الاشتراكات الرقمية الكثيرة تعرّضك للخطر.. كيف تحمي بياناتك في 4 خطوات؟

أصبح من المعتاد في العصر الحالي أن تجد خدمات تتطلب اشتراكا لكل ما ترغب في القيام به، بدءا من مشاهدة المحتوى أو قراءته وحتى إدارة كلمات المرور والحسابات المالية الخاصة، وجرت العادة أن يعتمد المستخدمون على عدد كبير من الاشتراكات.

وربما تظن أن أكبر أزماتك من امتلاك اشتراكات بالعديد من الخدمات حتى وإن لم تكن تستخدمها بكثرة، يتمثل في قيمة إجمالي الاشتراكات الشهرية التي تدفعها، ولكن تقرير موقع "سي نت" (CNET) التقني الأمريكي يكشف أن كثرة الاشتراكات في الخدمات المدفوعة تشكل خطرا حقيقيا كبيرا على المستخدمين.

وتزداد خطورة هذا الأمر عندما تمتلك مجموعة من الاشتراكات التي نسيتها ولم تعد تستخدمها، ولكن هذه الاشتراكات إن لم تكن تستمر بتحصيل الأموال منك فإنها تستمر بجمع البيانات عنك.

ولكن كيف يمكن لهذه الاشتراكات أن تمثل خطرا أمنيا على المستخدم؟ وهل نستطيع تجنب هذا الخطر؟

اشتراكات تجمع البيانات

يشير تقرير "سي نت" إلى أن أغلب الاشتراكات والخدمات المدفوعة تجمع بيانات عن المستخدمين حتى تعيد استخدامها في عمليات التسويق المختلفة، وتشمل هذه البيانات أسماء المستخدمين وأرقام هواتفهم وفي بعض الأحيان بيانات الهوية الشخصية، فضلا عن بيانات الدفع والبطاقات البنكية المختلفة.

وكلما زاد عدد الخدمات التي اشتركت بها، فإنك تمنح هذه الخدمات جزءا كبيرا من بياناتك باستمرار، وذلك إلى جانب بيانات استخدامك للخدمات المختلفة وطريقة الوصول إليها.

وتصبح هذه البيانات عرضة للسرقة عند حدوث أي هجوم سيبراني أو تسريب بيانات من الشركات التي تدير الخدمات المدفوعة، إذ إنه لا توجد شركة آمنة من الهجمات السيبرانية مهما كان حجمها، وفق تقرير "سي نت".

ويستطيع القراصنة استخدام البيانات التي يسرقونها من المنصات والخدمات المختلفة لجعل هجمات التصيد الاحتيالي أكثر واقعية ومخصصة لك، وذلك بشكل يجعلك أكثر عرضة للاحتيال.

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كما تبيع بعض المنصات والخدمات بيانات المستخدمين لديها إلى سماسرة البيانات الذين يبيعون بدورهم هذه البيانات لمنصات وشركات التسويق المختلفة حتى تستخدمها في الاستهدافات الإعلانية، وفق تقرير "سي نت".

كيف تستطيع حماية نفسك من مخاطر الاشتراكات الكثيرة؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتباعها حتى تتمكن من تجنب مخاطر الاشتراكات الكثيرة والمتنوعة، وهي تشمل:

تخلَّ عن الاشتراكات التي لا تستخدمها

في البداية، يجب عليك أن تبحث في صندوقك الوارد وفي سجلاتك البنكية عن اشتراكات وخدمات لا تستخدمها، فمثل هذه الخدمات تمثل الخطر الأكبر من الناحية المالية والسيبرانية.

ويجب عليك أن تلغي الاشتراك في هذه الخدمات وطلب إلغاء حسابك من المنصة بشكل كامل سعيا لحذف البيانات المخزنة عنك وتقليلها قدر الإمكان.

لا تكتفِ بإلغاء الاشتراك بل احذف الحساب

لا يكفي في بعض الأحيان أن تلغي الاشتراك وتتوقف عن الدفع فقط لحذف بيانات حسابك، إذ تحتفظ به بعض المنصات حتى إذا قررت العودة إليه لاحقا تستطيع الاستفادة منه.

وتحذف بعض المنصات والخدمات بياناتك وحساباتك بعد مرور فترة من الزمن، ولكن في العادة، تحتاج إلى طلب حذف البيانات والحسابات يدويا.

وتلزم القوانين الدولية الشركات والخدمات مهما كانت بحذف بيانات حسابات المستخدمين وإزالتها من قواعد بياناتهم بشكل كامل، وإلا فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية، وفق تقرير شركة "برومون" (Promon) النرويجية.

استخدم بريدا وهميا

تطلب كافة الخدمات والمنصات التي توفر اشتراكات مدفوعة من المستخدمين بريدا إلكترونيا وبيانات رئيسية عنهم، وينصح باستخدام بريد إلكتروني وهمي وبيانات وهمية في الاشتراك لحماية خصوصيتك وبياناتك الحقيقية.

وتوجد العديد من الخدمات المختلفة التي توفر لك عناوين بريد إلكتروني وهمية يمكنك استخدامها، وتعيد هذه الخدمات تحويل الرسائل الإلكترونية التي تصلك تلقائيا إلى صندوق الوارد الحقيقي الخاص بك.

استبدل الخدمات السحابية بالخدمات المحلية

ينصح تقرير موقع "إكس دي إيه" (XDA) التقني الأمريكي المستخدمين بالانتقال إلى الخدمات المحلية بدلا من الخدمات السحابية، إذ إنها تعد أكثر أمنا من غيرها.

ويمكنك استضافة أي خدمة ترغب في استخدامها محليا دون الحاجة إلى وجود اشتراكات سحابية بفضل الخدمات مفتوحة المصدر، إذ تستطيع أن تجد خدمات مفتوحة المصدر يمكن استضافتها محليا لخدمات إدارة كلمات المرور والإدارة المالية وحتى نماذج الذكاء الاصطناعي أيضا.