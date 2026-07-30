كلود يكشف محادثاتك السرية لمحركات البحث.. غيّر هذا الإعداد الآن

تسربت خلال الأيام الماضية مئات المحادثات التي خاضها المستخدمون مع أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" التي تقدمها شركة أنثروبيك الأمريكية وفق تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت هذه المحادثات في نتائج البحث عبر محرك غوغل حسب ملاحظات أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "ريديت"، وذلك بعد أن تمكن من إعادة إظهار المحادثات عبر استخدام مصطلح بحث مصاغ بعناية.

وتضم المحادثات أسئلة من المستخدمين حول الأحزاب السياسية الأمريكية ومناقشات لنظريات المؤامرة وحتى طلبات للمساعدة في كتابة منشورات منصة "لينكد إن".

كما ظهرت محادثة لمستخدم شارك معلومات محفظة العملات الرقمية الخاصة به مباشرة مع النموذج، مما يتيح لأي شخص الوصول إلى هذه المعلومات ثم الوصول إلى المحفظة بشكل مباشر.

وأفاد تقرير منفصل من موقع "وايرد" التقني الأمريكي أن المحادثات ظهرت أيضا في محرك بحث "بينغ" التابع لشركة مايكروسوفت رغم كونها أقل في العدد من تلك التي ظهرت في غوغل.

كيف حدث هذا؟

تمنح أنثروبيك مستخدميها ميزة مشاركة المحادثات التي يقومون بها عبر روابط خاصة مستضافة في موقع خاص لمشاركة هذه المحادثات، ولكنْ يُفترض أن تكون هذه الروابط مخفية من محركات البحث ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر رابط المحادثة مباشرة.

ويبرر تقرير "وايرد" ما حدث بسبب التقاطع بين وظائف أدوات الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث التقليدية، إذ إن محركات البحث مصممة بآلية تجعلها تفحص وتؤرشف كل الصفحات التي تصل إليها عبر الإنترنت.

وحتى تتفادى أنثروبيك أرشفة كافة المحادثات، فإنها تضيف شيفرة في الملفات البرمجية لموقع مشاركة المحادثات تمنع محركات البحث من أرشفة هذه الصفحة وتخزينها.

ولكن، تضع الشركة الشيفرة في الملف الرئيسي لموقع مشاركة المحادثات فقط، دون إضافتها في صفحات المحادثات المنفصلة، لذلك استطاعت محركات البحث أرشفة المحادثات التي ظهرت في منصات ومواقع أخرى.

إعلان

وأكد الموقع الأمريكي هذا الأمر عندما فحص ملفات المحادثات التي ظهرت في محركات البحث، إذ لم تضم صفحات المحادثات الفردية شيفرة منع أرشفة الصفحات من محركات البحث.

ومن جانبها، بررت غوغل ما حدث بأن محرك البحث مصمم بآلية تجعله يتجاهل شيفرة عدم الأرشفة العامة في الموقع إن ظهرت إحدى صفحاته في مكان آخر عبر الإنترنت.

وألقت شركة أنثروبيك اللوم على المستخدمين الذين قاموا بمشاركة روابط محادثاتهم عبر الإنترنت، مؤكدة أنها تهتم بخصوصية المستخدمين لذلك تستثني هذه الروابط من كافة آليات الأرشفة التقليدية المعروفة لمحركات البحث، وأضافت "لا يمكن اكتشاف الروابط إلا إذا شاركها أصحاب المحادثات مباشرة، وهذا يجعل الوصول إليها ممكنا من خلال الأدوات الخارجية مثل محركات البحث" وفق تقرير "وايرد".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أنثروبيك الأزمة ذاتها، إذ حدث ذلك في سبتمبر/أيلول 2025، وأكدت آنذاك أنها تمنع روبوتات الزحف من الوصول إلى صفحات المحادثات في تصريح خاص بمجلة "فوربس" الأمريكية، وأفادت المجلة آنذاك أن هذا لا يضمن ألا تتم الأرشفة بشكل كامل.

كيف تحمي محادثاتك في "كلود"؟

لا تمنح أنثروبيك المستخدمين القدرة على إضافة شيفرات منع الأرشفة والزحف مباشرة في المحادثات، ولكنْ توجد آليات أخرى لمنع الزحف وإخفائها من محركات البحث.

وتنصح أداة "كلود" ذاتها المستخدمين بمشاركة المحادثات كملف "بي دي إف" أو "مارك داون" (Markdown) ليكون مخفيا من محركات البحث بناء على تجربتنا في الجزيرة نت.

كما يستطيع المستخدم التحكم في خيارات مشاركة المحادثة عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على صورة المستخدم الخاصة بك

اختر الإعدادات

اختر بعد ذلك إعدادات الخصوصية.

بعد ذلك اضغط على خيار إدارة مشاركة المحادثات.