آيفون 18 ليس وحده.. 5 هواتف تشعل المنافسة هذا العام

يشهد سبتمبر/أيلول من كل عام ذروة المنافسة في سوق الهواتف الذكية، إذ اعتادت كبرى الشركات استغلال هذه الفترة للكشف عن أحدث أجهزتها استعدادا لموسم التسوق في نهاية العام. ويبدو أن سبتمبر/أيلول هذا العام لن يكون استثناء، مع توقعات بإطلاق 5 هواتف رائدة من شركات آبل وهواوي وشاومي وفيفو وأوبو، في سباق يركز على الذكاء الاصطناعي، وتحسينات الكاميرات، والأداء، وكفاءة استهلاك الطاقة.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن هذا التزاحم في مواعيد الإطلاق سيجعل سبتمبر/أيلول أحد أكثر الأشهر ازدحاما في تاريخ صناعة الهواتف الذكية، حيث تسعى كل شركة إلى استقطاب المستخدمين بأحدث ابتكاراتها.

آيفون 18 يتصدر المشهد

من المتوقع أن تكشف آبل في سبتمبر/أيلول عن سلسلة "آيفون 18" (iPhone 18)، وفي مقدمتها هاتفا "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro) و"آيفون 18 برو ماكس" (iPhone 18 Pro Max)، اللذان يمثلان الفئة الأعلى في تشكيلة الشركة.

ووفقا لموقع "ماك رومرز" (MacRumors) الأمريكي، فإن السلسلة الجديدة قد تعتمد معالج "إيه 20 برو" (A20 Pro) المبني على تقنية تصنيع متقدمة بدقة 2 نانومتر، وهو ما يتوقع أن يوفر أداء أعلى واستهلاكا أقل للطاقة مقارنة بالجيل السابق. كما تشير التسريبات إلى تحسينات في قدرات التصوير الحاسوبي، وتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة ضمن النظام، إلى جانب تصغير مساحة واجهة "دايناميك آيلاند" (Dynamic Island).

وتأتي هذه التحديثات ضمن توجه آبل لتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، بما يحقق سرعة أكبر في معالجة البيانات مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

هواوي تراهن على سلسلة ميت 90

في المقابل، تستعد هواوي لإطلاق سلسلة "ميت 90" (Mate 90)، التي يُتوقع أن تشكل امتدادا لإستراتيجية الشركة في التركيز على التصوير الاحترافي والاعتماد بصورة أكبر على منظومتها البرمجية الخاصة.

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وبحسب تقرير نشره موقع "غيزموتشاينا" (Gizmochina) الصيني، فإن هواوي قد تقدِّم تحسينات كبيرة في معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير قدرات نظام "هارموني أو إس" (HarmonyOS)، مع استمرار الشركة في تطوير معالجاتها محليا رغم القيود المفروضة على حصولها على بعض التقنيات الغربية.

ويرى محللون أن سلسلة ميت لطالما مثلت منصة تستعرض من خلالها هواوي أحدث ابتكاراتها في الكاميرات والاتصالات.

شاومي 18.. منافسة على الأداء

من بين الأجهزة المنتظرة أيضا سلسلة "شاومي 18" (Xiaomi 18)، التي تشير التسريبات إلى أنها ستركز على تقديم مزيج من الأداء المرتفع والذكاء الاصطناعي.

وتفيد تقارير غيزموتشاينا بأن شاومي تعمل على دمج مزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي داخل واجهة النظام، بما يشمل تحسينات في تحرير الصور، والمساعدات الذكية، وإدارة الطاقة، إضافة إلى تطوير منظومة الكاميرات بالتعاون مع شركائها في مجال التصوير.

كما يُتوقع أن تعتمد الهواتف معالجات رائدة من الجيل الجديد، لتنافس بقوة في الفئة العليا.

فيفو إكس 500 تستهدف عشاق التصوير

أما شركة "فيفو" فتستعد، وفق التسريبات، لإطلاق سلسلة "فيفو إكس 500" (Vivo X500)، التي تشتهر بتركيزها على التصوير الاحترافي.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار في تطوير العدسات وتقنيات التقريب البصري، إضافة إلى تحسين معالجة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي أصبحت المنافسة فيه أكثر شراسة بين الشركات المصنعة.

وتحاول "فيفو" الحفاظ على مكانتها ضمن أبرز الشركات التي تقدم هواتف موجهة للمستخدمين المهتمين بالتصوير وصناعة المحتوى.

أوبو فايند إكس 10 تدخل المنافسة

بدورها، تستعد أوبو للكشف عن سلسلة "فايند إكس 10" (Find X10)، التي يُتوقع أن تأتي بتطويرات في الأداء والشحن السريع وتقنيات التصوير.

وتشير تقارير غيزموتشاينا إلى أن الشركة تعمل كذلك على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل واجهة الاستخدام، بما يشمل أدوات لتحرير الصور، والمساعدة في الكتابة، وإدارة المهام اليومية.

وتسعى "أوبو" إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف الرائدة عبر تقديم مزيج من التصميم المتميز والمواصفات التقنية المتقدمة.

الذكاء الاصطناعي محور المنافسة

يتفق معظم المحللين على أن الذكاء الاصطناعي سيكون السمة المشتركة بين جميع الهواتف المرتقبة في سبتمبر/أيلول 2026، فبعد أن أصبح عنصرا أساسيا في أنظمة التشغيل، باتت الشركات تتنافس على تقديم مزايا تعتمد على معالجة البيانات محليا، مثل الترجمة الفورية، وتحرير الصور، وتلخيص النصوص، والمساعدات الشخصية الذكية.

كما يتوقع أن تشهد الهواتف الجديدة تحسينات في عمر البطارية بفضل المعالجات الأكثر كفاءة، إلى جانب تطويرات في تقنيات الشحن السريع، والشاشات، والكاميرات.

منافسة قد تعيد ترتيب السوق

يرى مراقبون أن تزامن إطلاق هذه الهواتف خلال فترة قصيرة سيمنح المستهلكين خيارات واسعة في الفئة الرائدة، وسيزيد من حدة المنافسة بين الشركات الكبرى، خاصة مع اعتماد جميعها على الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملا رئيسيا لجذب المستخدمين.

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ورغم أن معظم المعلومات المتداولة حتى الآن تستند إلى تسريبات وتقارير غير رسمية، فإنها ترسم ملامح موسم تقني مزدحم، قد يشهد إعادة ترتيب موازين المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من هذا العام.