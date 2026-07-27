تسريب محتوى القُصّر للعلماء والغرباء.. تيك توك أمام اتهام أوروبي جديد

اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصَّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز الإخبارية.

ويأتي الاتهام ضمن سلسلة التحقيقات التي خضعت لها منصة تيك توك من قبل المفوضية الأوروبية بما يقتضيه قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، ويلزم القانون الشركات التقنية الكبرى ببذل جهد أكبر في التصدي للمحتوى غير القانوني والضار.

وأفاد تقرير منفصل لموقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي بإمكانية الوصول إلى محتوى حسابات القُصَّر في منصة تيك توك حتى وإن لم تقم بإضافة الحساب أو لم تكن ضمن متابعيه.

ويمثل هذا الادعاء رابع الاتهامات التي وجهتها المفوضية الأوروبية إلى المنصة ومن خلفها الشركة المالكة لها بايت دانس، إذ واجهت المنصة ثلاثة اتهامات سابقة خلال عامين.

وتتعلق الاتهامات السابقة بالتصميم الذي يشجع على الإدمان، فضلا عن غياب الشفافية في مستودع الإعلانات الخاصة، إلى جانب إخفاق المنصة في تقديم بياناتها العامة للباحثين على النحو الذي يفرضه القانون وفق تقرير سابق من وكالة "سي إن بي سي" الإخبارية.

ماذا قالت تيك توك؟

وتظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما.

ومن جانبها، أوضحت الشركة في تصريح أولي لوكالة رويترز أن حسابات القُصَّر (من هم دون 18 عاما) خاصة بشكل افتراضي، فضلا عن وجود نحو 50 خاصية مسبقة التفعيل للخصوصية والسلامة.

وأكدت الشركة في بيانها لرويترز أنها ستراجع النتائج الأوروبية وستعمل مع الجهة المنظمة بشكل بناء حتى تتفادى أي عقبات قانونية.

وأضافت: "نحن من المنصات القليلة التي لا يستطيع فيها المراهقون الأصغر سنا استخدام خاصية الرسائل المباشرة، ولا يكون محتواهم مؤهلا للظهور في صفحة لك".

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ولكن المفوضية تتحدث في اتهامها عن فئة عمرية أكبر من التي تشير إليها المنصة، إذ أكد التقرير أن محتوى حسابات القُصَّر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما يظهر للمستخدمين في صفحة "لك" الشهيرة التي تعد الصفحة الرئيسية للمنصة بناء على خوارزميتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة.

ويذكر أن ملكية منصة تيك توك في الولايات المتحدة انتقلت إلى شركة أمريكية تضم عددا من المستثمرين الأمريكيين في مقدمتهم لاري أليسون رجل الأعمال المقرب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومالك شركة "أوراكل" للخدمات السحابية.

كيف تحمي حساب طفلك في تيك توك؟

وتعد منصة تيك توك إحدى أكثر المنصات انتشارا بين المراهقين والقُصَّر وأبناء الجيل زد، وذلك رغم غياب تقديرات رسمية لحجم هذه الحسابات.

ورسميا، تمنع المنصة القُصَّر ممن هم دون 13 عاما من استخدام المنصة أو امتلاك حسابات بها، إذ أزالت المنصة في الربع الأول من عام 2021 أكثر من 7 ملايين حساب للقُصَّر.

ولكن كيف يمكنك أن تحمي محتوى طفلك في تيك توك من الظهور للمعتدين والغرباء؟

وتوضح المنصة عبر دليل الدعم الرسمي الخاص بها أن الآباء قادرون على التحكم في حسابات أبنائهم القُصَّر، وذلك تجنبا لحظر الحساب بشكل كامل.

ويستطيع الآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم مباشرة من خلال ميزة ربط حسابات العائلة، وتمنح هذه الميزة الآباء سيطرة على حسابات أبنائهم، فضلا عن عرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالحساب تتضمن ملخصا للوقت الذي يمضيه ابنك المراهق على المنصة خلال اليوم لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

كما تستطيع جدولة وقت للاستراحة حتى تقيد وصوله إلى المنصة، فضلا عن وضع حد لكل جهاز بشكل منفصل مع إمكانية زيادة هذا الوقت عبر رمز مرور عشوائي متغير.

وتشمل المزايا أيضا إمكانية تصفية الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات المفتاحية للمقاطع التي تظهر للطفل واكتشاف مقاطع ومحتوى الطفل سواء كان خاصا أو عاما.

ويمكنك ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق تيك توك في جهاز طفلك، ثم اضغط على صورة الحساب الشخصية.

وبعد ذلك اضغط على علامة الأشرطة الثلاثة أعلى الصفحة، واختر الإعدادات والخصوصية.

تجد أمامك بعد ذلك خيارا يدعى الحساب الخاص، اضغط عليه.

ثم فعّل وضع الحساب الخاص مباشرة من القائمة التي تظهر لك حتى تجعل حساب طفلك خاصا لا يظهر للمستخدمين.