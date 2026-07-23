سامسونغ تفعلها أخيرا.. الشاشة القابلة للطي بدون "خط المنتصف" المزعج

كشفت سامسونغ عن مجموعة من المنتجات الجديدة ضمن فعاليات حدثها الصيفي السنوي الذي أقامته في لندن، وتضمنت المنتجات ثلاثة هواتف قابلة للطي، فضلا عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية ونظاراتها الذكية للمرة الأولى وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

كما قدمت الشركة للمرة الأولى فئة جديدة من الهواتف القابلة للطي تحت اسم "غالاكسي زي فولد ألترا"، إلى جانب هاتف قابل للطي ذي أبعاد جديدة مربعة تشبه "بيكسل فولد" القابل للطي الذي قدمته غوغل في السابق.

وتعد أبعاد الهاتف الجديدة نجمة الحفل الذي أقامته الشركة أمس، إذ جاء هاتف "غالاكسي زي فولد 8" أقصر وأعرض من الأجيال السابقة، بينما تركت سامسونغ الأبعاد التقليدية لهواتفها القابلة للطي لفئة "ألترا" الجديدة، مما يعني أن الجديد هو في الهاتف العادي وليس طراز ألترا.

وسرقت الهواتف القابلة للطي أنظار المستخدمين لأن الشركة استطاعت إزالة الفارق الموجود في منتصف الشاشة والذي طارد الهواتف القابلة للطي منذ ظهورها للمرة الأولى، لتصبح شاشات أجهزة "غالاكسي زي فولد 8" بطرازيها أول شاشة تأتي دون فاصل واضح في المنتصف، وفي ما يلي أبرز ما أعلنت عنه الشركة في المؤتمر:

"غالاكسي زي فولد 8"

يصف تقرير "ذا فيرج" هاتف "غالاكسي زي فولد 8" الجديد بكونه نجم الحفل الأول دون منازع، وذلك بفضل الأبعاد الجديدة التي اعتمدت عليها سامسونغ وتغير تجربة استخدام الهاتف بالكامل.

ورغم أن سماكة الهاتف زادت عن الجيل السابق بفضل التصميم الجديد، إلا أن حجم الشاشة الخارجية والداخلية تغير قليلا، إذ وصل سمك الهاتف مفتوحا إلى 4.5 ملم مقارنة مع 4.2 ملم في العام الماضي، وأما سمكه مغلقا فقد وصل إلى 9.7 ملم مقارنة مع 8.9 ملم.

وتأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.6 بوصة والخارجية بحجم 5.5 بوصة، وهي أقرب إلى شاشات الهواتف التقليدية غير القابلة للطي مما يجعل استخدامها أيسر وأسهل.

ولا تقتصر التغييرات على أبعاد الهاتف فقط، بل امتدت إلى المفصلة التي تستخدمها سامسونغ في الشاشة الداخلية، فقد طورت الشركة تقنية جديدة خاصة بها تدعى "فليكس تايتنيوم ديسبلاي" لتخفي الفاصل في منتصف الشاشة الداخلية بشكل شبه كامل يصعب رؤيته إلا في ظروف إضاءة وزوايا معينة.

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ثم اعتمدت على هذه التقنية في بقية هواتفها القابلة للطي، أي أن "غالاكسي زي فولد 8 ألترا" و"زي فليب 8″ يحصلان على التقنية الجديدة لإخفاء الحاجز في منتصف الهاتف.

ويحمل الهاتف مواصفات رائدة يقع معالج "كوالكوم سناب دراغون 8 إيليت جين 5" في قلبها، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت ومساحة تخزين 1 تيرابايت.

ولكن خفضت سامسونغ قدرة الكاميرا قليلا عن الجيل السابق، فاعتمدت على كاميرا ثنائية العدسات بدلا من ثلاثية كما الجيل السابق، ولكن كلاهما بقوة 50 ميغابكسل للعدسة العادية والعدسة الواسعة للغاية، وتظل الكاميرات الأمامية في الشاشة الداخلية والخارجية مثل العام الماضي.

ويأتي الهاتف بسعر 1899 دولار لأقل طراز به مع أربعة ألوان مختلفة.

"غالاكسي زي فولد 8 ألترا"

يمكن القول بأن "فولد 8 ألترا" يحاكي الجيل السابق من هواتف سامسونغ القابلة للطي، فهو يعتمد على التصميم ذاته مع تركيبة الكاميرا ثلاثية العدسات الخلفية مرتكزة على عدسة رئيسية بقوة 200 ميغابكسل.

ولكن يحمل الهاتف بطارية أكبر قليلا، إذ زادت الشركة سعة البطارية لتصبح 5 آلاف مللي أمبير، ثم أضافت شحنا سلكيا ولاسلكيا أسرع من الأجيال السابقة بقوة 45 واط للشحن السلكي و20 واط للشحن اللاسلكي.

