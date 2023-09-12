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مؤتمر آبل السنوي.. تغطية مباشرة

12/9/2023-|آخر تحديث: 12/9/202309:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تنظم شركة "آبل" اليوم الثلاثاء حدثها السنوي "وندرلاست"، الذي سيشهد إطلاق العديد من المنتجات.