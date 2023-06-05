تغطية مباشرة لمؤتمر آبل العالمي للمطورين لعام 2023

يستضيف مقر شركة "آبل" اليوم الاثنين مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين والمعروف اختصارا بـ"دبليو دبليو دي سي" (WWDC)، والذي سيعقد عبر الإنترنت في الفترة من الخامس حتى التاسع من يونيو/حزيران 2023، مع إمكانية مشاركة المطورين والطلاب بالحضور شخصيا في تجربة خاصة في حديقة آبل يوم الافتتاح.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث تطورات برامج "آي أو إس" (iOS)، و"آيباد أو إس" (iPadOS)، و"ماك أو إس" (macOS)، و"وإتش أو إس" (watchOS)، و"تي في أو إس" (tvOS).

وذكرت آبل أنها ستوفر للمطورين خلال الفعالية فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي الشركة، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التكنولوجيا والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم.