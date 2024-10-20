كيف تقضي أسبوعا في مدينة إسطنبول؟

إسطنبول، تلك المدينة التي تحتضن بين جوانبها سحر الشرق وغموض الغرب، حيث تتلاقى الحضارات وتتداخل الثقافات في تناغم لا نظير له، تجذبك إسطنبول بجمالها الآسر وتدعوك لاكتشاف كنوزها المكنونة، في رحلة عبر الزمن إلى عصور مضت وأخرى لازالت حية بنبض الحياة.

حين تطأ قدماك إسطنبول، تشعر وكأنك تعبر بوابة الزمن، حيث يتشابك الحاضر مع الماضي، فمن آيا صوفيا، ذلك الصرح الذي يحمل في طياته تاريخا يمتد لأكثر من ألف عام، إلى المسجد الأزرق بمآذنه الشاهقة وقبابه المتألقة، تتجلى عظمة المعمار العثماني بأبهى حلته، وفي السوق الكبير، الذي يعج بالألوان والروائح والزحام، تتنفس عبق التاريخ وتجوب في عالم من الحكايات والأساطير.

وليس بعيدا عن هذه المعالم، يقف قصر توبكابي، يحكي قصص السلاطين وجنائنهم المعلقة، ويأخذك في جولة بين أروقته المزينة بالفسيفساء والجواهر، وفي كل زاوية من زوايا إسطنبول، يمكنك أن تستشعر نبض المدينة وروحها الفريدة، سواء كان ذلك في أزقتها الضيقة المرصوفة بالحجارة القديمة، أو على ضفاف البوسفور حيث يلتقي البحر بالسماء في مشهد يخطف الأنفاس.

إذا كنت تتطلع إلى قضاء أسبوع لا يُنسى في هذه المدينة العريقة، فإليك دليلا شاملا يستعرض أهم الأماكن السياحية والتكاليف المترتبة على ذلك.

الإقامة في إسطنبول

إسطنبول، المدينة التي لا تنام، تقدم لزوارها مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

فإذا كنت تبحث عن الفخامة والراحة والأجواء التاريخية، يمكنك اختيار فنادق الخمس نجوم في منطقة السلطان أحمد، بتكلفة تتراوح ما بين 850 حتى ألف دولار في الليلة الواحدة، أما من يفضلون الإقامة في مناطق حديثة وعصرية، فتعد منطقة بيشكتاش خيارا ممتازا، حيث يمكن الإقامة بتكلفة 500 دولار في الليلة، وإذا كنت تبحث عن تجربة إقامة مميزة بالقرب من الأسواق التقليدية فهناك فنادق توفر خيارات رائعة من الفنادق بتكلفة تتراوح ما بين 150 حتى 200 دولار لليلة.

وللمسافرين بميزانية محدودة، تقدم إسطنبول أيضا العديد من النزل والشقق الفندقية المريحة والمجهزة بكافة وسائل الراحة، والفنادق ذات الأسعار المنخفضة في مناطق مثل الفاتح الشعبية والتي تمتاز بوفرة المطاعم العربية فيها، وكاديكوي التي تتميز بأسعارها المناسبة وسهولة الوصول إلى المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية في الجانب الآسيوي من إسطنبول.

اليوم الأول: اكتشاف القلب التاريخي

ابدأ رحلتك بزيارة منطقة السلطان أحمد، حيث تتجلى عظمة الحضارات البيزنطية والعثمانية. انطلق بزيارة آيا صوفيا، ذلك الصرح الذي يحكي تاريخا يمتد لأكثر من ألف عام بقبابه العظيمة وأيقوناته الفسيفسائية البديعة، لتشعر كأنك تسافر عبر الزمن إلى حقبة مليئة بالروعة والجمال.

بعد ذلك، توجه إلى المسجد الأزرق "مسجد السلطان أحمد"، المشهور ببلاطه الأزرق وتصميمه الفريد، حيث يمكنك أن تشعر بالهدوء والتأمل بين أروقته، ولا تنسَ زيارة قصر توبكابي، المقر الرئيسي للسلاطين العثمانيين لعدة قرون، والذي يضم مجموعة رائعة من الآثار الإسلامية والجواهر الملكية، ويبلغ ثمن تذكرة دخوله 50 دولارا.

