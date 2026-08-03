زلزال مصر.. لماذا نبّه أندرويد مستخدميه وصمت آيفون؟

تلقى ملايين المستخدمين المصريين مساء أمس تنبيهات عبر هواتفهم بحدوث زلزال، وطلبت منهم التنبيهات التوجه إلى أقرب نقطة آمنة والحفاظ على سلامتهم.

ولكن، وصلت هذه التنبيهات فقط إلى مستخدمي هواتف أندرويد دون هواتف آبل، وذلك مهما كان نوع هاتف أندرويد الذي يملكه المستخدم، سواء كان هاتفا رائدا أو اقتصاديا.

ودفع هذا العديد من المستخدمين إلى الاعتقاد أن هواتف آيفون معطوبة وتفتقد مزايا تؤمن المستخدمين، وذلك رغم الفارق الكبير في السعر بين آيفون وأندرويد في السوق المصرية.

فلماذا لم ترسل هواتف آبل التحذيرات إلى المستخدمين رغم أنها تُعَد من الهواتف الرائدة؟

كيف نبّه أندرويد مستخدميه؟

يعود السبب وراء تلقي مستخدمي هواتف أندرويد دون آيفون للتنبيهات إلى اختلاف جوهري في آلية عمل التنبيهات واكتشاف الزلزال داخل النظامين.

وتجدر الإشارة إلى أن هواتف أندرويد أو آيفون لا تملك مستشعرا مخصصا لاكتشاف الزلزال والتنبيه إليه، ولكن ما يحدث هو آلية استخدام مختلفة للمستشعرات الموجودة داخل الهاتف.

وتحديدا مستشعرات الحركة والاهتزاز ومقياس التسارع، وهي مستشعرات موجودة في هواتف أندرويد وآيفون على حد سواء، كما أنها موجودة في غالبية الهواتف سواء كانت رائدة أو اقتصادية، وتقلب شاشة الهاتف عند إدارته أو تغيير اتجاهه.

وبالاعتماد على مستشعرات الحركة في الهاتف، تستطيع غوغل اكتشاف الزلزال فور حدوثه لدى مجموعة من المستخدمين، وعندما يزداد عدد الأجهزة القريبة بعضها من البعض التي تستشعر حدوث الاهتزازات، تبدأ غوغل في إرسال تنبيهات لكافة مستخدمي أندرويد القريبين من تلك المنطقة عبر شبكات الإنترنت بوجود زلزال قريب منهم وفق دراسة نشرتها مجلة "ساينس" عام 2025.

لذلك، يعتمد الأمر بشكل مباشر في أندرويد على منظومة استشعار جمعية تجمع البيانات من آلاف وربما ملايين المستخدمين القريبين من بعضهم البعض، ثم ترسل التنبيه إلى بقية المستخدمين.

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وبالتالي، لا يمكن القول إن أندرويد تمكّن من استشعار الزلزال قبل حدوثه، فهو اكتشف وجود الزلزال في بدايته قبل أن يصبح محسوسا أو يصل إلى المستخدمين الأبعد عن بؤرته، ثم نبههم لما حدث.

ويختلف الأمر تماما في هواتف آيفون، فهي قادرة أيضا على إرسال تنبيهات للمستخدمين بحدوث زلازل أو أزمات أخرى حتى وإن كانت تنبيهات حول هجمات عسكرية كما حدث في منطقة الخليج خلال الشهور الماضية، ولكن بشروط خاصة.

لماذا صمت آيفون؟

وتعتمد تنبيهات آيفون بشكل رئيسي على مصدرين؛ الأول وهو البيانات الرسمية للدول، فإذا لم ترسل الدولة بيانا رسميا يقر بحدوث الزلزال وينبّه المستخدمين إليه، فإن "آبل" بدورها لن ترسل تنبيها مماثلا وفق صفحة الدعم الفني الرسمية من "آبل" المتعلقة بتنبيهات السلامة في آيفون، وهو خيار مفعّل في جميع دول العالم بشكل تلقائي.

ويستند هذا الأمر بشكل مباشر على مراكز اكتشاف الزلازل والهزات الأرضية الرسمية المعتمدة من الدول، وسرعة إرسال التنبيه عبر القنوات الرسمية.

كما يوجد مصدر آخر، وهو اكتشاف الهاتف لحدوث الزلزال والهزة بنفسه، ولكن هذه الميزة ليست مفعّلة في المنطقة العربية، إذ تتيحها "آبل" في تايوان والولايات المتحدة فقط، بعكس أندرويد التي تتيحها في 98 دولة.

لذلك يمكن القول إن أجهزة آيفون ترسل التنبيهات بالتزامن مع التنبيهات الرسمية من الحكومات، وهي تنبيهات تُرسَل عبر أجهزة التلفزيون والإذاعات المحلية.

هل يستطيع آيفون اكتشاف الزلازل بطريقة مماثلة لأندرويد؟

تعتمد إجابة هذا السؤال على المواصفات التقنية الموجودة في الهواتف، وبشكل مختصر، نعم تستطيع أجهزة آيفون اكتشاف الزلازل بطريقة مماثلة، ولكن الفارق كما أوضحنا في آلية اعتماد وإرسال التنبيه.

وتملك أجهزة آيفون مجموعة متنوعة من المستشعرات التي تماثل تلك الموجودة في أندرويد وتتجاوزها في بعض الاستخدامات، مثل تنبيهات الارتطام وطلب الإسعاف في الحوادث المرورية أو عند سقوط المستخدم بشكل مفاجئ.

وتوجد هذه المستشعرات أيضا في ساعات آبل الذكية القادرة على التقاط الاهتزازات وسقوط مرتديها حتى تنبه السلطات وأفراد أسرته.

كيف تتأكد أن تنبيهات الزلازل مفعّلة في هاتفك؟

رغم أهمية الميزة، فإنها قد تكون مغلقة في بعض هواتف أندرويد، وتستطيع تفعيلها بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجّه إلى إعدادات هاتف أندرويد الخاص بك، وابحث في الإعدادات عن قسم الأمان والطوارئ تجد هناك مجموعة من الإعدادات والتنبيهات من بينها تنبيهات الزلازل والهزات الأرضية، اضغط عليها وتأكد من تفعيلها.

وفي هواتف آيفون تستطيع تفعيل الخيار نفسه إن كان مدعوما في الدولة التي تقيم بها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى إعدادات الهاتف، ثم قسم التنبيهات، بعد ذلك توجه إلى أسفل الشاشة تجد أمامك قسم التنبيهات المعززة، اضغط عليه واختر تنبيهات السلامة المعززة، اضغط على خيار تنبيهات الزلازل والهزات الأرضية وتأكد من تفعيله.