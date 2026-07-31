جيميناي يعرف عنك أكثر مما تظن.. غيّر 5 إعدادات الآن

يسهل الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي" الذي تقدمه غوغل، وذلك لأن الشركة دمجت النموذج في الكثير من منتجاتها التي يعتمد عليها المستخدمون بشكل يومي، بدءا من هواتفهم الذكية وحتى خدمات البريد الإلكتروني والتخزين السحابي وغيرها، وهو ما يجعله قادرا على الوصول إلى بيانات ومعلومات عنك أكثر من غيره.

ولكن، يثير هذا التوغل مخاوف خبراء الخصوصية لأن اتفاقية استخدام النموذج تقتضي أن يحتفظ بمعلوماتك وبياناتك ليخصص تجربة الاستخدام لك وحدك، فضلا عن استخدام البيانات والمحادثات في تدريب النموذج لزيادة قدراته وجعله أكثر قدرة على التفاعل معك.

لحسن الحظ، تمنحك غوغل القدرة على إيقاف مشاركة البيانات مع جيميناي واستخدامها في تدريب النموذج عبر عدة إعدادات يمكنك التحكم فيها بسهولة.

حماية بياناتك لها ثمن

يشير تقرير موقع "تومز غايد" التقني الأمريكي إلى أن "جيميناي" هو من النماذج الواضحة في سياسة جمع البيانات الخاصة، فضلا عن سهولة إيقافها من قبل المستخدم.

ولكن يحمل إيقاف البيانات التي يجمعها النموذج مقايضة قد تزعجك، إذ إن منع النموذج من الوصول إلى بياناتك واستخدام محادثاتك في تدريبه يعني أن هذه المحادثات ستحذف.

كما أنك تخسر تجربة النموذج المخصص لك والذكاء الاصطناعي الخاص بك الذي يمكنه مساعدتك في أداء عملك بسهولة وسلاسة.

وأفاد التقرير بأن بعض مزايا البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في محرك بحث غوغل ستختفي وتتأثر أيضا عند منع جيميناي من جمع بياناتك واستخدامها في التدريب.

ويجمع جيميناي عددا كبيرا من البيانات المتعلقة باستخدامك للنموذج والذكاء الاصطناعي بشكل عام، بدءا من محادثاتك معه والأوامر التي توجهها إليه، فضلا عن التعليمات المحفوظة بشكل مسبق في محادثاتك إلى جانب الصور والمقاطع والنصوص التي ترسلها له.

5 إعدادات تغيرها لمنع مشاركة بياناتك مع جيميناي وحمايتها

وتتيح غوغل لك إيقاف مشاركة البيانات مع النموذج واستخدام محادثاتك وبياناتك في تدريب النموذج بشكل كامل، وذلك عبر مجموعة من الإعدادات المخبأة في إعدادات الحساب العام.

إعلان

وتستطيع تغيير هذه الإعدادات حتى تمنع جيميناي من استخدام بياناتك للتدريب والاحتفاظ بها.

1- التوقف عن تدريب محرك البحث بالذكاء الاصطناعي

بدأت غوغل مؤخرا في استخدام بيانات البحث الخاصة بك والتي تشمل الصور والمقاطع والأشياء التي ترفعها إلى محرك البحث في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي المسؤول عنه وفق تقرير موقع "بي سي ماغازين" التقني الأمريكي.

ويمكنك منع مشاركة بيانات البحث الخاصة بك مع محرك البحث والنموذج المسؤول عنه حتى تحمي بياناتك بشكل أفضل ولا تستخدم في تدريب النموذج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات هي للحسابات الشخصية فقط ولا تعمل مع حسابات الشركات والمنظمات، وذلك لأنها عادة ما تملك إعدادات خاصة بها واتفاقيات مباشرة مع الشركة.

وتستطيع ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة نشاطي في إعدادات حساب غوغل

ثم اضغط على سجل خدمات بحث غوغل، وتجد في العادة إلى جواره علامة مفعل لتدل على أن غوغل يجمع بيانات سجل البحث الخاص بك ويتتبعها ويستخدمها في التدريب.

