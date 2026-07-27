نسخ أندرويد الاحتياطية تتوقف خلال 45 يوما.. تحكم فيها قبل ذلك

فاجأت غوغل مستخدميها بتغيير في سياسة النسخ الاحتياطية لأنظمة أندرويد للمرة الأولى منذ سنوات، إذ قررت الشركة أن النسخ الاحتياطية لهواتف المستخدمين تستهلك من مساحة التخزين المشتركة بين "غوغل درايف" والخدمات الأخرى، وفق تقرير موقع "أندرويد أثورتي" التقني الأمريكي.

ويشمل هذا التغيير كل النسخ الاحتياطية التي يأخذها المستخدم، بدءا من الرسائل النصية وسجل المكالمات، وكانت سياسة النسخ الاحتياطية في أندرويد تستثني هذه الأشياء في السابق.

وأرسلت الشركة مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني لإخبار المستخدمين بهذه التغييرات، وذلك على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ خلال الـ40 يوما القادمة.

ويشمل إعلان غوغل الكشف عن آليات تحكم جديدة متكاملة في خيارات النسخ الاحتياطية، مما يتيح للمستخدم اختيار ما يرغب في تخزينه وما يرغب في تركه لمستخدمي نظام أندرويد 9 أو أحدث.

ومع أن هذه النسخ الاحتياطية لا تستهلك الكثير من مساحة التخزين في غوغل درايف مقارنة بالصور والملفات الموجودة في الهاتف وحتى رسائل البريد الإلكتروني، فإنها تؤثر بشكل مباشر في حجم المساحة النهائية المتاحة للمستخدم في غوغل درايف بشكل مجاني.

ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في أن استهلاك كافة مساحة التخزين في غوغل درايف يوقف خاصية النسخ الاحتياطي داخل الهاتف، وذلك حتى تشتري مساحة تخزين جديدة في الخدمة.

ما التغيرات التي تطرأ على الخدمة؟

بدأت الشركة في إرسال التحديث الجديد تدريجيا للمستخدمين، لذلك ربما لن تجد خيارات التحكم في النسخ الاحتياطية أمامك الآن، ولكنها تصل إلى جميع المستخدمين في النهاية.

ويمكن الوصول إلى الخيارات الجديدة مباشرة من خلال قائمة الإعدادات في الهاتف ثم خيار الحسابات والنسخ الاحتياطي ثم نسخ غوغل الاحتياطي ثم الأجهزة الأخرى، ويشير تقرير موقع "9 تو 5 غوغل" التقني الأمريكي إلى أن الميزة بدأت في الوصول أولا لمستخدمي هواتف بيكسل من غوغل.

إعلان

من خلال الخيارات الجديدة، تستطيع التحكم فيما يخزن وما يترك، سواء كان صورا أو بيانات خرائط أو بيانات كروم أو حتى الرسائل النصية وسجل المكالمات.

وبشكل عام، فإن بيانات الهاتف الرئيسية مثل جهات الاتصال والرسائل النصية وسجل المكالمات لا تستهلك الكثير من مساحة تخزين غوغل درايف، ويختلف الأمر مع التطبيقات الفردية.

كيف تستعد للتغيرات الجديدة؟

في الواقع، لا يوجد الكثير الذي يمكنك فعله للاستعداد للتغيرات الجديدة، ويكفي أن تفحص مساحة التخزين السحابية الخاصة بك في غوغل درايف وتتأكد من حذف ما لا تحتاجه.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخ الاحتياطي لهواتف أندرويد هو أحد المزايا المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة إن كنت من محبي تغيير الهاتف كثيرا.

وتوجد خيارات سحابية أخرى يمكنك الاستفادة منها في التخزين السحابي للنسخ الاحتياطية من الهاتف، وهي خدمات تابعة لشركات أخرى مثل خدمات سامسونغ للتخزين السحابي.

كما يُنصح بحذف النسخ الاحتياطية للهواتف القديمة والتطبيقات التي لا تحتاجها بشكل مستمر.