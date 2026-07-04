التسويق بالتخصيص الفائق.. كيف تتنبأ الخوارزميات برغباتك قبل أن تشعر بها؟

بعد عقود من تحليل السلوك السابق للمستهلك، دخل التسويق الرقمي مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت الشركات تنظر إلى المستهلك باعتباره سلسلة من الاحتمالات المستقبلية، وليس بوصفه مجموعة من البيانات التاريخية.

وتسعى هذه الشركات الآن إلى التنبؤ بالسلوك المستقبلي للمستهلك بهدف توقع ما الذي قد يشتريه، ومتى قد يشتريه، وما الظروف التي تدفعه إلى اتخاذ القرار، وما اللحظة المثالية لعرض المنتج عليه.

وفي هذا العالم الجديد، تتحول البيانات إلى نماذج تنبؤية، وتتحول النماذج التنبؤية إلى أدوات تجارية، بينما يصبح السلوك البشري نفسه مادة لصناعة قائمة على التوقع والاستباق.

وهكذا يظهر شكل جديد من التسويق يسمى "التخصيص الفائق"، الذي يهدف إلى اكتشاف ما يريده المستهلك قبل أن يعرف هو ذلك من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي يحوله من مصدر للبيانات إلى موضوع دائم للتنبؤ.

من رصد الماضي إلى استباق الرغبات

طوال العقدين الماضيين، اعتاد المستهلك على الإعلانات الموجهة وأنظمة التوصية التي تقترح الأفلام أو المنتجات أو المقالات بناء على ما فعله سابقا، وكانت الفكرة بسيطة نسبيا، بحيث إذا اشترى عدد كبير من المستهلكين منتجا معينا، فإنه قد يكون مناسبا للمستهلكين الآخرين الذين يملكون اهتمامات مشابهة.

وظهرت هذه الفلسفة في مواقع التجارة الإلكترونية ومنصات بث الفيديو والموسيقى، وأصبحت جزءا أساسيا من التجربة الرقمية الحديثة، لكن التوصية التقليدية ظلت مرتبطة بالماضي بسبب ارتباطها بما فعله المستهلك سابقا.

لكن ما يحدث اليوم مختلف جذريا، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي يكتفي بتحليل الماضي، إنما يحاول قراءة الحاضر واستشراف المستقبل والانتقال من مرحلة التوصية السلبية إلى التنبؤ الاستباقي برغبات المستهلك قبل أن يدركها هو نفسه.

وينطلق "التخصيص الفائق" من فلسفة تبحث عن ما الذي قد يفعله المستهلك لاحقا بدلا من البحث عن ما الذي فعله سابقا، مستخدما الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتقديم تجارب مخصصة تعتمد على بيانات سلوكية دقيقة تتجاوز التخصيص التقليدي القائم على التاريخ الشرائي فقط.

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ويلعب الذكاء الاصطناعي دورا كبيرا من خلال قدرته على تحليل آلاف الإشارات السلوكية الدقيقة في الزمن الحقيقي وربط آلاف المتغيرات ببعضها البعض، التي تشمل طريقة استخدام الهاتف وساعات النشاط وسرعة التفاعل مع المحتوى والأنماط المتكررة في السلوك اليومي.

ووفق تقرير صادر عن "ماكنزي للاستشارات الإدارية"، فإن 71% من المستهلكين يتوقعون الحصول على تفاعلات مخصصة من العلامات التجارية، فيما يشعر 76% من المستهلكين بالإحباط عند الحصول على تجارب غير مخصصة أو عامة.

كيف ترصد الخوارزميات حالتك المزاجية؟

يعتقد الكثير من المستهلكين أن البيانات التي تجمعها المنصات الرقمية تقتصر على ما يكتبونه أو يشترونه أو يبحثون عنه، لكن الواقع أكثر تعقيدا، حيث إن كل نقرة، وكل ثانية يقضيها المستهلك أمام محتوى معين، وكل تردد قبل الضغط على زر الشراء، قد يتحول إلى إشارة قابلة للتحليل.

وتستفيد أنظمة الذكاء الاصطناعي من مجموعة واسعة من البيانات، منها سجل التصفح والبحث وتاريخ المشتريات والمواقع الجغرافية وأوقات النشاط والخمول ومدة التفاعل مع المحتوى ونوع الأجهزة المستخدمة وأنماط الاستهلاك الرقمي والتفاعل مع الرسائل والإشعارات.

وقد تبدو هذه البيانات عديمة المعنى وغير مترابطة، لكنها تتحول عند دمجها مع الإشارات الأخرى إلى خريطة سلوكية دقيقة يتعامل معها الذكاء الاصطناعي باعتبارها أجزاء من صورة واحدة، مما يتيح بناء نماذج قادرة على اكتشاف أنماط لا يلاحظها البشر.

