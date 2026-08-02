"الأداة التي زوّرت الأرض".. غوغل تسحب ميزة خطيرة بعد ساعات من تشغيلها

أزالت غوغل ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق "غوغل إيرث" بعد طرحها بأقل من 24 ساعة، وذلك لقدرتها على توليد صور تبدو واقعية وتنتهك سياسة الاستخدام الخاصة بالتطبيق، وفق تقرير وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وبدأت أزمة الأداة الجديدة بعد أن اكتشف هينك فان إيس، الصحفي الاستقصائي الهولندي المتخصص في الاستخبارات مفتوحة المصدر، الاستخدام السيئ للأداة، إذ اختبر الأداة وتمكن من تزوير عدة صور وجعلها تبدو واقعية، وأيدت غرف أخبار أخرى حول العالم هذا الأمر.

وحذّر فان إيس من الخطر المتزايد لتقنيات الذكاء التوليدي وقدراتها على توليد مشاهد طبيعية تعقّد عمل الصحفيين ومدققي المعلومات، فضلا عن عمل الباحثين وجهودهم.

ومن جانبها، أعلنت غوغل إزالة الميزة عبر منشور في منصة "إكس"، مؤكدة أنها ستعود مستقبلا ولكن بعد العمل على ضوابط أقوى لتنظيم استخدامها.

وأضافت أن الميزة الجديدة استُخدمت من قبل خبراء في المجال الجغرافي بمجموعة من الأغراض المفيدة والعلمية، مشيرة إلى أن الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لم تظهر في الواجهة الرئيسية للتطبيق، فضلا عن كونها تحمل علامة مائية خفية توضح أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتحمل الميزة الجديدة مجموعة كبيرة من المخاطر أبرزها إمكانية تزوير المشاهد الطبيعية للصور الملتقطة من الفضاء، إذ يستطيع المستخدمون توليد صور تبدو حقيقية للغاية وكأنها ملتقطة من أقمار صناعية حقيقية.

هل يمكنك أن تثق في عينيك؟

وتأتي الميزة الجديدة مدعومة من نموذج "نانو بانانا 2" لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي التابع لشركة غوغل، وهي تتيح للمستخدمين توليد صور فائقة الواقعية بالاعتماد على صور غوغل إيرث الفضائية عبر كتابة أمر نصي لأي موقع حول العالم، وفق تقرير وكالة رويترز الإخبارية.

وبسبب قدرة النموذج على توليد هذه الصور، يصعب على المستخدمين والخبراء غير المختصين بكشف مواد الذكاء الاصطناعي معرفة الفارق بين الصور الحقيقية والمزيفة.

إعلان

ويُحتمل أن تساهم مثل هذه الصور في خداع المستخدمين والخبراء على حد سواء واتخاذهم قرارات بناء على معطيات غير حقيقية، وربما كان هذا السبب الحقيقي الذي جعل الشركة تزيل الميزة.

ولا تُعد غوغل أول من يوقف ميزة لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ سلكت ميتا النهج ذاته مطلع يوليو/تموز عندما أوقفت ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي عبر نموذج "ميوز" التابع لها.

وكانت ميزة ميتا تتيح للمستخدمين توليد الصور بناء على الحسابات العامة والصور المتاحة فيها بمنصة "إنستغرام"، وهو ما تسبب في موجة واسعة من الانتقادات، وفق تقرير رويترز.

تزوير الحقائق

وأكد فان إيس في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" توليده لمجموعة من الصور المزيفة باستخدام الميزة قبل إيقافها، إذ استطاع توليد عدة صور تظهر لاجئين على الحدود الأمريكية المكسيكية، فضلا عن زرع محطة طاقة نووية غير موجودة داخل إيران.

وأوضح تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية أن صور منصة غوغل إيرث تُعد من مصادر المعلومات المصورة الموثوق بها من قبل ملايين المستخدمين حول العالم، مما يجعلها أداة مثالية لشن هجمات التزوير وتغيير الحقائق.

كما أشار إلى وجود طرق لتفادي العلامات المائية الخاصة بالصور المولدة بالذكاء الاصطناعي التي تضعها غوغل داخل صورها بشكل خفي لدرجة أن خدمات "هايف إيه آي" المخصصة لاكتشاف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي فشلت في اكتشافها.

ومن بين هذه الطرق، تأتي طريقة أخذ لقطة للشاشة لتكون بذلك أسهل طريقة لإخفاء العلامة المائية الخاصة بالشركة، وهي الطريقة التي خدعت "هايف إيه آي".

توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

ويأتي طرح مزايا الذكاء الاصطناعي في منصة غوغل إيرث مع توسع الشركة في طرح مزايا الذكاء الاصطناعي بشكل عام ضمن كافة خدماتها، إذ أعلنت مؤخرا دمجها للتقنية في محرك البحث بشكل أكبر.

وأصبحت الآن كافة خدمات غوغل المختلفة مدعومة من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءا من خدمات محرك البحث وحتى خدمات الشركة السحابية مثل "غوغل ورك سبيس" الشهيرة.

كما أضافت مجموعة جديدة من المزايا التي تعتمد على التقنية بشكل رئيسي، بما فيها خدمة تلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب.

وتضيف الشركة علامة توضح المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي على المقاطع المرفوعة في يوتيوب التي استخدم الذكاء الاصطناعي في صنعها، وذلك للتمييز بينها وبين المقاطع الحقيقية.