شاهد.. ثلاثية ألعاب جي تي إيه تعمل داخل لعبة واحدة

نجح أحد مُعدلي الألعاب في تشغيل 3 من أشهر ألعاب سلسلة "غراند ثفت أوتو" (جي تي إيه) (GTA) الأيقونية لتعمل معا داخل بيئة واحدة، متيحا التحكم في أبطال الألعاب الثلاث بشكل متتال ودون الحاجة إلى الخروج من لعبة والدخول إلى أخرى، وفق تقرير موقع "تومز هاردوير" التقني الأمريكي.

وللتوضيح فإن المستخدم في هذه النسخة المعدلة يستطيع تجربة لعبة "جي تي إيه 3" أو "جي تي إيه: فايس سيتي" (GTA: Vice City) داخل أجهزة تلفاز في لعبة "جي تي إيه: سان أندرياس" (GTA: San Andreas)، وليس دمج الألعاب الثلاث معا في لعبة واحدة.

ورغم أن الألعاب تعمل داخل أجهزة تلفاز في "سان أندرياس"، إلا أن المستخدم يستطيع التحكم في أبطالها تباعا عبر الضغط على زر في لوحة المفاتيح لنقل التحكم من شخصية "سان أندرياس" الرئيسية إلى شخصية أي لعبة من الثلاث، وعند الخروج من اللعبة، تستطيع إكمال جلسة اللعب بشكل طبيعي في "سان أندرياس".

ولم يكتف دريكسيو بجعل اللعبتين تعملان داخل "سان أندرياس" فقط، بل وسع جهوده ليتمكن المستخدم من تشغيل لعبة "جي تي إيه: فايس سيتي" داخل "جي تي إيه 3" التي تعمل داخل "جي تي إيه: سان أندرياس"، وفق التقرير.

ويفيد تقرير منفصل من موقع "تويك تاون" التقني الأمريكي بأن المشروع يعد استكمالا لمشروع آخر بدأه دريكسيو في فبراير/شباط الماضي، إذ تعمل الألعاب عبر الرسم مباشرة على نسيج شاشة التلفاز داخل "سان أندرياس" مما يعد سابقة هي الأولى من نوعها.

كما أن الألعاب الثلاث تسجل ملفات الحفظ والقصة الخاصة بها بشكل منفصل، ليصبح اللاعب قادرا على تجربة أي واحدة من الثلاث من البداية إلى النهاية بشكل مباشر.

ويتوفر المشروع للتحميل المجاني بشكل مباشر من خلال موقع "ليبرتي سيتي" الذي يضم مجموعة واسعة من التعديلات على ألعاب "جي تي إيه" الشهيرة.

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وتعد سلسلة ألعاب "جي تي إيه" بشكل عام من أكثر الألعاب التي تحصل على تعديلات وتطويرات إضافية من فرق التطوير المستقلة والخارجية، وينطبق هذا الأمر على أحدث ألعاب السلسلة التي صدرت في عام 2013.

وربما كانت هذه التعديلات هي من أسباب بقاء "جي تي إيه 5" في صدارة الألعاب حتى يومنا هذا، إذ توجد الكثير من التعديلات الخاصة بها التي تضيف مستويات رسومية جديدة لها أو حتى آليات لعب وشخصيات جديدة تماما ومركبات حديثة يمكن للاعبين تجربتها وغير ذلك الكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن لعبة "جي تي إيه: سان أندرياس" صدرت للمرة الأولى على الحواسيب الشخصية في يونيو/حزيران 2005، وأما "جي تي إيه 3″ فقد صدرت للمرة الأولى على الحواسيب في مايو/أيار 2002، و"فايس سيتي" صدرت عام 2003.

ويمثل الجزء القادم من سلسلة "جي تي إيه" والذي يحمل رقم 6 عودة إلى مدينة "فايس سيتي" ولكن بشكل أكبر وأوسع من السابق مع تقديم شخصيات وآليات لعب جديدة، وهو يصدر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.