وتشير زيادة وقت التصفح الليلي مع انخفاض التفاعل الاجتماعي وارتفاع استهلاك المحتوى الترفيهي إلى حالة من الإرهاق أو الملل، ويعني ذلك من منظور تسويقي ارتفاع احتمالية الاستجابة لعروض السفر أو الترفيه أو المنتجات المرتبطة بالاسترخاء.

عندما تبني الخوارزميات نسختك الرقمية

في التسويق التقليدي، كانت الفئات العمرية ومستويات الدخل والمواقع الجغرافية تمثل معايير الاستهداف الأساسية.

في حين يركز "التخصيص الفائق" على الحالة العاطفية من خلال "الذكاء الاصطناعي العاطفي" الذي يحاول استنتاج المشاعر من خلال مؤشرات مختلفة، مثل نبرة الصوت، أو تعابير الوجه، أو حتى أنماط الكتابة.

وتستخدم شركات، مثل "ريل آيز" (Realeyes)، كاميرات الجهاز لتسجيل الاستجابات الانفعالية للمشاهدين في الوقت الفعلي أثناء تصفح الإعلانات، مقدمة للشركات المعلنة بيانات عاطفية تتجاوز في دقتها كل ما يعبر عنه المستهلك بوعي.

إلى جانب ذلك، تسعى الشركات إلى بناء "التوأم الرقمي السلوكي"، وهو نموذج افتراضي يحاكي سلوك المستهلك وتفضيلاته وقراراته المستقبلية اعتمادا على البيانات المتاحة.

ولا يقتصر دور "التوأم الرقمي السلوكي" على وصف ما يفعله المستهلك، إنما يمتد إلى محاكاة ما قد يفعله لاحقا في ظروف مختلفة، بما يسمح باختبار الاستجابات المحتملة قبل تنفيذ الحملات التسويقية فعليا.

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وتبني شركة أمازون نموذجا تنبؤيا يحاكي سلوك المستهلك وحياته بمنطقها وتناقضاتها بالاعتماد على البيانات المجمعة من منصة التجارة الإلكترونية، ومساعد "أليكسا"، ومنصة "برايم فيديو"، ومتاجر "أمازون غو".

في حين تغذي "سبوتيفاي" نموذجها التنبؤي بعادات الاستماع اليومية وتغيراتها من أجل تحديد الحالة التي يمر بها المستهلك، مع تقديمها للمحتوى والمنتجات الإعلانية التي تناسب تلك الحالة وترتبط بها سلوكيا.

وتمتلك "بيرسادو" (Persado) قاعدة بيانات ضخمة من الكلمات والعبارات المصنفة وفق تأثيرها العاطفي في المستهلك، حيث تحلل الشركة مليارات التفاعلات في قطاع الخدمات المالية لتحديد الكلمات والصياغات التي تدفع المستهلك إلى النقر أو الشراء أو التوقف، مستهدفة كل مستهلك بالعبارة الملائمة لتركيبته النفسية.

بينما تعتمد "دايناميك ييلد" (Dynamic Yield)، التي استحوذت عليها "ماستركارد"، على محرك تكيفي يتيح تقديم عروض ومحتوى مختلفين لمستخدمين يجلسان في الغرفة ذاتها، استنادا إلى مؤشرات سلوكية لا يراها أي منهما.

ويتزامن كل ذلك مع بروز مفهوم "التسوق التنبؤي"، الذي يعتمد على توقع احتياجات المستهلك قبل أن يعبر عنها صراحة.

وتعد "أمازون" من الشركات الأولى التي استكشفت هذا الاتجاه من خلال براءة اختراع للشحن الاستباقي، وهي فكرة تقوم على إرسال المنتجات إلى مراكز توزيع قريبة من المستهلك استنادا إلى توقعات الخوارزميات لاحتمال شرائه لها.

ورغم أن التطبيق التجاري الكامل لهذه الفكرة ما زال محدودا، فإنها تعكس الاتجاه الذي تسير نحوه الصناعة، حيث يصبح التنبؤ بالطلب جزءا من عملية البيع نفسها، وليس مجرد أداة لدعمها.

هندسة الاختيار تستهدف لحظات الضعف

يختلف "التخصيص الفائق" عن أساليب التسويق الرقمي السابقة في التوقيت والدقة، حيث ترتفع قرارات الشراء الاندفاعية ارتفاعا ملحوظا في اللحظات المحورية الدقيقة، مثل حالات الشعور بالوحدة في منتصف الليل، والتعب بعد يوم مرهق، والملل خلال الانتظار، والقلق من الأحداث الحياتية الكبرى.

ويعزى جزء كبير من إنفاق التجارة الإلكترونية إلى الشراء الاندفاعي الذي يحدث في غياب التخطيط المسبق، ويشعر المستهلك بالندم لاحقا على جزء كبير من هذه المشتريات، فيما يعرف باسم الندم الرقمي.

