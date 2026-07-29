شاهد.. روبوت صيني يتسلق الصخور بحمولة ثقيلة

كشفت شركة الروبوتات الصينية يونيتري عن أحدث روبوت ابتكرته في مقطع دعائي بحسابها على منصة يوتيوب، حيث ظهر روبوت رباعي الأرجل مزود بعجلات قادر على أداء حركات بهلوانية والسير على مختلف التضاريس دون صعوبة.

ويستعرض المقطع الروبوت وهو ينتقل وسط الجبال والتضاريس الصخرية بسهولة كبيرة بفضل المفاصل المتطورة المستخدمة به، وذلك أثناء حمله وزنا قدره 16 كيلوغراما.

كما يظهر الروبوت وهو يحمل أشخاصا يبلغ إجمالي وزنهم نحو 150 كيلوغراما، وفق مقطع الشركة.

ويستطيع الروبوت القيام بذلك دون الحاجة لتغيير أنماط سيره بفضل العجلات المثبتة في المفاصل، فضلا عن آلية تعلم آني معززة تكيف الحركة بناء على بيانات المستشعرات، ويمتاز الروبوت بمجموعة من المواصفات التقنية التي تجعله مناسبا لعديد من الاستخدامات، بما فيها عدة مستشعرات وكاميرا عالية الدقة ومنظومة إضاءة أمامية متكاملة، حسب تقرير موقع "غادجيت" التقني.

ويملك الروبوت اتصالا مباشرا بشبكات الإنترنت ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، وهو مزود ببطارية كبيرة يصل حجمها إلى 15 ألف مللي أمبير ومقاوم للمياه، فضلا عن قدرته على العمل في درجات الحرارة المنخفضة حتى 20 درجة مئوية تحت الصفر والحرارة المرتفعة حتى 55 درجة مئوية.

ويكشف التقرير عن مجموعة متنوعة من الاستخدامات للروبوت تشمل مهام البحث والإنقاذ ونقل الحمولة وحتى الرحلات العلمية والمهام الخارجية بشكل عام.

وأثار الروبوت مجموعة من المخاوف المتعلقة باستخداماته العسكرية، رغم أن الشركة وقّعت عام 2022 تعهدا بعدم استخدام روبوتاتها بشكل عسكري أو تزويدها بأي أسلحة دون وجود أدلة واضحة على إنفاذه.

وكانت روبوتات الشركة ظهرت في مقاطع سابقة لتدريبات الجيش الصيني وهي تحمل أسلحة وبنادق نارية، وهذا الأمر قد يعوق الترويج وبيع روبوتاتها في الأسواق الغربية بشكل عام وفق تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في تقرير مايو/أيار 2026.

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ويصل سعر الروبوت -وفق إعلان موزعين أمريكيين للشركة- إلى 36 ألف دولار تقريبا قبل الضرائب وتكلفة الشحن، ولم يتم الإعلان بعد عن سعره في الأسواق الأوروبية.

وتعد شركة يونيتري من الشركات الصينية الرائدة في قطاع الروبوتات، وكانت قدمت مجموعة متنوعة من النماذج التي أثارت منصات التواصل الاجتماعي بفضل قدراتها المتنوعة.