لماذا تتنافس شركات التقنية على بناء المتصفح الذكي؟

لم يعد المتصفح مجرد نافذة تتيح للمستخدم الانتقال بين صفحات الإنترنت، بل يتحول تدريجيا إلى منصة ذكية قادرة على فهم ما يريده المستخدم، وتحليل المحتوى، وتقديم إجابات مباشرة، بل وتنفيذ بعض المهام نيابة عنه. وهذا التحول دفع عمالقة التكنولوجيا إلى خوض سباق جديد لبناء "المتصفح الذكي"، في محاولة لإعادة رسم مستقبل الإنترنت والسيطرة على الطريقة التي يتفاعل بها مليارات المستخدمين مع المعلومات.

فبعد عقود كان فيها التنافس بين المتصفحات يدور حول السرعة والأمان واستهلاك الذاكرة، أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول سؤال أكبر، وهو من سيكون الوسيط الذكي بين الإنسان والإنترنت؟

من عرض الصفحات إلى فهم المحتوى

اعتمدت المتصفحات التقليدية مثل غوغل كروم ومايكروسوفت إيدج لعقود على نموذج بسيط، وهو إدخال عنوان أو كلمة بحث، ثم عرض صفحات وروابط يختار منها المستخدم ما يناسبه.

لكن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي غيّر هذا النموذج، فبدلا من البحث اليدوي داخل عشرات الصفحات، أصبح بالإمكان أن يقوم المتصفح بفهم سؤال المستخدم وقراءة مصادر متعددة وتلخيص المعلومات واقتراح حلول مباشرة.

وترى شركة مايكروسوفت أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح يمثل انتقالا من "التصفح التقليدي" إلى تجربة أكثر تفاعلية، وهو ما دفعها إلى دمج مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت داخل متصفح إيدج، بهدف مساعدة المستخدمين في تلخيص الصفحات وإنشاء النصوص وتحليل المعلومات أثناء التصفح.

السيطرة على نقطة الدخول إلى الإنترنت

أحد أهم أسباب سباق المتصفح الذكي هو أن المتصفح يمثل البوابة الأساسية للوصول إلى الإنترنت، فالشركة التي تتحكم في هذه البوابة تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في طريقة اكتشاف المستخدم للمعلومات والخدمات.

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ووفقا لبيانات شركة تحليل سوق الإنترنت ستات كاونتر (StatCounter)، ما يزال كروم يحتفظ بحصة كبيرة من سوق متصفحات سطح المكتب عالميا، ما يمنح غوغل موقعا إستراتيجيا مهما في التحكم بتجربة البحث والتصفح.

لكن ظهور الذكاء الاصطناعي يهدد النموذج التقليدي لمحركات البحث، لأن المستخدم قد لا يحتاج مستقبلا إلى زيارة عدة مواقع للحصول على إجابة، بل سيحصل عليها مباشرة من مساعد ذكي داخل المتصفح.

البحث يتحول من روابط إلى إجابات

كان نموذج البحث التقليدي قائما على ترتيب صفحات الإنترنت وعرض قائمة من الروابط، وهو النموذج الذي ساعد في بناء إمبراطوريات تقنية ضخمة، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم نموذجا مختلفا يعتمد على الحوار.

فقد أطلقت غوغل تجربة "ملخصات الذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) ضمن محرك البحث، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات وإجابات مباشرة في أعلى نتائج البحث. ووفقا للشركة، تهدف هذه التقنية إلى مساعدة المستخدم على فهم الموضوعات المعقدة بسرعة أكبر بدل التنقل بين عدة صفحات.

ويفتح هذا التغيير بابا لمنافسة جديدة، حيث تسعى الشركات إلى جعل المتصفح نفسه مركزا للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بدل الاعتماد فقط على محرك البحث.

دخول الذكاء الاصطناعي كوسيط بين المستخدم والويب

لا يقتصر مفهوم المتصفح الذكي على وجود نافذة محادثة جانبية، بل يتجه نحو ما يسمى بـ"الوكلاء الذكيين" (AI Agents)، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ سلسلة من الخطوات لتحقيق هدف معين.

على سبيل المثال، قد يطلب المستخدم من المتصفح مستقبلا العثور على رحلة مناسبة ومقارنة الأسعار وقراءة التقييمات ثم اقتراح أفضل خيار. هذه العملية قد تتم دون الحاجة إلى فتح عشرات المواقع يدويا.

وتعمل شركات الذكاء الاصطناعي على تطوير هذا الاتجاه، إذ أعلنت أوبن إيه آي عن تطوير تقنيات تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي قادرا على التعامل مع الويب وتنفيذ مهام متعددة للمستخدم.

البيانات والإعلانات.. الجانب الاقتصادي للمعركة

ووراء السباق التقني توجد دوافع اقتصادية ضخمة، فالمتصفح الذكي يمنح الشركات قدرة أكبر على فهم نية المستخدم وليس فقط معرفة المواقع التي يزورها.

وفي نموذج الإنترنت الحالي، تعتمد شركات كثيرة على تحليل سلوك المستخدم لتقديم إعلانات مخصصة، أما في عصر المتصفحات الذكية، فقد يصبح فهم الحوار والاحتياجات المباشرة للمستخدم عاملا أكثر أهمية.

ويشكل هذا التحول تحديا كبيرا لشركات تعتمد على الإعلانات الرقمية، خصوصا أن انتقال المستخدم من البحث التقليدي إلى مساعد ذكي قد يقلل من عدد النقرات على المواقع والإعلانات.

الخصوصية.. أكبر تحديات المتصفح الذكي

رغم الإمكانات الكبيرة للمتصفحات الذكية، فإنها تثير أسئلة مهمة حول الخصوصية، فكلما أصبح المتصفح أكثر قدرة على فهم المستخدم، احتاج إلى التعامل مع كمية أكبر من البيانات، مثل سجل التصفح وتفضيلات المستخدم والمعلومات التي يشاركها أثناء المحادثات.

وتؤكد شركات التقنية أن حماية البيانات أصبحت جزءا أساسيا من تطوير هذه الأدوات. فشركة آبل، على سبيل المثال، تركز في إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي على معالجة العديد من المهام مع إعطاء أولوية للخصوصية وتقليل إرسال البيانات إلى الخوادم.

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لكن خبراء الأمن يحذرون من أن أي نظام ذكي لديه وصول واسع إلى الإنترنت قد يصبح هدفا جذابا للهجمات الإلكترونية إذا لم يتم تصميمه وفق معايير أمان قوية.

هل ينتهي عصر المتصفح التقليدي؟

يرى محللون أن المتصفح الذكي لن يلغي المتصفح التقليدي بالكامل، لكنه سيغير وظيفته. فبدل أن يكون مجرد أداة لفتح المواقع، قد يصبح مركزا لإدارة المعرفة والمهام الرقمية. وقد يشبه المستقبل المحتمل للويب وجود "مساعد شخصي رقمي" يعمل داخل المتصفح، يعرف اهتمامات المستخدم ويفهم طلباته ويساعده في اتخاذ القرارات.

لكن نجاح هذا النموذج يعتمد على قدرة الشركات على حل تحديات أساسية: ضمان دقة المعلومات وحماية الخصوصية ومنح المستخدم السيطرة على بياناته.