سيري تخبئ واجهة سرية لأدوات الكتابة في أنظمة ماك.. وهذه طريقة تفعيلها

اكتشف أحد مستخدمي منصة "ريديت" طريقة جديدة للوصول إلى أدوات الكتابة في النسخة الأحدث من ذكاء آبل الاصطناعي "سيري إيه آي"، وتجعل هذه الطريقة المزايا تظهر عند تحديد النص دون الضغط على أي أزرار إضافية وفق تقرير موقع "آبل إنسايدر" التقني الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن هذه الطريقة السرية الجديدة تعمل مع النسخ الأحدث من نظام "ماك أو إس غولدن غيت" الجديد الذي تطرحه الشركة رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعتمد الطريقة بشكل مباشر على كتابة عدة أوامر في نافذة الأوامر الخاصة بالنظام حتى يمكن استخدامها مباشرة دون الضغط على أي أزرار إضافية، وكانت الطريقة القديمة تقتضي الضغط على زر الفأرة الأيمن لفتح قائمة السياق حتى تظهر أدوات الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعند تحديد أي نص في أي نافذة، تظهر قائمة سياق جديدة بعد الضغط على علامة "سيري" تتيح للمستخدم الوصول إلى أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن تصحيح النصوص، وإعادة كتابتها، ومراجعة صياغتها، وتعديلها باستخدام "سيري".

ويفيد تقرير منفصل من موقع "ماك رومرز" بأن القائمة السرية الجديدة تشير إلى أن آبل تدرس استخدامها بشكل كامل في النسخة النهائية من "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي عندما تصدر رسميا.

كما أن تفعيل الطريقة الجديدة لا يضيف أي مزايا جديدة للنظام، بل يتيح الوصول إليها باستخدام طريقة جديدة فقط، كما أنها لا تلغي طريقة الوصول القديمة إلى أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

وتنوي آبل طرح "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي ودمج التقنية في أنظمتها المقبلة التي تصدر في سبتمبر/أيلول بعد الإعلان عن الجيل الجديد من أجهزة آيفون.

ويأتي هذا الطرح بعد تخبط دام عدة سنوات منذ الإعلان الأول عن مزايا ذكاء آبل الاصطناعي من قبل الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في عام 2024.

كيف تفعل الواجهة الجديدة؟

يمكنك تفعيل المزايا الجديدة بشكل مباشر من خلال التوجه إلى نافذة الأوامر الخاصة بالنظام ثم كتابة الأمرين التاليين بشكل متتابع:

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sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && \

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool true

وتعمل هذه الأوامر عقب منح الواجهة صلاحيات المدير ثم إدخال رمز المرور الخاص بالنظام التابع لك.

ثم تقوم بإعادة تشغيل النظام حتى تظهر التغييرات الجديدة على الواجهة وتصبح قادرا على الوصول إليها بسهولة.

كما تستطيع إزالة الطريقة الجديدة والاعتماد فقط على الطريقة القديمة عبر كتابة الأمر التالي:

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool false

وحتى تتمكن من الاستفادة من الواجهة الجديدة، يجب أن يكون جهازك يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل، وأن تثبت النسخة التجريبية الأحدث من نظام "غولدن غيت".