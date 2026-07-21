ثورة في عالم الإيموجي.. غوغل تجعل رموزها ثلاثية الأبعاد مجانية

تحولت الرموز التعبيرية إيموجي (Emoji) خلال السنوات الأخيرة إلى لغة رقمية عالمية تعكس المشاعر والسخرية والمبالغة وحتى الهوية الثقافية للمستخدمين، ومع توسع استخدام تطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي، بات تطوير هذه الرموز جزءا من سباق الابتكار بين شركات التقنية الكبرى.

وفي أحدث خطواتها، أعلنت شركة غوغل عن إتاحة مكتبة نوتو إيموجي ثلاثي الأبعاد (Noto Emoji 3D) كمشروع مفتوح المصدر، لتمنح المطورين والمصممين وصناع المحتوى إمكانية استخدام آلاف الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد مجانا، في خطوة لا تستهدف تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل قد تؤثر أيضا في مستقبل تصميم التطبيقات والألعاب وتقنيات الواقع الممتد.

من رسومات مسطحة إلى نماذج ثلاثية الأبعاد

كشفت غوغل أن مشروع نوتو إيموجي ثلاثي الأبعاد يمثل إعادة تصميم كاملة لجميع رموزها التعبيرية، حيث جرى تحويل 3977 رمزا إلى نماذج ثلاثية الأبعاد حقيقية، بدلا من الاكتفاء برسومات ثنائية الأبعاد كما كان الحال في السابق، وأوضحت الشركة أن هذه النماذج أصبحت متاحة بصيغة أو بي جيه (OBJ)، وهي من أكثر الصيغ استخداما في تطبيقات التصميم ثلاثي الأبعاد ومحركات الألعاب.

وبحسب غوغل، فإن التحول إلى التصميم ثلاثي الأبعاد لم يكن مجرد إضافة مؤثرات بصرية، بل استدعى إعادة التفكير في كل رمز من الصفر، بما في ذلك تفاصيل لم تكن موجودة سابقا، مثل شكل الجزء الخلفي للوجه المبتسم، وكيفية تعامل الضوء والظلال مع مختلف العناصر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطابع المرح الذي يميز رموز أندرويد.

لماذا قررت غوغل فتح المصدر؟

أكدت غوغل أن جميع ملفات المشروع أصبحت متاحة للمجتمع ضمن مشروع نوتو (Noto) مفتوح المصدر، بحيث يستطيع أي شخص تحميلها وتعديلها وإعادة استخدامها في تطبيقات مستقلة، أو ألعاب، أو مشاريع الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أو حتى إنتاج محتوى ترفيهي مثل الميمات، وترى الشركة أن اللغة الرقمية تتطور باستمرار، وأن أفضل طريقة لتطويرها هي السماح للمجتمع بالمشاركة في ابتكار استخدامات جديدة لها.

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وتنسجم هذه الخطوة مع فلسفة غوغل في دعم البرمجيات مفتوحة المصدر، والتي تتبناها منذ سنوات في مشاريع عديدة مثل أندرويد وكروميوم ولغات البرمجة والأدوات الموجهة للمطورين.

الذكاء الاصطناعي حاضر في عملية التصميم

ومن اللافت أن الذكاء الاصطناعي لعب دورا في تطوير المشروع، فقد أوضحت غوغل أنها استخدمت أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تباين الألوان على مستوى كل بيكسل، خاصة في الرموز التي تمثل درجات البشرة الداكنة، بهدف ضمان ظهورها بوضوح في الوضع الداكن.

وتقوم الأداة برصد الحالات التي ينخفض فيها مستوى التباين، ثم تقترح تعديلات لونية قبل أن يراجعها المصممون ويعتمدوها، في محاولة لتحسين إمكانية الوصول لجميع المستخدمين دون تغيير المعنى البصري للرموز.

لغة تتغير مع تغير الإنترنت

تشير غوغل إلى أن استخدام الرموز التعبيرية تغير بصورة كبيرة خلال العقد الماضي، ففي السابق كان المستخدم يلجأ إلى الرمز للتعبير عن معناه الحرفي، بينما أصبحت الإيموجي اليوم وسيلة لنقل السخرية والمبالغة والانفعالات الدقيقة التي يصعب التعبير عنها بالنصوص وحدها.

وتوضح الشركة، استنادا إلى بيانات غيبورد فيديريتيد أناليتيكس (Gboard Federated Analytics)، أن رمز "الضحك مع الدموع" الذي ظل لسنوات الأكثر استخداما، بدأ يفقد مكانته لصالح رموز تعبر عن المبالغة أو الانهيار العاطفي، وهو ما يعكس تطور أساليب التواصل على الإنترنت وثقافة المستخدمين الرقمية.

فرص جديدة للمطورين

إتاحة النماذج ثلاثية الأبعاد مجانا قد تختصر على المطورين ساعات طويلة من العمل، إذ لم يعد مطلوبا تصميم رموز جديدة من الصفر أو شراء مكتبات تجارية، بل أصبح بالإمكان دمج النماذج مباشرة داخل التطبيقات أو الألعاب أو منصات الواقع الممتد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشجع المطورين المستقلين والشركات الناشئة على إنتاج تجارب تفاعلية أكثر ثراء، خصوصا مع تزايد الاهتمام بالواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث تحتاج البيئات ثلاثية الأبعاد إلى عناصر تتوافق مع طبيعتها البصرية.

بداية انتشار أوسع

كانت غوغل قد كشفت عن نوتو إيموجي ثلاثي الأبعاد لأول مرة خلال فعاليات ذا أندرويد شو هذا العام، مؤكدة أن الرموز الجديدة ستصل تدريجيا إلى منتجاتها، بدءا من هواتف بيكسل ثم بقية خدماتها وتطبيقاتها. ومع إعلان فتح المصدر، لم يعد استخدام هذه الرموز مقتصرا على منظومة غوغل، بل أصبح متاحا للمجتمع التقني بأكمله.

أكثر من مجرد إيموجي

ورغم أن الخبر يبدو للوهلة الأولى متعلقا بتحديث شكلي، فإنه يعكس تحولا أوسع في رؤية غوغل لمستقبل التفاعل الرقمي، فبدلا من الاكتفاء بتطوير أدوات مغلقة داخل منظومتها، تراهن الشركة على أن مشاركة المجتمع في تطوير الأصول الرقمية ستؤدي إلى ابتكارات يصعب تحقيقها داخل بيئة مغلقة.

وفي وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتطوير تجارب أكثر واقعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، قد تصبح الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد عنصرا أساسيا في طريقة تواصل المستخدمين داخل التطبيقات والألعاب والعوالم الافتراضية، وليس مجرد إضافات تجميلية للرسائل النصية.