اليوم الثاني: جولة القصور العثمانية

اقضِ يومك الثاني في استكشاف القصور العثمانية الرائعة، ابدأ بزيارة قصر دولما بهجة، الذي يعكس رفاهية الحياة العثمانية في أوج عظمتها، بحدائقه الرائعة وغرفه المزينة بالذهب والبلور، ويبلغ ثمن تذكرة دخوله 30 دولارا، ثم انطلق إلى قصر بيلاربي، الذي يتميز بتصميمه الجميل وموقعه على ضفاف البوسفور، حيث يمكنك الاستمتاع بجولة هادئة في حدائقه البديعة وإطلالاته الساحرة، ويبلغ ثمن تذكرة دخوله 10 دولارات.

اليوم الثالث: التسوق في الأسواق التقليدية

خصص هذا اليوم للتسوق في أكبر وأقدم أسواق إسطنبول، توجه إلى البازار الكبير "السوق الكبير أو البازار المسقوف" ‏ في منطقة الفاتح بإسطنبول، حيث يمكنك شراء التذكارات، الحلي، والمنتجات اليدوية التقليدية في أجواء مفعمة بالحيوية والألوان الزاهية، بعد ذلك، قم بزيارة البازار المصري "سوق التوابل" واستمتع بأجوائه العطرة وشراء التوابل الفريدة التي تضفي نكهة خاصة على تجربتك في إسطنبول.

اليوم الرابع: البوسفور وغلاطة بورت

ابدأ يومك برحلة بحرية على مضيق البوسفور، استمتع بالمناظر الخلابة للجسور والقصور المطلة على الماء، وبعد الرحلة، توجه إلى غلاطة بورت، وهو ميناء ومجمع تجاري على ساحل البوسفور تم افتتاحه سنة 2020.

كما يمكنك الانتقال إلى ساحل إيمينونو وركوب العبارة للانتقال إلى ساحل أسكودار في الجهة الآسيوية من المدينة، حيث يمكن التوجه إلى برج الفتاة الذي تم افتتاحه حديثا بعد الترميم، وهو من بين أشهر المناطق التي تجذب السياح في إسطنبول.

اليوم الخامس: جولة في كاديكوي

ابدأ يومك بجولة في منطقة كاديكوي الحيوية، استمتع بالتسوق في سوق كاديكوي التقليدي وتذوق المأكولات المحلية الطازجة، حيث يمكنك تذوق الفواكه والخضروات الطازجة والأجبان الشهية، وقم بزيارة شارع بهاريا المشهور بالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، واستمتع بجو الشوارع المليء بالحيوية والألوان.

اليوم السادس: زيارة جزر الأمراء

اقضِ يومك في استكشاف جزر الأمراء الجميلة، انطلق من كاديكوي برحلة بحرية إلى جزيرة بيوك أدا، واستمتع بجولة بالدراجة أو عربة الحصان حول الجزيرة، كما يمكنك زيارة الأديرة القديمة والاستمتاع بجمال الطبيعة الهادئة والهواء النقي.

اليوم السابع: شارع الاستقلال وبرج غلاطة

شارع الاستقلال وبرج غلاطة هما جوهرتا إسطنبول اللتان تعكسان روح المدينة المتألقة بين الماضي والحاضر، في شارع الاستقلال، تتعانق الأصالة والحداثة حيث تتراص المباني العتيقة بجوار المحلات العصرية والمقاهي الأنيقة، وتحت أضواء المصابيح الهادئة، تهمس الأزقة بحكايات الماضي وتزدهر بروح الحاضر، ولعل من لم يزره لم يزر إسطنبول حقا.

وعلى مقربة منه، يقف برج غلاطة شامخا على ضفاف القرن الذهبي، يروي قصصا تعبر الزمن، من قمته البانورامية، يتجلى مشهد بانورامي لإسطنبول حيث تتداخل المباني الحديثة مع القباب والمآذن العتيقة، لا تفوت هذه التجربة التي قد تكلفك 20 دولارا.

تجربة الطعام في إسطنبول

إسطنبول، المدينة التي تجمع بين قارتين، لا تكتفي بجمالها وتاريخها العريق، بل تفتح ذراعيها لاستقبال عشاق الطعام من جميع أنحاء العالم، تتميز إسطنبول بتنوع مذهل في المطابخ، حيث يمكنك العثور على مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدم أطباقا تركية تقليدية إلى جانب مطاعم عربية وعالمية تلبي جميع الأذواق، سواء كنت تبحث عن تجربة طعام راقية أو تود استكشاف نكهات الشوارع، فإن إسطنبول هي المكان الذي يمكن أن يُرضي كل الرغبات الغذائية.