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مؤتمر آبل السنوي.. تغطية مباشرة
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12/9/2023
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آخر تحديث: 12/9/2023
09:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)
تنظم شركة "آبل" اليوم الثلاثاء حدثها السنوي "وندرلاست"، الذي سيشهد إطلاق العديد من المنتجات.
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