غالاكسي إس 27 ألترا بكاميرات أقل.. لماذا تقتطع سامسونغ من هاتفها الأغلى؟

لطالما ركزت سامسونغ على عدسات الكاميرا في الفئة الرائدة من هواتفها التي تحمل اسم "ألترا"، ولكن هذا قد يتغير مع الجيل المقبل "إس 27 ألترا"، إذ تفكر الشركة في إزالة إحدى العدسات الخلفية ليأتي الجيل الجديد من الهاتف بثلاث عدسات بدلا من أربع، وفق تقرير موقع ديجيتال تريندز الأمريكي.

وتتخلى سامسونغ وفق التقرير عن عدسة التقريب البصري بقوة "3 إكس" التي كانت موجودة في الأجيال السابقة من هواتف "ألترا" مع الحفاظ على مستشعر العدسة الرئيسية بقوة 200 ميغابكسل و50 ميغابكسلا للتقريب البصري بقوة "5 إكس" وعدسة 50 ميغابكسلا الواسعة الزاوية جدا.

ولم يسلم هاتف "إس 27 برو" المرتقب من تخفيضات قوة العدسة الخلفية، إذ يتسع الفارق بينه وبين فئة "ألترا" بعدما كان متقاربا.

وتخطط الشركة للاعتماد على عدسة تقريب بصري بدقة 12 ميغابكسلا بقوة تقريب "3 إكس"، وهو ما يعد انخفاضا واضحا لقدرات الهاتف عن التسريبات السابقة وتوسيعا لرقعة الفارق بينه وبين "ألترا".

وفي سياق متصل، برر تقرير موقع "9 تو 5 غوغل" التقني الأمريكي هذه الخطوة بأنها ضمن مساعي الشركة لمواجهة ارتفاع تكلفة صناعة الهواتف التي سببتها أزمة الذاكرات والمعالجات الأخيرة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها هواتف "ألترا" مع ثلاث عدسات فقط بدلا من أربع، إذ اعتمدت على تركيب العدسات الرباعي منذ عدة أجيال سابقة وفق التقرير.

ويؤثر هذا مباشرة في مدى التقريب المتوسط للصور الملتقطة من الهاتف، إذ سيعتمد في مستوى التقريب المتوسط على اقتصاص صورة عدسة أخرى، ويظهر أثر ذلك في الإضاءة المنخفضة أكثر من النهار.

وبهذا الشكل، يطابق تصميم "ألترا" بقية هواتف عائلة "إس 27" التي تضم أربعة طرز مختلفة حسب "9 تو 5 غوغل"، وتشمل "إس 27" القياسي ونسخة بلس وبرو وألترا.

مواجهة التكاليف المرتفعة

وتواجه سامسونغ مع بقية الشركات التقنية بشكل عام تحديا محوريا مع الأجيال المقبلة لمنتجاتها، إذ تسبب ارتفاع التكاليف في تغير إستراتيجيات التسعير والتصنيع للعديد من المنتجات.

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ووقع اختيار فئة هواتف "ألترا" لتفقد العدسة الإضافية لكونها الفئة الأكثر بيعا من هواتف سامسونغ، ومن ثَم فإن التوفير فيها يحمل أثرا أكبر من غيره.

ومن بين المنتجات التي شهدت هذا التغيير الهواتف القابلة للطي من شركة "سامسونغ" نفسها، إذ طرحت الشركة مؤخرا ثلاثة هواتف قابلة للطي مع تجاوز سعر طراز "غالاكسي زد فولد 8 ألترا" حاجز ألفي دولار للهاتف.

وفي هذا السياق، رجح تقرير موقع "دبليو سي سي إف تيك" المنشور في يونيو/حزيران الماضي اعتماد سامسونغ على مورد شاشات جديد بدلا من قسمها الخاص لصناعة الشاشات، وذلك قد يوفر نحو 5 دولارات من سعر كل وحدة.

واتجهت بقية الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها، ومن بينها آبل التي قررت رفع سعر الحواسيب المحمولة الخاصة بها وهواتف آيفون في بعض الأسواق العالمية.

ويتوقع أن تطلق سامسونغ عائلة هواتف "إس 27" الرائدة في حدثها السنوي الذي يقام مطلع كل عام، وذلك أسوة بما حدث للأجيال السابقة من عائلة "إس".