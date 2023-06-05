تغطية مباشرة لمؤتمر آبل العالمي للمطورين لعام 2023

- منذ 7س(22:01 بتوقيت مكة المكرمة)
ميزات نظارة آبل "فجن برو"
مميزات عديدة لنظارة آبل "فجن برو" تصنع تجربة مميزة للمستخدم، أهمها:
من خلال النظارة تقدر تتابع افلامك ومسلسلاتك وتكبر الشاشة بالحجم اللي تبيه لو كنت بالطياره او بالبيت او حتى برا البيت
وتخلي اي شي حوالين الشاشة يكون مظلم عشان تركز على الفيلم او المسلسل #موتمر_ابل#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/vL9XxtRnA4
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) June 5, 2023
نظارات ابل قادرة تحوّل الصالون ل سينما بشاشة 90 انش!#WWDC23 #مؤتمر_ابل pic.twitter.com/gJrKIxcFIb
— Yazan (@yazanshawish2) June 5, 2023
تقدر تشوف افلام ثلاثية الابعاد
وتقدر تلعب العاب الاوركيد
😍#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/2T5AAvnfJl
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
تقدر تصور منها اللحظات اللي تشوفها مباشرة، ياساتر وانت تشوف فلم تظلم الدنيا وتحول غرفتك لأي مكان انت تبي تكون فيه، مع نظام صوت محيطي مع مؤثرات حركة مع الحركات بالفلم…🔥🔥#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/Eicel9s50W
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
اوووووف تقدر توصل عليها كيبورد لا سلكي او تفتح لابتوبك وتخليه شاشة واشياء ميب صاحية، وتنفع للسفر والاشياء الاخرى، يعني اللحين عندك مليون شاشة بدقة 4K تتحكم بأبعادها وفي اي مكان…🔥🔥#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/ng1UZdzLtk
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
- منذ 7س(21:55 بتوقيت مكة المكرمة)
نظارة آبل "فجن برو" التصميم والقدرات
نظام الصوت فيها محيطي، مليانه تقنيات، ياساتر…🔥🔥#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/uT7HavloR8
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
النظارة تجي بمعالج m2
ومعالج r1#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/pGovexSg6r
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
العدسة مغناطيسية#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/oDPvNtAxtP
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
نظارات Apple فيها 23 مليون بكسل وتعتبر أفضل من شاشات الـ 4K#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/pRDGfhAFUp
— Yazan (@yazanshawish2) June 5, 2023
الحديث عن الصوتيات وجعلها كانها خارجة من البيئة المحيطة بك#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/kQ5pQB9zdf
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
هذي الحساسات الي بالنظارة#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/hGI0MmJgO3
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
تدعم الـ 3D وتدعم الألعاب بتحكم من يد ال #البلايستيشن وغيرها…🔥🔥#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/hZAeTHV5MO
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
نظارة ابل Vision Pro ستدعم تجربة غامرة لمشاهدة الأفلام والألعاب.
كذلك أبل تعلن عن شراكة مع شركة ديزني لدعم جديد أعمالها مع نظارة الواقع المختلط.#مؤتمر_ابل #ابل #appleevent #apple #iOS17 #AppleVR #Macbookair #VisionPro pic.twitter.com/pjNo5xsIa2
— TV قناة رقمي (@raqamitv) June 5, 2023
- منذ 8س(21:45 بتوقيت مكة المكرمة)
نظارة آبل للواقع المختلط "فجن برو"
آبل تكشف رسميا عن نظارتها "فجن برو". النظارة تدعم لوحة المفاتيح والفارة من آبل، كما تدعم مكالمات "فيس تايم".
ومن خلال نظارة آبل، يمكنك أن تستخدم الآيفون أو الآيباد أو حتى أن تفتح الماك فتتحول الشاشة لتظهر على النظارة، بحيث يمكنك أن تتحكم بكل الخدمات من تصفح أو تصميم أو مشاهدة.
