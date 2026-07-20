"درون البعوض" تثير اهتمام المغردين ويرونها عملية لمكافحة الملاريا

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان شركة "تورنيول سيستمز" الفرنسية عن تطوير طائرة مسيرة صغيرة لمكافحة البعوض، واعتبروها فكرة مبتكرة لاعتمادها على الذكاء الاصطناعي.

وكشفت الشركة أن الدرون رباعية المراوح بحجم اليد ووزن 40 غراما، مزودة بـ380 ميكروفونا دقيقا ونظام ذكاء اصطناعي لتحليل الأصوات، وتستطيع اكتشاف البعوض على بعد 8 أمتار، وتغطية هكتارين عبر دوريات متكررة. وتعمل دون استخدام مبيدات كيميائية حيث تعترض الحشرة وتقص أجنحتها بالمراوح، مما يجعلها صديقة للبيئة.

مناسبة للمناطق الاستوائية

وأشار مغردون في حلقة (2026/7/20 ) من برنامج "شبكات" إلى أن هذه التقنية قد تكون حلا مثاليا للمناطق الاستوائية التي تعاني من الأمراض المنقولة بالبعوض مثل الملاريا وحمى الضنك، التي تتسبب في أكثر من 700 ألف وفاة سنويا.

وأشادت المغردة سها بالفكرة الجديدة وكتبت تقول:

معقول اليوم أقدر أتفشخر على صاحباتي وأحكي لهم معي درون وآخذها معي وين ما أروح عشان ما تقرب مني ولا حشرة؟ والله حلوة الفكرة، لا صوت، لا صداع ولا روائح مبيدات

ومن زاوية أخرى، أوضحت الناشطة هبة أن التقنية صديقة للبيئة، وغردت:

الجديد في هذه الدرون أنها تعترض الحشرة وتقص أجنحتها بالمراوح، يعني صديقة للطبيعة وللبشر، وأهم شيء صغيرة جدا والسيستم تبعها بسيط

أما المغرد أبو محمد فغرد ساخرا من التعقيدات الإدارية المحتملة لتشغيلها، وكتب يقول:

هلا بيقولوا لك لك بدها ترخيص وبتصير تركض من إدارة لإدارة، وبعدين الشرطة تمسكك وتتهمك بالتجسس، يا عمي ها الأجهزة مو إلنا إحنا

ومن زاوية مغايرة، انتقد الناشط مازن الفكرة، مفضلا المبيدات التقليدية بالقول:

بشو قصر معكم المبيد، سعره رخيص، بيخلص بتجيب الثاني من غير وجع راس وصيانة

وتساءلت الناشطة سحر عن مدى توفر الدرون للجميع وكتبت: