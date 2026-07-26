فيسبوك يمنحك شارة توثيق مجانية.. إليك خطوات الحصول عليها

أعلنت منصة فيسبوك إطلاق برنامج جديد لتوثيق حسابات مستخدميها مجانا، وذلك سعيا للتفرقة بين الحسابات الوهمية التي يديرها مستخدمون بشر أو حتى نماذج ذكاء اصطناعي وبين الحسابات الحقيقية للمستخدمين، حسب بيان الشركة.

ويختلف هذا البرنامج تماما عن برنامج "ميتا فيرفايد" الذي أطلقته الشركة منذ فترة ويوثق حسابات المستخدمين ضمن خدمة مدفوعة ويضع شارة زرقاء إلى جوار الحساب، إذ إن هذه الميزة تضع شارة رمادية إلى جوار الحساب.

ويشير تقرير موقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي إلى أن البرنامج الجديد يمثل محاولات ميتا لمواجهة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، إذ يطلب من المستخدم تسجيل مقطع فيديو لنفسه من الكاميرا الأمامية للهاتف حتى يتحقق من هويته.

وتعني الشارة الجديدة أن من يستخدم الحساب إنسان حقيقي، أي أنها ليست شهادة ثقة أو حتى تزكية للحساب.

وتقارن الخوارزمية بين مقطع الفيديو الذي يسجله المستخدم ويرفعه إلى المنصة والصور الشخصية القديمة الموجودة في المنصة، وذلك للتحقق من هويته والتأكد من كونه شخصا حقيقيا.

ولا تستغرق هذه العملية سوى دقائق، حسب بيان ميتا الرسمي، ثم تظهر شارة التوثيق الرمادية إلى جوار الحساب مباشرة.

كيف يمكنك الحصول على شارة التوثيق الجديدة؟

أوضحت ميتا في بيانها أن خطوات الحصول على الشارة الجديدة سهلة للغاية، فكل ما تحتاج لفعله هو طلب الحصول عليها وتسجيل مقطع فيديو لك بوصفك مستخدما حقيقيا، لتظهر الشارة في النهاية إلى جوار اسمك في صفحتك الشخصية، وفق تقرير لموقع "ويندوز ريبورت".

ويمكنك ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

عند فتح تطبيق "فيسبوك" تجد أمامك نافذة منبثقة تعرض عليك الميزة الجديدة، ويمكنك أن تعثر على النافذة عند استخدام خاصية المجموعات أو المتجر في المنصة.

اضغط على الزر الذي يظهر أمامك واتبع الإجراءات في الشاشة حتى يطلب منك تسجيل مقطع فيديو قصير لنفسك.

خلال دقائق يصلك تنبيه بتوثيق حسابك وتظهر الشارة تلقائيا بجوار حسابك.

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ولكن، تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الميزة لا يزال تدريجيا، ويعني هذا أنها ربما لا تكون متاحة لدى جميع المستخدمين في الوقت ذاته.

شروط الحصول على شارة التوثيق المجانية

توجد عدة شروط يجب على الحساب أن يستوفيها قبل استحقاقه لشارة التوثيق المجانية، ومن بينها أن يتجاوز عمر صاحب الحساب 18 عاما، فضلا عن كون حسابه نظيفا دون عقوبات أو إنذارات.

وتعمل الميزة الجديدة فقط للحسابات الشخصية، إذ لا ينطبق الأمر على الصفحات أو الحسابات ذات الوضع الاحترافي.

وتظهر الشارة الجديدة في جميع خدمات "فيسبوك"، مع وعد الشركة بأن تظهر على المنشورات لاحقا.

وجهك مقابل شارة.. ما ثمن التوثيق؟

ويشير تقرير "إنغادجيت" إلى أن شركة "ميتا" المالكة للمنصة تواجه انتقادات واسعة بسبب مزايا التعرف على الوجه وتسجيل الفيديو المباشر في نظاراتها الذكية.

ويتوقع أن تثير الميزة الجديدة التي تطلب من المستخدمين تسجيل أنفسهم في مقطع فيديو موجة جديدة من الاستياء والانتقاد الموجه للمنصة بسبب المخاوف على خصوصية المستخدمين.

ويفيد التقرير بأن المنصة وافقت على تسوية قضائية بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار في دعوى جمع البيانات الحيوية، ثم أوقفت ميزة التعرف على الوجه في نظاراتها الذكية.