في مدن الشمال التركي نموذجا لاعتدال درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يجعل شهور الربيع والصيف وبداية الخريف، وتحديدا من مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين الأول، من أفضل الأوقات للزيارة والتمتع بجمال الطبيعة، خلال هذه الأشهر، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمناخ المعتدل والمناظر الخلابة، أما بقية شهور السنة، فتتميز بالبرد القارس وكثرة تساقط الثلوج والأمطار.

وللوصول إلى الشمال التركي، تتوفر عدة مطارات رئيسة تسهل السفر إليها، من أبرز هذه المطارات مطار طرابزون الدولي، مطار سامسون كارسامبا، مطار أوردو – غيرسون.

وتتنوع رحلات الطيران المباشرة إلى هذه المطارات من مختلف الدول العربية والخليجية، وتتراوح تكلفة السفر من الدول العربية والخليجية إلى مطارات الشمال التركي بين 300 و600 دولار أميركي، حسب الموسم وتوقيت الحجز، فترتفع في فصل الصيف والربيع قليلا بسبب الطلب المتزايد، بينما يمكن العثور على تذاكر بأسعار أقل خلال فصول الخريف والشتاء.

تتراوح تكاليف الإقامة في الشمال التركي بناءً على نوع الإقامة والموقع والمدينة. إليك بعض الخيارات المتاحة:

الفنادق الفاخرة: تتراوح أسعار الإقامة من 100 إلى 400 دولار في الليلة.

الفنادق المتوسطة: تتراوح أسعار الإقامة من 50 إلى 100 دولار في الليلة.

بيوت الضيافة والأكواخ الخشبية: تتراوح أسعار الإقامة بين 180 و250 دولارا لليلة.

تتميز المدن والقرى في الشمال التركي بتقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الشهية وتتراوح تكلفة الوجبة الواحدة بين 5 إلى 60 دولارا للشخص حسب المطعم والوجبة المقدمة.

تشمل تكاليف المواصلات في الشمال التركي خيارات متعددة مثل تأجير السيارات التي تتراوح بين 40 إلى 60 دولارا في اليوم أو ووسائل النقل العام التي تتراوح بين دولار واحد و3 دولارات للرحلة الواحدة.

أهم المناطق

يضمّ الشمال التركي عدة مناطق ومدن تتميز بجمالها الساحر، ومساحاتها الخضراء اليانعة، إضافة إلى الإطلالات الرائعة على البحر الأسود التي تتنوع بين الجبال والتلال والسهول، وفيما يلي قائمة بأبرز الأنشطة السياحية التي يُمكنك القيام بها عند اتخاذك قرار السياحة في الشمال التركي.

طرابزون ودير سوميلا

يمكنك أن تبدأ رحلتك في طرابزون، المدينة التي تجمع بين التاريخ والطبيعة في لوحة فنية متكاملة، فهي ليست مجرد مدينة ساحلية على البحر الأسود، بل باتت مقصدا سياحيا مميزا بفضل معالمها التاريخية والطبيعية الفريدة.

ففي شوارع طرابزون الضيقة التي تعج بالحياة والحركة يمكنك استكشاف الأسواق التقليدية التي تبيع كل شيء من التوابل والأعشاب المحلية إلى الحرف اليدوية والمشغولات التقليدية، كما يعد دير سوميلا أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة والذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.

ويقع الدير على منحدر جبلي شاهق، مما يتيح للزوار الاستمتاع بإطلالات خلابة على الوادي والغابات الكثيفة المحيطة به، ولا تكتمل زيارة طرابزون من دون زيارة قلعتها التاريخية التي تروي حكايات العصور القديمة، بالإضافة إلى زيارة قرية أوزونغول وبحيرتها الساحرة في قلب جبال طرابزون، وهي واحدة من أكثر الوجهات جذبا للسياح بفضل جمالها الطبيعي.

بحيرات وتلال

ومن أهم معالم الشمال التركي أيضا بحيرة سيرا قول التي تعد مكانا مثاليا للهروب من صخب المدينة والاستمتاع بالطبيعة بركوب القوارب في البحيرة، أو التجول حولها سيرا على الأقدام أو بالدراجات، ومغارة تشال وهي واحدة من أطول المغارات في العالم، بالإضافة إلى زيارة مرتفعات السلطان مراد في الجزء الغربي من مدينة طرابزون.

ولا يمكن للزائر الوصول إلى الشمال التركي من دون زيارة قرية ومرتفعات أيدر التي تصنف ضمن قائمة أجمل مدن الشمال التركي، بالإضافة إلى قرية هامسي "هامسي كوي" التي تشتهر بمناظرها الخلابة وحلوى الأرز بالحليب على سفوح جبل زيغانا، وكذلك مدينة سامسون وهي واحدة من أكبر وأهم مدن الشمال التركي.

تتميز سامسون بجمالها الطبيعي الخلاب، حيث الشواطئ الرملية الممتدة والغابات الكثيفة التي تحيط بالمدينة، ويمكن للزوار الاستمتاع بنزهات على شاطئ البحر الأسود، أو استكشاف غابات كوجا داغ التي توفر مسارات رائعة للمشي والتخييم. تُعد بحيرة لاديك مكانا مثاليا لعشاق الصيد والرياضات المائية، وتحيط بها مناظر طبيعية ساحرة تجعلها وجهة مثالية للاسترخاء.

ومن معالم الشمال التركي أيضا مدينة ريزا التي تعتبر واحدة من أجمل المدن التركية بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة ومناخها المعتدل، وتشتهر ريزا بمزارع الشاي التي تغطي تلالها الخضراء، بالإضافة إلى الشلالات الرائعة والينابيع الحارة التي تجعلها وجهة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.