آبل ليست "آيفون" فقط.. كيف ربحت 30 مليار دولار في 3 أشهر؟

لم تعد آبل مجرد شركة تبيع هواتف ذكية أو حواسيب شخصية، بل تحولت إلى منظومة تقنية متكاملة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات والخدمات والذكاء الاصطناعي، وهو نموذج أعمال ساعدها على تحقيق نتائج مالية قياسية.

فقد أعلنت الشركة في نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام تسجيل إيرادات بلغت 109.4 مليارات دولار وصافي أرباح يقارب 29.8 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح إستراتيجية بدأت تتبلور منذ سنوات تعتمد على بناء نظام بيئي متكامل يصعب على المستخدم مغادرته.

من بيع الأجهزة إلى بناء منظومة مترابطة

اعتمدت آبل سنوات طويلة على نجاح أجهزة مثل آيفون وماك وآيباد، إلا أن الشركة أدركت مبكرا أن الاعتماد على مبيعات الأجهزة وحدها يجعل الإيرادات عرضة لتقلبات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية. لذلك بدأت توسيع استثماراتها في البرمجيات والخدمات الرقمية، لتتحول تدريجيا إلى شركة تقدم تجربة متكاملة تربط بين الأجهزة والتطبيقات والخدمات السحابية.

وتشير بيانات آبل إنفستور ريليشنز (Apple Investor Relations) إلى أن الإيرادات القياسية في الربع الثالث من هذا العام جاءت نتيجة نمو معظم قطاعات الشركة، وفي مقدمتها مبيعات آيفون، إلى جانب استمرار قطاع الخدمات في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الإيرادات.

آيفون.. القلب النابض لمنظومة آبل

رغم تنوع مصادر الدخل، لا يزال هاتف آيفون يمثل المنتج الأكثر أهمية بالنسبة للشركة، فقد بلغت إيرادات آيفون خلال الربع الثالث من هذا العام نحو 54.2 مليار دولار، وفقا لوكالة رويترز، مستفيدا من استمرار الطلب العالمي للأجهزة الجديدة، خاصة مع دمج مزايا الذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء والكاميرات.

لكن أهمية آيفون لا تكمن فقط في حجم مبيعاته، بل في كونه البوابة الرئيسية إلى منظومة آبل، فالمستخدم الذي يقتني آيفون غالبا ما يعتمد أيضا على ساعة آبل وسماعات إيربودز وخدمة آيكلاود ومتجر آب ستور، مما يزيد ارتباطه بالنظام البيئي للشركة.

الخدمات.. ماكينة الأرباح الجديدة

أحد أبرز التحولات في إستراتيجية آبل يتمثل في نمو قطاع الخدمات، الذي أصبح من أهم مصادر الإيرادات والربحية.

إعلان

ويضم هذا القطاع خدمات مثل آب ستور، وآبل ميوزك، وآبل تي في بلس، وآبل أركيد، وآبل باي، وآيكلاود.

وبحسب النتائج المالية الأخيرة، سجل قطاع الخدمات أكثر من 30 مليار دولار من الإيرادات خلال الربع الثالث، وهو أعلى مستوى في تاريخه، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وتتميز الخدمات بأنها تحقق دخلا متكررا من الاشتراكات والعمولات، مما يقلل اعتماد الشركة على دورات استبدال الهواتف، ويمنحها تدفقات مالية أكثر استقرارا.

آبل سيليكون غيرت قواعد اللعبة

شكل انتقال آبل من معالجات إنتل إلى شرائح آبل سيليكون نقطة تحول مهمة في إستراتيجية الشركة، فمع إطلاق شرائح إم1 ثم الأجيال اللاحقة، أصبحت آبل تتحكم في تصميم العتاد والبرمجيات معا، وهو ما وفر أداء أعلى واستهلاكا أقل للطاقة، إضافة إلى تسريع تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة.

وساهم هذا التحول في تعزيز مبيعات أجهزة ماك، التي تجاوزت إيراداتها 10 مليارات دولار خلال الربع الثالث بحسب بيانات الشركة.

الذكاء الاصطناعي.. المرحلة التالية

خلال العام الحالي، انتقل الذكاء الاصطناعي إلى صدارة إستراتيجية آبل مع التوسع في مزايا آبل إنتليجنس، التي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة آي أو إس وآيباد أو إس وماك أو إس.

وتعتمد الشركة على نهج مختلف عن بعض منافسيها، إذ تركز على معالجة جزء كبير من عمليات الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز باستخدام محرك نيورال إنجين، مع اللجوء إلى الحوسبة السحابية الخاصة عند الحاجة، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إرسال بيانات المستخدمين إلى الخوادم.

ويرى محللون أن هذه إستراتيجية تمنح آبل ميزة تنافسية لدى المستخدمين الذين يولون أهمية كبيرة لحماية بياناتهم.

النظام البيئي.. سر ولاء المستخدمين

يرى محللو كاونتربوينت ريسيرش (Counterpoint Research) وآي دي سي (IDC) أن أحد أهم أسباب نجاح آبل هو بناء منظومة متكاملة تجعل الانتقال إلى منصة منافسة أكثر صعوبة.

فعندما يمتلك المستخدم آيفون وماك وآيباد وساعة آبل وسماعات إيربودز، تصبح تجربة الاستخدام أكثر تكاملا بفضل ميزات مثل هاند أوف وإيردروب ويونيفرسال كليب بورد والمزامنة الفورية عبر آيكلاود.

هذا التكامل لا يحسن تجربة الاستخدام فحسب، بل يزيد أيضا متوسط إنفاق المستخدم الواحد على خدمات ومنتجات الشركة.

تحديات لا تزال قائمة

ورغم النتائج القياسية، تواجه آبل مجموعة من التحديات، أبرزها المنافسة الشرسة في مجال الذكاء الاصطناعي، والضغوط التنظيمية المتعلقة بمتجر التطبيقات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية في سوق الهواتف الذكية.

كما أن نجاح الشركة في السنوات المقبلة سيعتمد على قدرتها على تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مزايا عملية تدفع المستخدمين إلى ترقية أجهزتهم والاشتراك في المزيد من خدماتها.

مستقبل آبل

تكشف نتائج الربع الثالث من هذا العام أن آبل لم تعد تعتمد على بيع الأجهزة وحدها، بل أصبحت تدير منظومة رقمية متكاملة تجمع بين العتاد والبرمجيات والخدمات والذكاء الاصطناعي. وقد منحها هذا النموذج قدرة أكبر على تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق نمو مستدام، حتى في ظل تباطؤ سوق الهواتف الذكية عالميا.

إعلان

ومع استمرار الاستثمار في ذكاء آبل الاصطناعي والرقائق المخصصة والخدمات الرقمية، تبدو الشركة في موقع قوي للحفاظ على مكانتها ضمن أكثر شركات التكنولوجيا ربحية وتأثيرا في العالم.