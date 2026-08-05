تكنولوجيا|الذكاء الاصطناعي

اختبارات بريطانية توثق أول محاولة من الذكاء الاصطناعي لخداع البشر.. ما القصة؟

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الذكاء الاصطناعي ابتكر هويات مزيفة لإقناع المطور البشري بالموافقة على تعديلاته (مولدة بالذكاء الاصطناعي/الجزيرة)
الذكاء الاصطناعي ابتكر هويات مزيفة لإقناع المطور البشري بالموافقة على تعديلاته (مولدة بالذكاء الاصطناعي/الجزيرة)
Published On 5/8/2026

يستمر مسلسل الهجمات السيبرانية التي تقودها نماذج الذكاء الاصطناعي لكبرى المعامل وتحديدا أنثروبيك وأوبن إيه آي، وهذه المرة، اكتشف معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني أن نموذج "ميثوس" التابع لأنثروبيك ونموذج "جي بي تي 5.6 سول" التابع لـ"أوبن إيه آي" شنا مجموعة من الهجمات السيبرانية وفق تقرير شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

ويصف المعهد ما حدث بأنها المرة الأولى التي نرى فيها مخاطر الاستقلالية والخداع تتجلى بوضوح في العالم الحقيقي.

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وأوضح التقرير أن نموذج "ميثوس 5" ابتكر هويات مزيفة لخداع مطور بشري للموافقة ونشر شيفرات خبيثة في مكتبة برمجيات مفتوحة المصدر، ولكنه لم تنطل عليه الخدعة ورفض التعديلات، مضيفا أن النموذج كان جزءا من 17 نشاطا مريبا.

واقتصر دور نموذج "جي بي تي 5.6 سول" على نشاطين مريبين فقط مع تعطيل قيود الأمن السيبراني في النموذج، وفق ما جاء في بيان المعهد.

A red-framed smartphone displaying the Anthropic corporate logo is positioned in front of an orange background featuring the Claude Mythos product branding alongside a symmetrical illustration depicting two human brain or face profiles joined and interconnected by a neural network diagram in San Ferdinando di Puglia, Italy, on May 17, 2026. The Claude Mythos wordmark appears below in white and black serif typography. The composition represents Anthropic's visual identity for its expanded AI product portfolio. (Photo Illustration by Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images)
ميثوس أجرى 19 نشاطا غير مصرح به وفق معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني (غيتي)

وفي سياق متصل، كشف تقرير وكالة "رويترز" عن آلية الاختبار التي تضمنت إجراء تحديات أمنية للنماذج أكثر من 120 مرة، ظهر فيها 19 نشاطا غير مصرح به خلال 10 جولات اختبارية منفصلة.

ومن جانبها، أفادت أنثروبيك أن النماذج المستخدمة في هذه الاختبارات تعبر عن أي نماذج تجارية متاحة من قبل الشركة لأنها كانت تعمل في بيئة اختبارية متساهلة عمدا، مضيفة أن الاختبارات لم تثبت قدرة النموذج على الهرب من البيئات الاختبارية وإحداث ضرر في الواقع، وذلك عبر منشور في منصة "إكس".

وأما "أوبن إيه آي"، فأوضحت أن الحوادث المتعلقة بنموذجها برزت خلال الاختبارات السيبرانية من قِبَل شركائها الأمنيين، وكانت تجري في بيئات اختبارية تضم ضمانات مخففة ولا تعكس سيناريوهات الاستخدام الحقيقي، وذلك خلال تصريح لشبكة "سي إن بي سي".

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وتتزامن اختبارات معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني مع حوادث سابقة لهروب نماذج الذكاء الاصطناعي من بيئات أنثروبيك و"أوبن إيه آي" الاختبارية واختراقها مؤسسات حقيقية، ومن بينها منصة "هاغينغ فيس" وهي أولى تلك الحوادث.

تصاعد المخاوف

ويرى الباحث أندرو يون في مؤسسة "سيف إيه آي" غير الربحية للبحث في قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، أن مجرد انخراط "ميثوس" في مثل هذه الأنشطة مع استهدافه لمستخدم حقيقي أمر مقلق ويشير إلى أن أنثروبيك لا تسيطر على النموذج كما تظن.

وأعرب المعهد عن مخاوف مماثلة، إذ قال عبر منشور في منصة "إكس" إن هذه الحوادث حتى وإن كانت في بيئات اختبارية فهي تشير إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على الخداع والتصرف بمفرده.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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