وتعتمد منصات التجارة الإلكترونية على "هندسة الاختيار"، التي تساعد في تقليص مساحة التفكير الواعي وتحفيز الاستجابة الاندفاعية من خلال عناصر، مثل عدادات العروض المحدودة الوقت والإشعارات التي تفيد بقرب نفاد الكمية، فضلا عن التوصيات الشخصية المولدة في اللحظة ذاتها.

وتستطيع الخوارزميات التي تحلل أنماط التصفح رصد مؤشرات الاكتئاب الخفيف والقلق الاجتماعي وانخفاض الثقة بالنفس في بعض الحالات قبل أن يربط المستخدم بنفسه بين هذه الأنماط السلوكية وحالته النفسية، مع استهدافه بمحتوى استهلاكي مصمم خصوصا ليشعره أن الشراء مفيد لحالته.

وتدمج منصة "سيلز فورس أينشتاين" (Salesforce Einstein) حسابات المستهلكين مع التعلم الآلي لإنتاج توقعات فردية وتوصيات محتوى عبر قنوات البريد الإلكتروني والمواقع والتطبيقات في الوقت الفعلي.

فيما يختبر نظام "بيرسادو" ملايين الصياغات المختلفة لتحديد الكلمة التي تناسب كل مستخدم. وفي حالات وثقتها الشركة، سجلت مؤسسات مالية كبرى ارتفاعا في معدلات التحويل بعد استخدام الأداة.

ووفق مقال نشرته كلية الدراسات المهنية في "هارفارد"، فإن مثل هذه الأدوات باتت تشكل ركيزة في ترسانة كبرى شركات الاتصالات والبنوك والتجزئة.

وتسعى بيئات الاختيار المصممة بعناية إلى تضييق هامش التفكير الواعي لصالح الاستجابة الفورية، حيث تغير "هندسة الاختيار" قرارات الناس دون أن يدركوا ذلك.

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وبدأت المنصات بتخصيص بيئة اختيار لكل فرد في الوقت الفعلي، مستعينة بالتوأم السلوكي الرقمي، حيث تنبع قرارات الشراء في جزء كبير منها من مناطق دماغية مرتبطة بالمشاعر، وليس بالتحليل العقلاني.

وتستهدف هذه الخوارزميات تلك المناطق عبر ضخ المحفزات الصحيحة في اللحظة الصحيحة قبل أن يتاح للعقل فرصة المراجعة والتقييم.

ونتيجة لذلك، يشعر المستهلك بأنه يختار بحرية، بينما تكون الخوارزمية قد مهدت له الطريق الذي يوصله إلى الوجهة التي اختارتها في ظاهرة تسمى "الإرادة المقيدة"، أي أن الإنسان لا يزال يختار، لكنه يختار من قائمة معدة له دون علمه.

بين حقوق المستهلك والتشريع الغائب

هذا الواقع دفع المشرعين والهيئات التنظيمية إلى التحرك، حيث يحظر القانون الأوروبي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي العاطفي في بيئات العمل والتعليم، مع وجود استثناءات محددة تتعلق بالأمن والصحة وبعض الحالات المنظمة قانونيا. كما يوجب القانون إخطار الأفراد بالتعرض لهذه الأنظمة قبل توظيفها.

ومع ذلك، تواجه هذه التشريعات تحديات كبيرة في مواكبة التطور السريع، حيث تقع هذه الأنظمة في السياق التجاري والتسويقي في منطقة رمادية لم تحسم بعد، وتجادل الكثير من الشركات بأن ما تجمعه هو بيانات سلوكية وليس بيانات عاطفية، وهو تمييز يصعب إثبات زيفه قانونيا بالأدوات المتاحة حاليا.

ورغم المخاوف، فإن "التخصيص الفائق" يوفر فوائد عملية للمستهلك، حيث يساعد في تقليل الإعلانات غير ذات الصلة، ويحسن قدرته على اكتشاف المنتجات والخدمات المتوافقة مع احتياجاته، ويختصر الوقت الذي يقضيه في البحث والمقارنة بين الخيارات المتاحة.

وبالنسبة للشركات، فإن هذا النهج يساهم في تحسين تجربة العملاء، ويرفع مستويات الرضا والولاء، وهو ما يفسر استمرار الاستثمار المكثف في هذا المجال رغم الجدل المتصاعد حول حدوده الأخلاقية والقانونية.

ختاما، في زمن "التخصيص الفائق" أصبحت الخوارزمية قادرة على تشكيل سلوكك الاستهلاكي بفاعلية حقيقية وموثقة، لكن هذه المعرفة، رغم دقتها، ليست حقيقية بالمعنى العميق، كما أنها غير قادرة على الإحاطة بتناقضاتك الإنسانية وعمقك النفسي.

وفي عالم باتت فيه الرغبات تصنع قبل أن يولد، وتهندس العواطف قبل أن تشعر، فإنه ينبغي أن تتوقف للحظة قبل كل نقرة وتسأل نفسك، هل هذا ما أريده فعلا، أم أن هذا ما يراد لي أن أريده؟