نظارة آبل الجديدة
تقدر تتعرف على حركات يدك وايضاً من خلال عيونك تقدر تتنقل وتشوف افلام او فيديوهات او حتى اجتماعاتك وشغلك
هذا شكل السماعه بالضبط على الوجه شفافه #موتمر_ابل#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/yNDYT4yCw3
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) June 5, 2023
اووووووف تقدر تتحكم بأحجام الاشياء وتغير خلفية غرفتك بالكامل وتقدر تقسم الشاشة، شي مجنووووون طريقة العرض 🔥🔥#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/IItaTlLY1B
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
السحر اللي فيها انها تفهم كل حركاتك عشان تتحكم بالاشياء مع صوت محيطي وتسمعك بالمايك وحركات، والشي العجيب تقدر تشوف اللي حولك وتشوف المحتوى اللي فيها واي شي تشوفه عينك يتحرك معك… 🔥🔥#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/ETXOVJb17e
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
#مؤتمر_ابل | صور من داخل نظارة أبل الجديد Vision Pro#جريدة_الراية #WWDC23 #AppleEvent pic.twitter.com/I00YGjwVIL
— الراية القطرية (@alraya_n) June 5, 2023
ياسلااااام كل شي يتحدث بالسحاب من جميع اجهزتك، تقدر تفتح اكثر من تطبيق وتوديه المكان اللي تبي بالغرفة وتتحكم فيه، وتقدر تاخذ اي عنصر من الرسالة وتشوفه ثري دي وكذا…🔥🔥#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/qar9df7qKQ
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
- منذ 8س(21:39 بتوقيت مكة المكرمة)
نظام "واتش أو إس"
والآن مع تحديث نظام ساعة آبل "واتش أو إس 10" (watchOS 10). التحديث الجديد لساعة آبل يمكّن المستخدم من دمج وجوه الساعة مع البرامج بشكل مصغر.
تقدر الحين من تطبيق البوصلة تعرف اخر نقطة كنت مشغل النت عندها وصارت البوصلة ثلاثية الابعاد#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/L5mzZjtTgw
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
تقدر تشوف تمرينك بشكل مباشر من جوالك#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/a4w8ENg0tE
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
إعادة تصميم كاملة لنظام ساعة أبل #WatchOS 10 😍
أسهل وأكثر تخصيصًا، لأفضل ساعة ذكيّة على الإطلاق 👍#WWDC23 #AppleEvent #مؤتمر_ابل pic.twitter.com/HLJcRjWkEE
— أسامة عصام الدين (@osamahesam1) June 5, 2023
- منذ 8س(21:31 بتوقيت مكة المكرمة)
مميزات نظام ساعة آبل في صورة
ملخّص مميّزات نظام الساعة الجديد
هذه المميّزات كثيـــــرة على ساعة فقط 😍#WWDC23 #AppleEvent #مؤتمر_ابل pic.twitter.com/acImRlCkGo
— أسامة عصام الدين (@osamahesam1) June 5, 2023
- منذ 8س(21:29 بتوقيت مكة المكرمة)
ميزات لسماعة آبل
ميزة جديدة قادمة لسماعات آبل "إير بودز" (AirPods)، وهي الصوت "التكيفي" (adaptive audio).
الميزة محصورة بسماعة إير بودز برو، وستمزج بين شفافية صوت الأشخاص وإلغاء الضوضاء النشط، لتتناسب مع محيطك، كما أنها ستعمل على خفض موسيقاك تلقائيًا وتركيز الصوت على الأشخاص أمامك عند الحديث، دون الحاجة لتقليل الصوت أو نزع السماعات.
ميزة adaptive audio الميزة بتكون لسماعة الايربودز pro
بتوصل الميزة بتحديث فكرتها انك لو مريت من جنب شخص يتكلم معك تتحول السماعة لصوت شفاف عشان تسمعه
واذا مريت من جنب مكان فيه ازعاج يعزل عنك الازعاج
بشكل تلقائي من خلال الكنترول سنتر#موتمر_ابل#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/npKAHsvwRm
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) June 5, 2023
- منذ 8س(21:28 بتوقيت مكة المكرمة)
الألعاب مع "غيم مود"
لمحبي الألعاب، يقدم نظام ماك الجديد ميزة جديدة تسمى "غيم مود" (Game mode)، تسمح لحاسوب ماك بإعطاء الأولوية للألعاب، وبالتالي تحسين أداء "الغرافيكس" بشكل كبير.
كما أن لعبة "ديث ستراندنغ" (Death Stranding) الشهيرة ستقدم لأجهزة ماك في وقتٍ لاحق من هذا العام.
