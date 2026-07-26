تساوي مليون دولار.. مزاد على نسخة محمولة نادرة من "آبل-1"

كشفت دار "’آر آر" للمزادات العلنية عن نسخة نادرة من حاسوب "آبل 1″ الأيقوني تباع ضمن مزاد علني يشمل مجموعة من المنتجات المتعلقة بمؤسس شركة آبل الراحل ستيف جوبز، وتضع الدار تقديرا أوليا للنسخة النادرة بنحو 300 ألف دولار وفق تقرير موقع "آبل إنسايدر" التقني الأمريكي.

ويظل تقدير الدار لسعر هذه النسخة متحفظا للغاية، إذ اقترب سعر نسخ سابقة للحاسوب من حاجز مليون دولار في مزاد علني أقيم عام 2024 من قبل دار "كريستيز" الشهيرة وفق تقرير مجلة "غالاري" الأمريكية.

وتعود النسخة المباعة عام 2024 إلى مؤسس مايكروسوفت المشارك بول آلن، إذ أقامت دار "كريستيز" مزادا علنيا يتضمن مجموعة مكونة من 36 قطعة مختلفة من مقتنياته، ووصلت إجمالي مبيعات المزاد إلى نحو 10 مليون دولار.

كما بيعت نسخة أخرى عام 2021 وفق تقرير موقع "ماشابل" التقني الأمريكي، ولكن وصل سعرها إلى 500 ألف دولار، وهي نسخة نادرة محفوظة في غلاف خشبي وواحدة من ست نسخ معروفة بهذا التصميم.

لذلك، فإن قيمة حواسيب "آبل-1" تزداد مع مرور السنوات، لذلك قد نراها هذه المرة تكسر حاجز المليون دولار رغم تقديرات الدار الأولية.

وتختلف النسخة المعروضة من قبل دار "آر آر" عن النسخ السابقة من الحاسوب، إذ تعرف باسم "نيومارك كومبيوتر" في إشارة إلى اختلافها الواضح عن النسخ الأخرى، ولكن ما هي أوجه هذا الاختلاف؟

حاسوب داخل غلاف آلة كاتبة

يبدأ تميز نسخة "نيومارك" من حاسوب "آبل-1" منذ التصميم الخارجي، إذ صنعت هذه النسخة داخل غلاف آلة كاتبة من نوع سميث كورونا الشهير، وهي تأتي في تصميم أقرب إلى تصميم الحواسيب المحمولة التقليدية، ولكن دون شاشة مدمجة.

وتجسد هذه النسخة الفلسفة المختلفة التي كانت آبل تتبعها عند بيع حواسيبها في السابق، فحاسوب "آبل-1" لم يكن يباع على شكل حاسوب مكتمل يعمل، بل كان يباع على شكل لوحة أم مع مجموعة من المكونات التي يمكن لأي شخص تركيبها واستخدامها في أي غلاف يرغب به، لذلك توجد نسخة من الحاسوب مصنوعة داخل غلاف خشبي وآخر معدني وهذه النسخة الموجودة داخل حقيبة آلة كاتبة.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة تعمل بشكل كامل وقابلة للاستخدام، إذ عمل المختص في حواسيب "آبل-1" كوري كوهين على تجديدها في يونيو/حزيران 2026.

وتعد هذه النسخة من النسخ النادرة لحاسوب "آبل-1″، إذ لم تصنع الشركة إلا 200 جهاز منها فقط ولم يبق موثقا منها إلا 92 جهاز، وتأتي هذه النسخة من بين النسخ الموثقة التي تملك مستنداتها المتكاملة.

ماذا يضم المزاد أيضا؟

ويشمل المزاد أيضا تشكيلة واسعة من المنتجات المختلفة المتعلقة بجوبز وحياته، ومن بينها مشروعا كان قدمه في مدرسته قبل تأسيس الشركة بسنوات، إلا جانب مجموعة من المستندات والبطاقات الشخصية الموقعة من قبل جوبز بنفسه.

كما تعرض الدار هاتف آيفون من الجيل الأول بسعة 4 غيغابايت ولم يفتح على الإطلاق، إلى جانب نسخة نادرة من أجهزة "آيبود" الاختبارية التي صممت بشكل يخفي تفاصيل التصميم.

ويتراوح سعر هذه القطع بين 20 ألف دولار و50 ألف دولار، لا يتناسب مع متطلبات العصر في الأجهزة التقنية الحديثة.

لماذا يزداد سعر هذه الأجهزة رغم عمرها؟

توجد العديد من الأسباب التي تجعل سعر الأجهزة القديمة يزداد، وذلك مثل أن تكون نسخة نادرة لحاسوب عتيق، أو نسخة ذات ارتباط واضح بإحدى الشخصيات البارزة تاريخيا.

كما أن سعر هذه النسخ يزداد تدريجيا مع ندرتها وارتباطها بشخصيات بارزة، فضلا عن تسلسل الملكية وأصالة المنتج.

ويعد ستيف جوبز أحد أبرز وأهم الشخصيات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا والأعمال، إذ ينظر العديدون له بكونه قدوة ومثال يحتذى به، لذلك فإن المنتجات المتعلقة به تكتسب طابعا خاصا يزيد من قيمتها ويجعلها تصل إلى هذه الأسعار في المزادات العلنية.