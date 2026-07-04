لماذا تهدد موجات الحر مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

لم تعد موجات الحر حدثا استثنائيا يقتصر على فصل الصيف، بل أصبحت ظاهرة متكررة وأكثر شدة في مختلف أنحاء العالم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتزايد فترات الطقس القاسي نتيجة التغير المناخي.

وهذا الارتفاع المستمر في درجات الحرارة لم يعد يهدد صحة الإنسان أو الموارد الطبيعية فحسب، بل امتد تأثيره إلى البنية التحتية الرقمية التي يعتمد عليها العالم في تشغيل خدماته اليومية، وفي مقدمتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل العمود الفقري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لكنها في الوقت نفسه تعتمد على أنظمة تبريد عالية الكفاءة للحفاظ على استقرار آلاف الخوادم والمعالجات العاملة على مدار الساعة.

ومع اشتداد موجات الحر وارتفاع الطلب على الكهرباء والمياه، تجد هذه المراكز نفسها أمام تحديات تشغيلية متزايدة قد تؤثر في استمرارية الخدمات الرقمية وتزيد من تكاليف تشغيلها. لذلك، لم يعد الحديث عن درجات الحرارة مجرد شأن مناخي، بل أصبح قضية تقنية وإستراتيجية تمس مستقبل الذكاء الاصطناعي نفسه، وتدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة التفكير في أساليب تبريد مراكز البيانات وتصميمها ومواقع إنشائها لمواجهة عالم يزداد سخونة عاما بعد عام.

فكيف يمكن إبقاء آلاف المعالجات فائقة الأداء باردة في عالم يزداد سخونة؟

الذكاء الاصطناعي يرفع حرارة مراكز البيانات

تختلف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عن مراكز البيانات التقليدية بسبب اعتمادها على وحدات معالجة الرسومات (GPU) والمعالجات المتخصصة التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة أثناء تدريب النماذج وتشغيلها.

وتشير تقارير تقنية إلى أن الحرارة الناتجة عن هذه الشرائح أصبحت أحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتحول نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية المستهلكة إلى حرارة يجب التخلص منها فورا للحفاظ على سلامة المعدات واستقرار الأداء.

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ولهذا السبب أصبحت أنظمة التبريد تمثل عنصرا أساسيا في تصميم مراكز البيانات الحديثة، وأحيانا تستهلك نسبة كبيرة من إجمالي الطاقة المستخدمة داخل المنشأة.

لماذا تصبح موجات الحر مشكلة مضاعفة؟

في الظروف الطبيعية تعتمد أنظمة التبريد على وجود فرق حراري بين داخل مركز البيانات والهواء الخارجي أو مصادر المياه المستخدمة في التبريد.

لكن أثناء موجات الحر، ترتفع درجة حرارة الهواء والمياه معا، فتفقد أنظمة التبريد جزءا من كفاءتها، وتحتاج إلى تشغيل الضواغط والمبردات بطاقة أكبر للحفاظ على نفس درجة الحرارة داخل غرف الخوادم.

ووفقا لتحليل نشرته مجلة ساينتيفيك أمريكان (Scientific American)، فإن ارتفاع درجات الحرارة يزيد الضغط على موارد المياه والكهرباء في الوقت نفسه، وهو ما يضاعف المخاطر التشغيلية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع استهلاك الكهرباء

كل درجة حرارة إضافية تعني عملا أكبر لأنظمة التكييف الصناعي، وذلك سيؤدي بالضرورة إلى زيادة استهلاك الطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة (PUE)، وزيادة الانبعاثات الكربونية في المناطق التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

وتشير تحليلات حديثة إلى أن موجات الحر ترفع الطلب على الكهرباء في الوقت الذي تنخفض فيه كفاءة بعض محطات توليد الطاقة، ما يخلق ضغطا مزدوجا على الشبكات الكهربائية التي تغذي مراكز البيانات.

عندما تصبح الكهرباء نفسها جزءا من الأزمة

لا تقتصر المشكلة على احتياجات مراكز البيانات فقط، بل تمتد إلى المدن المحيطة بها. ففي موجات الحر يستخدم ملايين الأشخاص أجهزة التكييف المنزلية، ما يرفع استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية.

وعندما يتزامن ذلك مع الطلب الهائل من مراكز الذكاء الاصطناعي، قد تواجه شبكات الكهرباء خطر الوصول إلى حدودها التشغيلية. ولهذا بدأت بعض الجهات المشغلة للشبكات الكهربائية في الولايات المتحدة بدراسة آليات تسمح بإلزام كبار المستهلكين، ومنهم مراكز البيانات، بالتحول إلى مصادر طاقة احتياطية عند ارتفاع الضغط على الشبكة لتجنب انقطاعات واسعة.