واخيرا العاب حصريه والعاب تعمل على الماك بدون التأثير على البطاريه او الحراره #مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/JOGqWkHzpD
— أسرار تقنية (TST) (@TST2007_TST) June 5, 2023
مفاجئة قوية.. لعبة Death Stranding قادمة لأجهزة الماك من ابل في وقتٍ لاحق من هذا العام.#مؤتمر_ابل #ابل #appleevent #apple #iOS17 #AppleVR #Macbookair #iPadOS17 pic.twitter.com/xxQ5R6ZdCF
— TV قناة رقمي (@raqamitv) June 5, 2023
ميزة Game mood تقدر تلعب الالعاب اللي تبيها من خلال الماك
وبتكون متوافقه مع سماعات ابل وتقدر تشبك اي يد بلايستيشن على جهازك الماك وتلعب #موتمر_ابل#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/R6dIA5h6py
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) June 5, 2023
واخيرا العاب حصريه والعاب تعمل على الماك بدون التأثير على البطاريه او الحراره #مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/c0zvYT02Pa
— محمد حدائدي (@7amoodi6) June 5, 2023
- منذ 8س(21:21 بتوقيت مكة المكرمة)
"ماك أو إس" الجديد
الإعلان عن نظام الماك الجديد، واسمه "ماك أو إس سنوما" (Sonoma)، والذي يتميز بشاشات سطح مكتب متحركة، وكذلك حفظ الشاشة، و"الويدجت" التي يمكن أن تظهر على سطح المكتب.
نظام ماك الجديد اسمه سونوما
– الودجيتز الاختصارات بتقدر تحطها اي مكان بالشاشة ، واذا فتحت تطبيق تصير شفافه بالخلفية#مؤتمر_ابل pic.twitter.com/Ix3VFU6dxL
— أسامة الضاوي (@Osama11) June 5, 2023
- منذ 8س(21:16 بتوقيت مكة المكرمة)
ميزات ماك أو إس في صورة
ملخص مميزات نظام ماك macOS Sonoma#مؤتمر_ابل #WWDC23 #macos pic.twitter.com/5zaaAjQ1bH
— تيك فويس (@TechVoicenet) June 5, 2023
- منذ 8س(21:00 بتوقيت مكة المكرمة)
آيباد أو إس 17
حصل آيباد أو إس 17 على ميزات جديدة في "الويدجت"، حيث أصبح التفاعل الآن ممكنا دون الحاجة للدخول إلى قسم التطبيقات.
كما بات من الممكن أن تخصص شاشة الآيباد مثلما تخصص شاشة الآيفون، وإضافة تطبيق صحة للمرة الأولى إلى الآيباد.
هذي كل تحديثات نظام ال #ايباد الجديد، وخذوها قاعدة أي شي موجود بالـ #ايفون بيكون على ال #ايباد حتى لو ماذكروه باثتناء بعض الاشياء والعكس صحيح…#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/DDuByAhPlw
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
الصورة بالخلفية بتكون متحركة
وتقدر تخصصها#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/Eg2iF4BfOl
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
ميزة اللايف اكتفتي وصلت واخيرا للايباد وتتابع الطلبات وتشوف تايمرات متعددة#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/sNTaNyDu5U
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
اضافة تطبيق الصحة للايباد لاول مرة#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/zrIA2Ub3MZ
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
- منذ 9س(20:44 بتوقيت مكة المكرمة)
تحديثات أي أو أس في صورة
هذي كل تحديثات نظام الـ #ايفون في المؤتمر، الان تقدر تقول سيري بدون هاي، تطبيق الصور يقدر يميز الحيوانات، ملصقات حيه، خاصية تشيك ان للمواقع، تقدر تحميل الخرائط وتستخدمها آوف لاين، وخلصنا… 😁#مؤتمر_ابل #WWDC23 pic.twitter.com/Go1kM12UUo
— Saud Alkhamis | سعود الخميس (@saudalkhamisnet) June 5, 2023
- منذ 9س(20:42 بتوقيت مكة المكرمة)
"جورنال".. تطبيق جديد
آبل تعلن عن تطبيق جديد لليوميات باسم "جورنال" (Journal)، يقدم اقتراحات للكتابة بناء على ما قام به المستخدم عبر آيفون خلال اليوم.
