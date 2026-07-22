الأب المؤسس للبحث الرقمي.. رحيل الرجل الذي سبق غوغل بربع قرن

أرسى الباحث الأمريكي روجر سوميت فكرة البحث الرقمي التي نعرفها اليوم قبل ربع قرن من ظهور محرك بحث غوغل للمرة الأولى، وذلك في وقت لم تكن فيه شبكة الإنترنت أو الحواسيب بالشكل الذي نعرفه، ليرحل هذا العالِم عن عمر يناهز 95 عاما بعد أن ترك أثرا ساهم في تشكيل العالم ووضع النواة الأولى للكثير من المفاهيم التي صاغت الإنترنت كما نعرفه، وفق تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتمكن سوميت في عام 1968 من بناء نظام يتيح للباحث أن يكتب سؤاله على طرفية ثم يستقبل قائمة بالمصادر المطابقة والتي تضم معلومات مفيدة له، لتبقى فكرته هذه نواة كل عملية بحث تجريها عبر غوغل أو محادثة تخوضها مع نموذج ذكاء اصطناعي.

ويمكن القول إن عمليات البحث الرقمي في أرشيف واسع من البيانات والمصادر هي النواة التي ترتكز عليها تجربة استخدام الإنترنت اليوم، بدءا من محركات البحث وحتى منصات التواصل الاجتماعي وانتهاء بنماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على البحث ثم توليد البيانات.

ولكن، كيف تمكن سوميت من وضع أسس البحث الرقمي في وقت لم تكن فيه شبكات الإنترنت أو الحواسيب الشخصية معروفة بالشكل الذي نشاهده الآن؟

فكرة وُلدت على شريط مسجّل

في عام 1966، سَجل سوميت فكرته لبناء محرك بحث رقمي على مسجل صوتي أثناء رحلة عائلية طويلة، وهي الفكرة التي تبلورت لاحقا لتصبح منظومة الاسترجاع الآلي التفاعلي التجارية الأولى تاريخيا والمعروفة باسم "ديالوج".

ونصت فكرة سوميت الذي كان يعمل آنذاك كباحث في شركة لوكهيد للصواريخ والفضاء الأمريكية على بناء نظام حاسوبي يتيح للمستخدم عن بعد وبشكل فوري البحث في مكتبات واسعة من الأبحاث العلمية والتقنية للوصول إلى المعلومة التي يحتاجها.

لذلك، وبدلا من زيارة المكتبة والاعتماد على أنظمة الفهرسة التقليدية، فإن المستخدم يكتب استفساره في حاسوب يعتمد على منظومة سوميت للبحث، لتظهر بعد ذلك قائمة بكافة الوثائق التي يحتاجها ويمكن أن تفيده.

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وبعد ساعات طويلة من التحدث إلى مسجلته وبحلول الوقت الذي وصل فيه سوميت إلى منزله، كان لديه فكرة مبدئية عن المنظومة الجديدة التي سيعمل على تطويرها لتغير شكل العالم، بما فيها الاسم الذي استوحاه من آلية عمل المنظومة، فالباحث والحاسوب يتحدثان معا للوصول إلى قائمة بالمواد التي يحتاجها الباحث، لذلك أطلق عليه اسم "ديالوج".

لاحقا، ترأس سوميت فريق عمل في "لوكهيد" لبناء المنظومة الجديدة وتحويلها إلى منتج يمكن تسويقه، ليسبق بذلك غوغل و"ياهو" و"ألتا فيستا" بنحو ربع قرن من الزمان، وفق تقرير "نيويورك تايمز".

تقديم الفكرة لوكالة الفضاء الأمريكية

وبفضل العلاقات الواسعة التي حظيت بها شركة "لوكهيد"، تمكن سوميت من تقديم فكرته وعرض تقديمي أولي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ليولد نظام "ديالوج" في عام 1968، ثم يتحول إلى خدمة تجارية في عام 1972 قبل أن يصبح شركة فرعية تتبع "لوكهيد" في عام 1982 وفق تقرير موقع "إنفورميشن توداي" الأوروبي.

ويصف سوميت فكرته في مقابلة نشرت بمجلة "ذا جورنال أوف إنفورميشن ساينس" عام 1979 بأنها أقرب إلى البحث في مغارة علي بابا، مضيفاً أن زملاءه في الشركة كانوا يمزحون قائلين إن إجراء بحث جديد من الصفر أسهل من العثور على بحث قديم.

ويورد تقرير "نيويورك تايمز" أن تجربة استخدام "ديالوج" أقرب إلى استخدام محركات البحث المعروفة اليوم، تخبر النظام بسؤال ليرد عليك بالأبحاث التي تتحدث عن سؤالك.

وكانت أنظمة الحواسيب تتصل مباشرة مع قاعدة بيانات تضم ملايين الأبحاث من خلال خطوط الهاتف الأرضي، وهو الأمر الذي أبهر علماء "ناسا" في ذلك الوقت رغم أن الاختبار الذي أجرته الوكالة كان على مكتبة تضم 250 ألف بحث فقط.

الاختفاء في غياهب النسيان

ورغم أن سوميت ومنظومته "ديالوج" حصلوا على العديد من الجوائز وفق تقرير "إنفورميشن توداي"، مثل وسام المعالم التاريخية من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في عام 2019، إلا أن جزءا كبيرا من العاملين في مجال البحث اليوم يجهل إنجازاته.

وبرز ذلك بوضوح عندما دعته غوغل إلى مقرها عام 2005 ليتحدث عن منظومة "ديالوج" ونجاحها الأولي، وفي ذلك الوقت طلب سوميت من الحاضرين أن يرفعوا أيديهم إن كانوا سمعوا عنها سابقا، لتأتي النتيجة بأقل من نصف الحاضرين.

توفي سوميت نتيجة حادث سير عندما صدمته سيارة داخل مجمّع ذا فوروم للمتقاعدين في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في أمريكا حيث يقيم، ثم نُقِل إلى مستشفى ستانفورد حيث وافته المنية نتيجة مضاعفات الحادث، وفق تقرير "إنفورميشن توداي"، ليرحل بذلك أحد الآباء المؤسسين الذين ساهموا في تحويل الإنترنت إلى الركن الأساسي لحياة مليارات المستخدمين اليوم.