تجد أمامك بعد ذلك عدة خيارات، أهمها هو سجل خدمات بحث غوغل الذي يكون مفعلا بشكل تلقائي، تأكد من إلغاء تفعيله.

ثم اضغط على خيار حفظ الوسائط وأزل علامة التفعيل من جواره حتى لا يخزن غوغل الصور والمقاطع التي ترفعها إلى محرك البحث ويستخدمها.

ويمكنك أيضا حذف السجل الخاص بك للشهور الماضية عبر الضغط على خيار عرض السجل المحفوظ وحذفه.

بعد الضغط على هذه الخيارات، يعرض لك غوغل تنبيها يشرح ماذا يجمع وفيما يُستخدم، ويمكنك الضغط على خيار تأكيد إلغاء التفعيل أو حذف السجل كما ترغب.

2- لا تدع جيميناي يستخدم محادثاتك للتدريب

بشكل افتراضي، تعتمد غالبية نماذج الذكاء الاصطناعي على محادثات المستخدمين لتدريب نماذجها بشكل أفضل وتوليد المزيد من البيانات.

وتعد غوغل بأن البيانات المستخدمة في تدريب النماذج هي بيانات مجهولة الهوية وتزيل منها كل ما يشير إلى هويتك، ولكنك قد ترغب في إيقاف هذه الخاصية تماما لزيادة خصوصيتك.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء التدريب على محادثاتك وبياناتك يجعل جيميناي لا يحتفظ بأي سجل للمحادثات بشكل تلقائي، وبالتالي لن تستطيع العودة إلى محادثاتك القديمة.

وتستطيع القيام بذلك عبر التوجه إلى صفحة نشاطك على تطبيقات جيميناي، ثم الضغط على خيار الاحتفاظ بالنشاط وإزالة خيار التفعيل الموجود فيه.

كما يمكنك حذف النشاط المسجل سابقا بكل سهولة من خلال هذه الصفحة.

3- امنع جيميناي من الوصول إلى تطبيقاتك الأخرى

بشكل افتراضي، يحصل جيميناي على وصول مباشر إلى تطبيقات غوغل الأخرى التابعة لك، بما فيها "درايف" و"جيميل" وهي جميعا تضم بياناتك وملفاتك قد تكون حساسة وخاصة.

وعبر إيقاف هذه المزايا، لن تستطيع الاستفادة من "جيميناي" في خدمات غوغل السحابية مثل المستندات وجداول البيانات وغيرها.

لذلك، تستطيع إيقافه ومنعه من الوصول إلى هذه التطبيقات بشكل مباشر، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

إعلان

توجه إلى تطبيق جيميناي الرئيسي، ثم اضغط على خيار الإعدادات والمساعدة ثم الذكاء المخصّص.

ثم اضغط على التطبيقات المرتبطة وبعد ذلك أوقف الربط بين خدمات غوغل السحابية وخدمات البحث مع "جيميناي".

4- أوقف ميزة الذاكرة في الذكاء المخصص

داخل صفحة إعدادات الذكاء المخصص، تجد أمامك خيارا يدعى الذاكرة، أوقف هذا الخيار إذا كنت ترغب في جعل جيميناي لا يتذكر أو يتذكر تفضيلاتك أو محادثاتك السابقة.

ويعني هذا أن كل مرة تتحدث فيها مع النموذج ستكون كأنها المرة الأولى التي تتحدث فيها معه.

5- استخدم الوضع المؤقت

أضافت غوغل مؤخرا ميزة جديدة في "جيميناي" تدعى بالوضع المؤقت، وهي تتيح لك التحدث مع نموذج الذكاء الاصطناعي مع احتفاظه بالمحادثات لمدة 72 ساعة فقط.

ويمكنك الاستفادة منها عبر الضغط على زِر المحادثات المؤقتة الموجود في واجهة "جيميناي".