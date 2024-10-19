إليك هذه الاحتياطات والترتيبات قبل السفر إلى كينيا

ليست كينيا وجهة اعتيادية يمكنكم السفر إليها من دون ترتيب مسبق أو بمجرد حجز الطائرة والفندق، بل تحتاج كينيا ومثيلاتها إلى ترتيب مسبق يوما بيوم قبل السفر وخلال الرحلة، وإلى أدق التفاصيل هناك مثل المأكل والمشرب والتنقلات والصحة ومعايير السلامة وغيرها.

لذلك هناك العديد من الإرشادات التي يجب اتباعها ووضعها بعين الاعتبار من أجل التخطيط الجيد للسفر إلى كينيا للسياحة، وذلك حتى تستمتع بهذه الرحلة، وتتجنب العديد من المشكلات التي قد تطرأ على رحلتكم.

الحجز المسبق

سواء كانت الرحلة للفرد أو للعائلة، ننصحكم بالترتيب والحجز المسبق لرحلة كينيا بما لا يقل عن 4 أشهر عن طريق شركة سفاري معتمدة من قبل الرابطة الكينية لمنظمي الرحلات السياحية "كي إيه تي أو" (KATO)، أو أي جمعية سياحية أخرى ذات سمعة جيدة.

فالرابطة توفر على موقعها الإلكتروني قائمة بالشركات الكينية المعتمدة لموافاتهم بالمعايير المطلوبة للسائح الأجنبي، وأما في حال حجزكم عن طريق وكيل سفر محلي في بلدكم، فيمكنكم عندئذٍ البحث عن اسم الشركة الكينية التي يتعامل معها وكيل سفركم المحلي، وذلك عبر الإنترنت لقراءة التقييمات والتعليقات من السياح السابقين للحصول على فكرة عن سمعتهم وخدماتهم.

وبسبب وجود الكثير من الشركات التي تقدم خدمات ذات نوعية متدنية، فالتأكد من اعتماد الشركة الكينية يبقى مهما للغاية لتفادي عمليات النصب والاحتيال، وتفادي سوء الترتيبات أثناء الرحلة.

الصحة

يتطلب السفر إلى كينيا إثبات تطعيم الحمى الصفراء وبعض التطعيمات الإجبارية الأخرى التي لا يسمح للسائح دخول الدولة من دونها، لذا عليكم سؤال سفارة كينيا في بلدكم للتأكد من التطعيمات اللازمة قبل السفر، ثم التوجه لمستشفى أو هيئة التطعيمات واللقاحات والأمراض الانتقالية في بلدكم لعمل اللازم.

ويمكن أخذ لقاحات إضافية حسب الرغبة، وتقترح كينيا التطعيم ضد التيفويد والتهاب الكبد "إيه" (A) و"بي" (B)، علما أنه قد يتوجب أخذ بعض اللقاحات قبل السفر بشهرين ليسري مفعولها أثناء السفر، وبسبب طبيعة البلاد الاستوائية فإن احتمال الإصابة بمرض الملاريا وارد نتيجة البعوض، لهذا يفضل تناول حبوب الملاريا كتدبير وقائي أثناء الرحلة بحسب تعليمات الطبيب.

ويفضل اصطحاب "حبوب الحساسية" (Anti-Histamine) تحسبا لأي أعراض حساسية قد تظهر نتيجة عضات البعوض أو تحسس من بعض المأكولات، ويفضل رش واقي البعوض الذي يمكنكم شراؤه من الصيدليات على الأجزاء المكشوفة من الجسم في أثناء السفر.

ومن الضروري الحرص على عدم شرب مياه الصنبور أو أي مياه من مصدر غير معلوم، ويفضل شرب المياه المعبأة في قارورات فقط، كما يحبذ تقشير الفاكهة قبل أكلها مثل التفاح وغيرها، ويفضل أيضا عدم غسل الفم أو الأسنان بمياه الصنبور واستبدالها بالمياه المعبأة المعدنية، فضلا عن تجنب مأكولات الشارع أو المثلجات المصنوعة من مياه الصنبور.

الوثائق

تعد تأشيرة كينيا من أسهل التأشيرات في العالم ولكن يحتاج معظم السياح إلى تأشيرة لزيارة البلاد، إذ يمكن الحصول عليها قبل الرحلة أو عند الوصول، لكن الحصول على تأشيرة إلكترونية قبل الرحلة هو أفضل حل. وعليكم إجراء تأمين سفر يغطي مدة الرحلة، ويشمل تكاليف العلاج والحالات الطارئة.

التنقلات

يستغرق السفر من نيروبي العاصمة إلى محمية السفاري "ماساي مارا" حوالي 6 ساعات برا، ويمكنكم السفر بالطائرة لمدة ساعة فقط لمزيد من الراحة، كما يمكن السفر من نيروبي إلى مومباسا بالقطار أو بالطائرة، وينصح بحمل أمتعة خفيفة لتسهيل التنقلات بين الأماكن، وبالنظر لمحدودية وزن الحقائب المسموح به في الطيران الداخلي.

وينصح بلبس ملابس رياضية عملية طوال فترة الرحلة، والتخلي عن معظم مظاهر الزينة، وذلك ابتغاء سهولة الحركة وحرصا على عدم ضياع المقتنيات الثمينة مثل الساعات والخواتم.

الأمن والسلامة

من المهم جدا اتباع تعليمات المرشد السياحي طيلة فترة الرحلة، سواء في المدينة أو في محميات الحيوانات من أجل سلامة الزائر، ولا ينصح بالتجول في العاصمة بشكل فردي أو بعد غروب الشمس تفاديا لأي سرقات أو مضايقات، وينصح بحمل أرقام الطوارئ مثل الشرطة والإسعاف ورقم سفارة بلدك.

وينصح بحمل قائمة بالأطباء والمستشفيات المحلية القريبة من محل سكنك، كما يفضل مراجعة خطة التأمين الصحي الخاصة بكم لتحديد الخدمات الطبية التي ستغطيها خلال رحلتكم.

معلومات عامة

بعد كل هذه التعليمات والإرشادات، هدِئوا من روعكم ولا تترددوا في ترتيب رحلتكم الفريدة إلى أرض المغامرات.

فمن المرجح أنكم لن تواجهوا أشياء مزعجة، فكينيا بلد آمن ونظيف إلى حد كبير، وبحسب تجارب شخصية لم يتعرض كثيرون لقرصة بعوضة واحدة، ولكن الاحتياط في السلامة والصحة واجب، خصوصا عند زيارة بلاد جديدة.