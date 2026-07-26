"أوبس 5" من أنثروبيك.. أداء أعلى بالسعر نفسه فما الجديد فعلا؟

كشفت شركة أنثروبيك الأمريكية للذكاء الاصطناعي مؤخرا عن أحدث نماذجها تحت اسم "كلود أوبس 5″، الذي يقدم مجموعة من المزايا المتنوعة، في مقدمتها السعر المنخفض لاستهلاك الرموز، وهو الأمر الذي عانى منه المستخدمون مع نموذج "كلود فابل 5" الشهير، وفق تقرير لموقع "سي نت" التقني الأمريكي.

ويتزامن طرح أنثروبيك للنموذج الجديد مع طرح منافسيها غوغل و"أوبن إيه آي" نماذج جديدة أيضا مطلع هذا الشهر، وهي جميعا ذات كفاءة مرتفعة في أداء وظائف بعينها.

وبينما يظل "فابل 5" أكثر النماذج التي تقدمها أنثروبيك طموحا، فإن "أوبس 5" يقترب من قدراته في عديد من المجالات، خاصة المجالات المتعلقة بعمل الشركات والبرمجة، وفق تقرير "سي نت".

وأوضح بيان الإعلان من الشركة أن قوة النموذج الجديد تكمن في الأعمال المعرفية وقدرته على العمل بشكل آلي منفصل عن المستخدم، فضلا عن مراجعة عمله عقب الانتهاء منه لتصحيح الأخطاء الموجودة به.

كما يتضمن البيان رسما بيانيا يظهر أن أداء "أوبس 5" مقارب لـ"فابل 5″، ويتفوق عليه في بعض الأحيان، ولكنه يتفوق على الجيل السابق "أوبس 4.8" وحتى نموذج "جي بي تي 5.6" بشكل كبير في عديد من المهام، وفق تقرير منفصل من موقع "أرس تكنيكا" التقني الأمريكي.

كلفة تقترب من النصف

وأفاد تقرير "أرس تكنيكا" أن تميز نموذج "أوبس 5" ينبع من سعر تشغيله المنخفض، إذ يقدم أداء أعلى من الأجيال السابقة بالسعر ذاته، لتصبح كلفة تشغيله الكلية والاعتماد عليه أنسب لمختلف المستخدمين.

ويتسق هذا الأمر مع التوجه العالمي من مختلف الشركات والمبرمجين للانتقال إلى النماذج المفتوحة المصدر أو النماذج التي تعمل محليا دون الحاجة إلى التعامل مع الكلفة الإضافية لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة السحابية.

وتأتي كلفة "أوبس 5" عند 5 دولارات لكل مليون رمز للمدخلات، و25 دولارا لكل مليون رمز من المخرجات، وهو ما يجعل كلفته مطابقة للجيل السابق "أوبس 4.8" وأقل كثيرا من "فابل 5".

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ولكن، لا تزال هذه الكلفة مرتفعة مقارنة مع النماذج الصينية التي أحدثت ضجة كبيرة مؤخرا مثل "كيمي كيه 3" الذي تأتي كلفته عند 15 دولارا لكل مليون رمز من المخرجات، وذلك رغم اقتراب أداء النموذج مع "أوبس 5".

قدرات أمن سيبراني منقوصة عن عمد

ويشير تقرير "أرس تكنيكا" إلى أن القيود الموضوعة على نموذج "أوبس 5" أقل قليلا من مثيلاتها الموجودة في "فابل 5" رغم اقتراب قدراتهما، وذلك لأن النموذج الجديد ليس مدربا بشكل مكثف في قطاع الأمن السيبراني.

ويعود ذلك إلى محاولة أنثروبيك تجنب الحظر والقيود التي تضعها الحكومة الأمريكية على النماذج ذات القدرات السيبرانية المرتفعة والمخصصة للأمن السيبراني مثل "فابل 5".

كما أن النموذج الجديد لا يحتفظ بالمحادثات لمدة طويلة مثل "فابل 5" الذي يحتفظ بالمحادثات لمدة 30 يوما بناء على القوانين التنظيمية الجديدة.

ويوضح تقرير موقع "بي سي ماغازين" (PC Magazine) التقني الأمريكي أن النموذج الجديد يظهر معدلات هلوسة وخداع أقل من الأجيال السابقة، فضلا عن صعوبة خداعه ليتم استخدامه بشكل سيئ.

تحسن تدريجي بلا قفزات في الأداء

يشير تقرير "أرس تكنيكا" إلى أن التحسن الذي يظهر في نموذج "أوبس 5" هو تحسن تدريجي وليس قفزات كبيرة أو ضخمة كما كان يحدث في الأجيال السابقة.

لذلك، فإن الجديد حقا في نموذج "أوبس 5" هو الكلفة النهائية لتشغيل النموذج وأداء المهام به، وهي التي تحاول أنثروبيك الترويج لها والتأكيد أن المستخدم يحصل على أداء أعلى مقابل الكلفة ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة البيانات والدراسات الموجودة عن قدرات النموذج الجديد قادمة من أنثروبيك نفسها، إذ لم تبدأ بعد الاختبارات الخارجية المستقلة على النموذج.