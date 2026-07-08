شاهد.. روبوت صيني يواصل العمل بعد 30 دقيقة داخل فرن حرارته ألف مئوية

نجح روبوت صيني مخصص لمكافحة الحرائق في اجتياز تجربة حرارية شديدة القسوة، بعدما أُدخل في فرن صناعي تجاوزت درجة حرارته ألف درجة مئوية وبقي داخله مدة نصف ساعة قبل إخراجه ليتبين أنه حافظ على كفاءته وأنظمته التشغيلية وواصل العمل كأنه لم يحدث شيء.

هذا الاختبار نفذته شركة التكنولوجيا الصينية ليسن تكنولوجي (Lesen Technology) بهدف تقييم قدرة روبوت الإطفاء على مواجهة البيئات الخطرة التي يصعب على البشر العمل فيها، وخاصة مواقع الحرائق الصناعية الكبرى التي تشهد درجات حرارة مرتفعة وظروفا تهدد سلامة فرق الإطفاء.

الروبوت يواصل العمل بعد التعرض لحرارة شديدة

خلال التجربة، تعرض الروبوت لبيئة حرارية قاسية داخل الفرن وصلت إلى الف درجة مئوية، في محاولة لمحاكاة الظروف التي قد تواجهها فرق الطوارئ عند دخول مبان أو منشآت مشتعلة.

وبحسب نتائج الاختبار، تمكن الروبوت من الصمود داخل الفرن لمدة نصف ساعة كاملة، وبعد إخراجه استمرت أنظمته الأساسية في العمل دون تسجيل أعطال تؤثر على قدرته التشغيلية. كما حافظت مكوناته الداخلية، بما في ذلك الدوائر الإلكترونية والأسلاك وأنظمة التحكم، على أدائها رغم التعرض لدرجات حرارة مرتفعة للغاية.

ويعتمد تصميم الروبوت على مجموعة من الحلول الهندسية التي تهدف إلى حمايته من الظروف الحرارية القاسية، من بينها استخدام مواد مقاومة للحرارة وطبقات عزل حراري تقلل من انتقال الحرارة إلى المكونات الحساسة.

كما تتضمن هذه الروبوتات أنظمة تبريد داخلية وتقنيات حماية للإلكترونيات تساعد على استمرار عمل أجهزة التحكم والاتصال والاستشعار حتى في البيئات التي تتجاوز قدرة المعدات التقليدية على التحمل.

دور الروبوتات في مستقبل مكافحة الحرائق

تأتي هذه التجربة في وقت تتزايد فيه الاستثمارات العالمية في تطوير روبوتات قادرة على تنفيذ مهام الإنقاذ والطوارئ، بهدف تقليل المخاطر التي يتعرض لها رجال الإطفاء أثناء التعامل مع الكوارث.

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ويمكن استخدام هذه الأنظمة في العديد من السيناريوهات الخطرة، مثل حرائق المصانع، ومحطات الطاقة، والمنشآت الكيميائية، والمواقع التي تحتوي على مواد سامة أو قابلة للانفجار، حيث تستطيع الروبوتات دخول المناطق الخطرة وجمع البيانات قبل إرسال الفرق البشرية.

الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات روبوتات الإنقاذ

لا تقتصر قدرات روبوتات مكافحة الحرائق الحديثة على الحركة وتحمل الحرارة، بل تعتمد أيضا على تقنيات متطورة تشمل الكاميرات الحرارية، وأجهزة الاستشعار البيئية، وأنظمة الاتصال عن بعد، إضافة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تساعدها على تحليل البيئة المحيطة واتخاذ قرارات أسرع.

وتسمح هذه التقنيات لفرق الإنقاذ بالحصول على معلومات دقيقة حول موقع الحريق، ومستويات الحرارة، والمخاطر المحتملة، ما يساعد في تحسين خطط الاستجابة وتقليل الخسائر.

ويرى خبراء التقنية أن نجاح مثل هذه الاختبارات يمثل مرحلة مهمة في تطوير روبوتات الطوارئ، لكنه لا يعني استبدال العنصر البشري، بل توفير أدوات ذكية تساعد رجال الإطفاء على تنفيذ مهامهم بأمان أكبر.

ومع استمرار تطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي، يتوقع أن تلعب هذه الأنظمة دورا أكبر في التعامل مع الكوارث والحرائق خلال السنوات المقبلة، من خلال قدرتها على العمل في بيئات لا يستطيع الإنسان تحملها لفترات طويلة.

ويؤكد اختبار الروبوت الصيني أن مستقبل مكافحة الحرائق يتجه نحو مزيد من الاعتماد على الآلات الذكية القادرة على مواجهة الظروف القاسية، لتصبح شريكا أساسيا في حماية الأرواح والمنشآت.