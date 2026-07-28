كيف تعرف أن من بجوارك يرتدي نظارة بكاميرا؟.. هذا التطبيق يجيب

أثارت تقنية النظارات الذكية في عديد من المناسبات مخاوف متكررة على خصوصية المستخدمين وحماية أمنهم الخاص، وذلك لأنها تبدو مثل النظارات العادية، ولكنها تحتوي على كاميرا وميكروفون لديهما القدرة على تسجيل الأشخاص دون معرفتهم.

لذلك، بدأت الشركات في إضافة قيود متنوعة على النظارات لتعزيز أمن وخصوصية الأشخاص المحيطين بالمستخدمين، وفي بعض الحالات لا يكون هذا كافيا.

ودفع هذا الأمر مطورا مستقلا لتطوير تطبيق لأجهزة آيفون يعمل على اكتشاف النظارات الذكية المحيطة بك، وذلك لنظارات "ميتا" الذكية وعدة طرز أخرى، وفق تقرير موقع "ديجيتال تريندز" الإخباري الأمريكي.

ويأتي هذا التطبيق بعد أن حصل نظام أندرويد مطلع العام على تطبيق مماثل مفتوح المصدر يتيح اكتشاف النظارات الذكية المحيطة بك.

كيف يعمل التطبيق؟

يعتمد التطبيق على فكرة عمل بسيطة تركز على البحث عن أجهزة البلوتوث القريبة منك والتعرف على مواصفات الجهاز الذي يستخدمها، وفق تقرير موقع "لايف هاكر" التقني الأمريكي.

ثم يقارن التطبيق بين مواصفات الأجهزة ومعرفاتها مع المعرفات والمواصفات الموجودة لطرز النظارات الذكية المختلفة من الشركات المتنوعة حتى وإن لم تكن منتشرة بشكل كبير.

ويتوفر التطبيق للتحميل مقابل 3 دولارات من متجر تطبيقات آبل بشكل رسمي، ولا يتطلب تسجيل الدخول إلى أي حساب حتى تتمكن من استخدامه والاستفادة من مزاياه المختلفة.

ويمتاز التطبيق بواجهة تشبه الرادار، وهي تعرض عدد الأجهزة القريبة منك، فضلا عن النظارات الذكية الخاصة بك، أي أن قائمة النظارات في التطبيق تنقسم إلى جزأين: جزء للنظارات الذكية الخاصة بك، وآخر للنظارات الذكية الغريبة عنك.

هل يعمل التطبيق حقا؟

تشير الاختبارات التي أجراها موقع "لايف هاكر" على التطبيق وشهادات المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي إلى أن التطبيق يعمل في أغلب الأوقات وبحسب حالة النظارة.

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ولكن يواجه التطبيق صعوبة في التفرقة بين خوذ الواقع الافتراضي والنظارات الذكية التقليدية وفق "لايف هاكر"، إذ تعرف على خوذة "ميتا كويست 3" على أنها نظارة ذكية.

كما نجح التطبيق في اكتشاف نظارات "ميتا" ونظارات أخرى مثل "إيفين رياليتيز جي 2" رغم أنه لم ينبه المستخدم، لأن النظارات لا تضم كاميرا نشطة.

ويكشف منشور في منصة "ريديت" لتجربة أحد المستخدمين عن أن التطبيق يظهر بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة الذكية والشركة المسؤولة عنها، ومن بين هذه المعلومات مدى ثقة التطبيق بوجود النظارة من عدمه.

ويوضح تقرير "لايف هاكر" أن التطبيق يكتشف نظارات ميتا أثناء شحنها أو تشغيلها للمرة الأولى أو اقترانها مباشرة مع الهواتف.