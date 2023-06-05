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تغطية مباشرة لمؤتمر آبل العالمي للمطورين لعام 2023

Apple today announced it will host its annual Worldwide Developers Conference (WWDC) in an online format from June 5 through 9, 2023, with an opportunity for developers and students to celebrate in person at a special experience at Apple Park on opening day. Free for all developers, WWDC23 will spotlight the latest iOS, iPadOS, macOS, watchOS, and tvOS advancements. As part of Apple’s ongoing commitment to helping developers create innovative apps, the event will also provide them with unique access to Apple engineers, as well as insight into new technologies and tools to help them realize their visions. credit : apple
5/6/2023-|آخر تحديث: 5/6/202308:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

يستضيف مقر شركة "آبل" اليوم الاثنين مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين والمعروف اختصارا بـ"دبليو دبليو دي سي" (WWDC)، والذي سيعقد عبر الإنترنت في الفترة من الخامس حتى التاسع من يونيو/حزيران 2023، مع إمكانية مشاركة المطورين والطلاب بالحضور شخصيا في تجربة خاصة في حديقة آبل يوم الافتتاح.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث تطورات برامج "آي أو إس" (iOS)، و"آيباد أو إس" (iPadOS)، و"ماك أو إس" (macOS)، و"وإتش أو إس" (watchOS)، و"تي في أو إس" (tvOS).

وذكرت آبل أنها ستوفر للمطورين خلال الفعالية فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي الشركة، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التكنولوجيا والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم.