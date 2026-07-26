اعتماد تاريخي لسامسونغ.. أول خاتم ذكي لاكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم

مع التطورات المتسارعة في تطوير الأجهزة القابلة للارتداء، لم تعد الخواتم الذكية مجرد أدوات لمتابعة الخطوات أو قياس معدل ضربات القلب، إذ تتجه هذه الفئة من الأجهزة إلى لعب دور أكبر في مراقبة الصحة اليومية.

وفي هذا السياق، حقق "غلاكسي رينغ" (Galaxy Ring) من سامسونغ خطوة لافتة بعدما أصبح أول خاتم ذكي يحصل على اعتماد تنظيمي لاكتشاف مؤشرات مرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم، ما يعزز توجه الشركات التقنية نحو دمج التقنيات الطبية في الأجهزة الاستهلاكية الصغيرة.

وأعلنت سامسونغ أن ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم في "غلاكسي رينغ" حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لتكون بذلك أول ميزة من هذا النوع متاحة ضمن خاتم ذكي. ووفقًا للشركة، ستصل الميزة عبر تحديث برمجي، وستتيح للمستخدمين الحصول على تنبيهات مبكرة حول احتمال وجود اضطراب في التنفس أثناء النوم.

كيف يعمل "غلاكسي رينغ" على اكتشاف اضطرابات النوم؟

يعتمد الخاتم على مجموعة من المستشعرات المصغرة المدمجة داخله، والتي تجمع بيانات حيوية أثناء نوم المستخدم. وتشمل هذه البيانات قياسات مثل مستويات الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب، وحركة الجسم، وأنماط النوم المختلفة.

وتقوم خوارزميات تحليل البيانات بمعالجة هذه المؤشرات للبحث عن أنماط قد تشير إلى توقف التنفس أو انخفاض تدفق الهواء أثناء النوم، وهي من العلامات المرتبطة باضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم.

وتوضح سامسونغ أن الميزة تهدف إلى الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر وليس تقديم تشخيص طبي نهائي، إذ يحتاج تأكيد الإصابة إلى تقييم طبي وفحوصات متخصصة مثل اختبار النوم السريري.

ويعد هذا الفرق مهمًا، لأن الأجهزة القابلة للارتداء أصبحت قادرة على جمع كميات ضخمة من البيانات الصحية، لكنها لا تزال تختلف عن الأجهزة الطبية المتخصصة التي تستخدم في المستشفيات والعيادات.

لماذا يعد الاعتماد التنظيمي خطوة مهمة؟

يمثل حصول "غلاكسي رينغ" على اعتماد من هيئة تنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحولا مهما في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. فلطالما ركزت الشركات على تقديم مزايا صحية مثل قياس نبض القلب أو تتبع النوم، لكن الحصول على موافقات تنظيمية يمنح هذه المزايا مستوى أعلى من الثقة والاعتراف.

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وترى سامسونغ أن دمج تقنيات المراقبة الصحية في أجهزة صغيرة يمكن ارتداؤها طوال اليوم قد يساعد في اكتشاف مشكلات صحية لم يكن المستخدمون على علم بها.

ويعتبر انقطاع التنفس أثناء النوم من الاضطرابات التي قد تمر دون تشخيص لفترات طويلة، إذ يحدث عندما تتوقف عملية التنفس أو تقل بشكل كبير أثناء النوم نتيجة انسداد مجرى الهواء أو عوامل أخرى. ووفقًا للمؤسسات الصحية، قد يرتبط هذا الاضطراب بمشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والإرهاق المزمن.

المنافسة الجديدة في سوق الخواتم الذكية

تأتي خطوة سامسونغ في وقت يشهد فيه سوق الخواتم الذكية نموا سريعا، مع دخول شركات مثل أورا هيلث (Oura Health) وغيرها إلى مجال تتبُّع الصحة والنوم.

وكان خاتم أورا قد اكتسب شعبية واسعة بفضل تركيزه على مراقبة النوم، وقياس مؤشرات مثل درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والاستعداد اليومي للنشاط. لكن دخول سامسونغ إلى السوق يمنح الفئة دفعة جديدة بسبب انتشار منظومة أجهزة غلاكسي الواسعة وقدرتها على ربط الخاتم بالهواتف والساعات الذكية.

كما يمثل "غلاكسي رينغ" جزءا من إستراتيجية سامسونغ الأوسع لتعزيز خدمات الصحة الرقمية ضمن منظومة غلاكسي، حيث تعمل الشركة على دمج البيانات الصحية بين الخواتم والساعات والهواتف الذكية.

الخصوصية ودور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية

تعتمد الأجهزة الحديثة مثل "غلاكسي رينغ" بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات الحيوية وتحويلها إلى مؤشرات مفهومة للمستخدم. لكن هذا التطور يطرح أسئلة حول كيفية تخزين البيانات الصحية وحمايتها.

وتؤكد شركات التكنولوجيا الكبرى عادة أنها تطبق إجراءات لحماية بيانات المستخدمين، إلا أن توسع استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في المجال الصحي يجعل مسألة الخصوصية أكثر أهمية، خصوصًا مع حساسية المعلومات المتعلقة بالنوم والقلب والتنفس.

مستقبل الخواتم الذكية كأدوات صحية

يرى محللون أن حصول "غلاكسي رينغ" على اعتماد لاكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم قد يكون بداية لمرحلة جديدة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تتحول هذه الأجهزة من أدوات لقياس النشاط الرياضي إلى منصات للمراقبة الصحية المستمرة.

ومع تطور المستشعرات والذكاء الاصطناعي، قد نشهد مستقبلا إضافة مزيد من الوظائف الصحية مثل تحسين متابعة الأمراض المزمنة أو تقديم تنبيهات أكثر دقة حول تغيرات الجسم.

لكن نجاح هذه الأجهزة سيعتمد على تحقيق توازن بين دقة القياسات، وسهولة الاستخدام، وحماية خصوصية المستخدمين. فبينما لا يمكن للخاتم الذكي أن يحل محل الطبيب، فإنه قد يصبح أداة مهمة تساعد الأشخاص على اكتشاف إشارات مبكرة تدفعهم للحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وبذلك يمثل "غلاكسي رينغ" خطوة جديدة في رحلة تحول الأجهزة القابلة للارتداء من مجرد إكسسوارات تقنية إلى أدوات مساعدة في الرعاية الصحية الوقائية.