الماء.. المورد الذي لا يقل أهمية عن الكهرباء

يعتمد جزء كبير من مراكز البيانات على المياه للمساعدة في التخلص من الحرارة، سواء عبر أنظمة التبريد التبخيري أو أنظمة التبريد السائل.

لكن موجات الحر غالبا ما تترافق مع الجفاف أو نقص الموارد المائية، ما يجعل تشغيل هذه الأنظمة أكثر صعوبة. وتوضح شركة غوغل أن تصميم أنظمة التبريد أصبح يعتمد على ظروف كل منطقة، ففي الأماكن التي تعاني شحا مائيا يجري التوسع في استخدام أنظمة التبريد الهوائي أو دوائر المياه المغلقة، بينما تظل الأنظمة التبخيرية أكثر كفاءة في المناطق الغنية بالمياه لأنها تقلل استهلاك الكهرباء.

وهذا يعكس معادلة صعبة، وهي أن تقليل استهلاك الماء قد يعني زيادة استهلاك الطاقة، والعكس صحيح.

حوادث أثبتت أن الخطر حقيقي

لم تعد هذه المخاطر مجرد سيناريوهات نظرية، ففي صيف عام 2022، تعرضت مراكز بيانات تستخدمها غوغل وأوراكل في لندن إلى اضطرابات بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، حيث لم تتمكن أنظمة التبريد من التعامل مع الظروف غير المسبوقة، ما أدى إلى توقف بعض الخدمات الرقمية.

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كما شهد أحد مراكز بيانات منصة إكس (X) في كاليفورنيا حادثة مشابهة بسبب الحرارة المرتفعة. وتُعد هذه الحوادث مؤشرا على أن البنية التحتية الرقمية أصبحت أكثر ارتباطا بالظروف المناخية مما كان يُعتقد سابقا.

تأثيرات تمتد إلى البيئة المحيطة

في ذات السياق، لا تنتج مراكز البيانات الحرارة داخل مبانيها فقط، بل تشير أبحاث حديثة إلى أنها قد تؤثر أيضا في البيئة المحيطة بها. فدراسة قادها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية وجدت أن درجات حرارة سطح الأرض حول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ترتفع في المتوسط بنحو درجتين مئويتين، مع تسجيل زيادات وصلت إلى 9 درجات في بعض المواقع، وهي ظاهرة أطلق عليها الباحثون اسم "جزيرة حرارة البيانات".

ورغم أن هذه النتائج ما تزال محل متابعة علمية، فإنها تعكس حجم الطاقة الحرارية التي تنتجها مراكز البيانات الضخمة.

كيف تستجيب شركات التكنولوجيا؟

أدركت الشركات الكبرى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد بقدر كبير على تطوير تقنيات تبريد أكثر كفاءة. ومن أبرز الاتجاهات الحالية، التحول إلى التبريد السائل بدل الاعتماد الكامل على الهواء، واستخدام دوائر مياه مغلقة تقلل استهلاك المياه، وتطوير تقنيات تبريد دقيقة تصل مباشرة إلى الشرائح الإلكترونية، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي نفسه لإدارة أنظمة التبريد وتحسين كفاءتها.

وقد استخدمت غوغل تقنيات التعلم الآلي لإدارة أنظمة تبريد مراكز بياناتها وتحسين استهلاك الطاقة، بينما تعمل مايكروسوفت على تقنيات تبريد متقدمة مثل الموائع الدقيقة (Microfluidics) وأنظمة تبريد مغلقة تقلل استهلاك المياه بصورة كبيرة.

إعادة رسم خريطة مراكز البيانات

العديد من الشركات العالمية بدأت بإعادة النظر في مواقع إنشاء مراكز البيانات الجديدة. فبدلا من التركيز فقط على قربها من المدن الكبرى أو شبكات الإنترنت، أصبحت عوامل مثل درجات الحرارة السنوية، وتوافر المياه، واستقرار شبكة الكهرباء، وحتى مخاطر الحرائق والجفاف، تدخل ضمن معايير اختيار المواقع.

وتشير تحليلات حديثة إلى أن أكثر من نصف القدرة العالمية لمراكز البيانات تقع في مناطق معرضة لارتفاع الحرارة أو شح المياه، ما يجعل التخطيط المناخي عنصرا أساسيا في استثمارات البنية التحتية الرقمية خلال السنوات المقبلة.

مستقبل الذكاء الاصطناعي والتبريد

في ظل تأثير موجات الحر الحالية، يقول الخبراء إن التحدي الحقيقي أمام شركات التكنولوجيا لم يعد هو بناء نماذج أكثر ذكاء فقط، بل بناء بنية تحتية تستطيع تشغيلها بكفاءة في عالم يشهد تغيرا مناخيا متسارعا. فالتبريد لم يعد مجرد تفصيل هندسي داخل مراكز البيانات، بل أصبح عاملا إستراتيجيا قد يحدد سرعة توسع الذكاء الاصطناعي واستدامته خلال العقد المقبل.