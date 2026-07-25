بحسب الخبراء.. إليك أفضل 7 هواتف للتصوير في عام 2026

لطالما كانت الكاميرا أحد المعايير الأكثر أهمية لدى المستخدمين عند شراء هاتف جديد، واليوم وفي ظل ما يشهده سوق الهواتف من تطور كبير انتقلت المنافسة من مجرد زيادة عدد الميغابكسلات، بل أصبحت مرتبطة بحجم المستشعر، وجودة العدسات، وقوة معالجة الصور، وأداء تصوير الفيديو، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الحاسوبي.

ولذلك، فإن اختيار أفضل هاتف للتصوير لم يعد أمرا بسيطا، إذ تمتلك كل شركة نقاط قوة مختلفة تناسب احتياجات مستخدمين متنوعين.

1. سامسونغ غالاكسي إس 26 ألترا

يعد سامسونغ غالاكسي إس 26 ألترا (Samsung Galaxy S26 Ultra) من أكثر الهواتف تكاملا في مجال التصوير، حيث يقدم أداء قويا في مختلف ظروف الإضاءة، ويتميز خصوصا في التصوير البعيد (زووم).

ويعتمد الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة عالية مع نظام تقريب متعدد العدسات يتيح التقاط صور واضحة حتى عند مستويات تقريب كبيرة.

كما يحافظ على نطاق ديناميكي واسع، وتوازن جيد في الألوان، إضافة إلى تسجيل فيديو مستقر بدقة عالية، وهو ما يجعله مناسبا للمصورين وصناع المحتوى الذين يحتاجون إلى مرونة كبيرة في مختلف السيناريوهات.

وتشير اختبارات موقع فون أرينا (PhoneArena) البلغاري إلى أن الهاتف يحتل مراكز متقدمة في تقييم الكاميرات، بينما أشادت مراجعات تومز غايد (Tom’s Guide) الأمريكي بقدراته في التصوير البعيد والفيديو.

2. آبل آيفون 17 برو ماكس

تواصل آبل الحفاظ على مكانتها في تصوير الفيديو، إذ يتميز آيفون 17 برو ماكس (Apple iPhone 17 Pro Max) بثبات ممتاز أثناء التسجيل، وألوان طبيعية، وانتقال سلس بين العدسات المختلفة دون اختلاف ملحوظ في جودة الصورة.

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وفي الصور الثابتة، يقدم الهاتف نتائج متوازنة مع معالجة دقيقة للون البشرة، كما يوفر أداء جيدا في الإضاءة المنخفضة دون المبالغة في إزالة الضوضاء.

ولهذا يفضله العديد من صناع المحتوى الذين يعتمدون على الفيديو الاحترافي، وتشير الاختبارات الحديثة إلى أن الهاتف يعد من أكثر الأجهزة استقرارا في تصوير الفيديو بين الهواتف الرائدة.

3. شاومي 17 ألترا

نجحت شاومي في تعزيز مكانتها ضمن أفضل هواتف التصوير بفضل اعتمادها على مستشعر كبير وعدسات متطورة، وهو ما يمنح الهاتف قدرة عالية على التقاط التفاصيل، خاصة في المشاهد الليلية والمناظر الطبيعية.

ويبرز الهاتف أيضا في التصوير الاحترافي بفضل خيارات التحكم اليدوي ودعم تصوير (RAW)، ما يجعله خيارا مناسبا للمستخدمين الذين يفضلون تعديل الصور لاحقا.

وتظهر نتائج موقع دي إكس أو مارك (DXOMARK) الفرنسي وموقع فون أرينا أن الهاتف ينافس بقوة ضمن الفئة العليا في جودة الصور.

4. فيفو إكس 300 ألترا

يركز فيفو إكس 300 ألترا (vivo X300 Ultra) بصورة واضحة على التصوير الاحترافي، خاصة في الصور الشخصية (بورتريه) والتصوير الليلي.

ويتميز الهاتف بعدسات ذات أطوال بؤرية متنوعة تسمح بالتقاط صور طبيعية مع عزل دقيق للخلفية، كما يقدم الهاتف أداء قويا في التقريب البصري مع الحفاظ على مستوى مرتفع من التفاصيل، وهو ما جعله يحصد تقييمات مرتفعة في العديد من الاختبارات المتخصصة.

5. أوبو فايند إكس 9 برو

يقدم أوبو فايند إكس 9 برو (OPPO Find X9 Pro) معالجة صور متوازنة تجمع بين الحفاظ على التفاصيل وتقليل التشويش، مع أداء قوي في التصوير الليلي والتصوير المقرب.

وتشير مراجعات دي إكس أو مارك إلى أن الهاتف يحقق نتائج متميزة في دقة الألوان وسرعة التركيز التلقائي، كما يوفر انتقالا سلسا بين العدسات المختلفة أثناء التصوير. ويعد من الخيارات المناسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن صور جاهزة للمشاركة دون الحاجة إلى تعديل كبير.

6. غوغل بيكسل 10 برو إكس إل

لا يعتمد بيكسل 10 برو إكس إل (Google Pixel 10 Pro XL) على أكبر مستشعر في السوق، لكنه يستفيد من خبرة غوغل الطويلة في التصوير الحاسوبي. وتتميز صوره بدقة الألوان، والتعريض المتوازن، والقدرة على استخراج تفاصيل جيدة حتى في الظروف الصعبة.

كما تواصل تقنيات الذكاء الاصطناعي تحسين جودة الصور الليلية وإزالة التشويش، وهو ما يجعل الهاتف منافسا قويا رغم بساطة عتاده مقارنة ببعض المنافسين، كما تشير اختبارات فون أرينا إلى استمرار تميز هواتف بيكسل في معالجة الصور.

7. شاومي 15 ألترا

رغم إطلاق خليفته، ما يزال شاومي 15 ألترا (Xiaomi 15 Ultra) من أفضل هواتف التصوير المتوفرة في الأسواق، بفضل مستشعره الكبير ونظام العدسات المتطور الذي يقدم نتائج ممتازة في التصوير الليلي والتقريب.

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وتوضح اختبارات فون أرينا أن الهاتف ما يزال يحتفظ بأحد أعلى تقييمات الكاميرات، خاصة في الصور الثابتة وجودة التفاصيل، مما يجعله خيارا قويا لمن لا يحتاج أحدث إصدار.

أي هاتف هو الأفضل؟

لا يوجد هاتف يتفوق بشكل مطلق في جميع جوانب التصوير، فلكل جهاز نقاط قوة مختلفة، وفي النهاية، يعتمد اختيار أفضل هاتف على طبيعة الاستخدام أكثر من اعتماده على ترتيب معين.

فإذا كان اهتمام المستخدم ينصب على تصوير الفيديو فقد يكون آيفون هو الأنسب، بينما يناسب غالاكسي إس 26 ألترا من يعتمد على التقريب البصري، في حين توفر هواتف شاومي وفيفو إمكانات تصوير احترافية تقترب من الكاميرات المخصصة في كثير من السيناريوهات.

ولذلك، ينصح الخبراء بالاعتماد على الاختبارات العملية المستقلة وعدم الاكتفاء بالمواصفات أو الرسائل التسويقية عند اتخاذ قرار الشراء.