تطبيق مهام جديد Journal بينزل تلقائي مع تثبيتك لنظام ios17
التطبيق متعدد مهام يوميه تستخدمه بالجيم او بحياتك اليوميه يختصر عليك اللوكيشن والجيم والموسيقى والبوم الكاميرا وغيرها كثير #موتمر_ابل#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/8pH5OxQczx
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) June 5, 2023
- منذ 9س(20:42 بتوقيت مكة المكرمة)
إير دروب بميزات جديدة
آبل تعلن عن ميزة جديدة لمشاركة بيانات الاتصال، عبر تقريب هاتفي آبل من بعضهما، أو من ساعة آبل، باسم "نيم دروب" (NameDrop).
ميزة نيم دروب تطوير للاير دروب ، تقرب ايفونك من ايفون صديقك ويظهر له مباشرة الصورة اللي تبيه يشوفها ، واذا ضغطت عليها يرسلها له ، يعني تقدر توريه الصورة بس وتوخر الايفون وتختفي👏🏻 #مؤتمر_ابل pic.twitter.com/oMVZ681tf9
— أسامة الضاوي (@Osama11) June 5, 2023
- منذ 9س(20:41 بتوقيت مكة المكرمة)
نظام آي أو إس 17
بدأ الحديث عن نظام تشغيل آيفون "آي أو إس 17".
البداية في تطوير لأهم 3 تطبيقات: الاتصال بالصوت والفيديو والرسائل.
بالرسايل تحويل الصوت لنص ، سحب للرد بسرعة ، فلاتر البحث للسرعة #مؤتمر_ابل pic.twitter.com/bwIcwCa3kZ
— أسامة الضاوي (@Osama11) June 5, 2023
تقدر الان اذا الشخص ما رد عليك بالفيس تايم ترسل مقطع فيديو#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/YLITekbBE3
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
ميزة رهيبة تقرا لك الرسايل الصوتية طبعًا ما هي مستخدمة عندنا#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/Qhqoiyk5SJ
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
- منذ 9س(20:19 بتوقيت مكة المكرمة)
أجهزة ماك الجديدة
كما توقع جميع المتابعين، الإعلان عن #ماك_بوك_إير بحجم 15 بوصة، يأتي بثلاثة ألوان مع شاشة 15.3 بوصة وكاميرا أمامية "فل إتش دي" مع نظام صوت ذي 6 سماعات وبمعالج "إم 2" الخاص بـ#آبل.
ملخص مواصفات الجهاز الجديد
يبدا الطلب اليوم وسعره ١٢٩٩$#مؤتمر_آبل#WWDC23 pic.twitter.com/bQUHN0aJ8A
— عبدالله الرشودي (@PR_iOS) June 5, 2023
آبل تعلن رسميا عن جهاز ماك بوك اير جديد بشاشة 15 بوصة Macbook Air 15 بالتصميم الجديد لأجهزة ماك بأربعة ألوان متنوعة. #WWDC23 #مؤتمر_ابل pic.twitter.com/R1e3BErir0
— صدى التقنية (@Techecho_Ar) June 5, 2023
- منذ 9س(20:02 بتوقيت مكة المكرمة)
بداية المؤتمر
تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل يصعد منصة المؤتمر معلنا بدء أعمال مؤتمر آبل العالمي للمطورين، نسخة 2023.
الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، وصل على المسرح 😍#WWDC23 #AppleEvent #مؤتمر_ابل pic.twitter.com/pUfRD6GiwK
— أسامة عصام الدين (@osamahesam1) June 5, 2023
تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
تغطية مباشرة لمؤتمر آبل العالمي للمطورين لعام 2023
يستضيف مقر شركة "آبل" اليوم الاثنين مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين والمعروف اختصارا بـ"دبليو دبليو دي سي" (WWDC)، والذي سيعقد عبر الإنترنت في الفترة من الخامس حتى التاسع من يونيو/حزيران 2023، مع إمكانية مشاركة المطورين والطلاب بالحضور شخصيا في تجربة خاصة في حديقة آبل يوم الافتتاح.
ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث تطورات برامج "آي أو إس" (iOS)، و"آيباد أو إس" (iPadOS)، و"ماك أو إس" (macOS)، و"وإتش أو إس" (watchOS)، و"تي في أو إس" (tvOS).
وذكرت آبل أنها ستوفر للمطورين خلال الفعالية فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي الشركة، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التكنولوجيا والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم.
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المصدر : الجزيرة