ولكن تظل مواصفات المعالج ومساحة التخزين مطابقة لما قدمته الشركة في "غالاكسي زي فولد 8″، فهو معالج "سناب دراغون 8 إيليت جين 5" مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويبدأ سعر الهاتف عند 2099 دولار.

"غالاكسي زي فليب 8"

ويتمحور التغيير في الجيل الجديد من أجهزة "فليب" في المعالج الذي يعتمد عليه مع مساحة الذاكرة العشوائية، إذ قررت سامسونغ الانتقال إلى معالج "كوالكوم" بدلا من "إكزينوس" كما كان في الأجيال السابقة مع زيادة سعة الذاكرة العشوائية لتصل إلى 12 غيغابايت.

ولكن تظل بقية المواصفات كما كانت في الأجيال السابقة، فهو يأتي مع شاشة داخلية بحجم 6.9 بوصة مع شاشة خارجية بحجم 4.1 بوصة وبطارية 4300 مللي أمبير.

ويذكر بأن الهاتف أصبح أنحف قليلا عند سمك 13.1 ملم مغلقا و6.1 ملم مفتوحا، ويبدأ سعره عند 1199 دولار.

"غالاكسي ووتش 9"

ويحمل الجيل الجديد من ساعات سامسونغ عدة تغييرات عن الجيل السابق، إذ تأتي الساعة مع معالج جديد مطور من "كوالكوم" مع توفرها في حجمين مختلفين، إما 44 ملم أو 40 ملم.

ويتجسد الاختلاف بين الحجمين في شكل الساعة إلى جانب حجم الشاشة وسعة البطارية الموجودة بها، فتأتي الساعة الأكبر بشاشة 1.47 بوصة وبطارية 445 مللي أمبير، وأما الأصغر فهي تأتي مع شاشة بحجم 1.34 بوصة وبطارية 390 مللي أمبير.

وتؤكد سامسونغ بأن أداء الحجمين من الساعة متماثل للغاية، فكلاهما قادر على العمل لمدة تتجاوز 30 ساعة في الشحنة الواحدة مع مساحة ذاكرة عشوائية تصل إلى 2 غيغابايت ومساحة تخزين 32 غيغابايت.

ولكن، زاد سعر الساعة قليلا عن الأجيال السابقة، فأصبحت تبدأ من سعر 379 دولار وهي تأتي بألوان جديدة مختلفة بين الحجمين.

"غالاكسي ووتش ألترا 2"

قدمت سامسونغ أيضا طرازا جديدا من ساعتها الفائقة تحت اسم "ألترا 2″، وهو يختلف عن الجيل الثاني من ساعة "ألترا 1".

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ويختلف هذا الجيل عن الأجيال السابقة في حجم البطارية، إذ يصل حجم البطارية إلى 800 مللي أمبير، وهي قادرة على العمل لمدة 60 ساعة مستمرة بناء على تصريحات الشركة.

كما أن سمك الساعة الكلي انخفض بمعدل 12% مقارنة بالأجيال السابقة، وهي تأتي في حجم واحد فقط وهو 47 ملم مع شاشة بحجم 1.52 بوصة.

وزاد سعر الساعة أيضا ليصبح 699 دولار مقارنة مع الأجيال السابقة التي كان يصل سعرها إلى 650 دولار.

مزايا برمجية جديدة

وأعلنت الشركة عن إضافة مجموعة من المزايا الصحية الجديدة إلى ساعاتها الذكية، وهي مزايا تهدف لمنافسة الساعات الصحية بشكل أساسي سواء كان من آبل أو غيرها من الشركات.

وتتضمن هذه المزايا أربعة مقاييس جديدة للصحة الوقائية، وهي المؤشرات الحيوية ومؤشر صحة القلب والحمل اليومي للتمارين القلبية ومؤشر اللياقة البدنية.

وتتوفر هذه المزايا في كافة الساعات الجديدة التي أعلنت عنها سامسونغ ضمن الحدث.

كما كشفت عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المخصصة لهواتفها القابلة للطي، وهي تتضمن قدرات ذكاء اصطناعي وكيل أوسع وفق ما جاء في تقرير موقع "بي سي ماغزاين" التقني الأمريكي، فضلا عن نسخة مخصصة من "جيميناي نوت بوك" للهواتف القابلة للطي.

نظارات ذكية جديدة

وتضمن الحدث الكشف عن نظارات سامسونغ الذكية المصنوعة بالتعاون مع غوغل وكوالكوم، إذ تأتي النظارات الجديدة في تصميمين مختلفين.

وتحمل النظارات مزايا للذكاء الاصطناعي وإجراء المكالمات عن بعد دون استخدام اليدين بفضل الكاميرا والميكروفون المدمجين.

ويمكن القول بأنها تحاكي وظائف نظارات "ميتا" الذكية، ولكنها من سامسونغ وغوغل، ويتوقع بأن تصدر خلال هذا العام دون تحديد موعد ثابت لطرحها أو سعر أولي.