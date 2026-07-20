خطة بيرنهام لإلغاء وزارة التكنولوجيا تثير سخط برلمانيين وخبراء تقنية

أثارت خطة رئيس الوزراء البريطاني المقبل آندي بيرنهام لإلغاء وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ثم توزيع مهامها على وزارات أخرى موجة سخط واسعة بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين فضلا عن الخبراء والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا، وذلك رغم أنها لم تُقر بعد، وفق ما ورد في تقرير صحيفة غارديان البريطانية.

وكان بيرنهام طلب من المسؤولين تجهيز خطط لإلغاء الوزارة كجزء من التغييرات التي يعتزم إدخالها على الحكومة المقبلة في عهده، وهو ما يأتي وسط مخاوف في حزب العمال بشأن قراراته المبكرة.

وأوضح مات كليفورد مستشار الذكاء الاصطناعي لرئيس الوزراء الحالي كير ستارمر وسلفه ريشي سوناك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" أن خطة بيرنهام خطأ كبير في ظل تحول قطاع التكنولوجيا إلى قطاع حيوي وحساس للاقتصاد والأمن القومي.

كما وصف أحد أعضاء البرلمان عن حزب العمال هذا القرار بأنه تخلٍّ عن وزارة المستقبل.

وتتزامن خطة بيرنهام مع محاولات دول الاتحاد الأوروبي تحقيق السيادة الرقمية بالابتعاد عن التقنيات الغربية والشركات الأمريكية، فضلا عن بناء مراكز بيانات خاصة بها داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويكشف تقرير غارديان عن خطة توزيع المهام المختلفة للوزارة بين وزارات وقطاعات مختلفة، إذ تقضي الخطة بإسناد مسؤولية الإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام إلى أمينة مجلس الوزراء أنطونيا روميو بدلا من وزير مختص كمثال.

وتأتي هذه التحولات في ظل وصف ستارمر في خطاب ألقاه العام الماضي لتقنيات الذكاء الاصطناعي بأنها "الفرصة الحاسمة لجيلنا".

استياء عارم بين الخبراء

وأوضح المدير التنفيذي لتحالف الشركات التقنية الناشئة البريطانية دوم هالاس أن إجراء تغييرات على وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في هذا الوقت الحاسم سيكون خطأ كبيرا.

وأضاف: "إن إنشاء قطاع أعمال ضخم يضم عدة قطاعات يعني منافسة الشركات التقنية البريطانية مع شركات الصلب على الانتباه، فضلا عن إضاعة الوقت الثمين في إعادة الهيكلة والتنظيم"، وفق ما جاء في تقرير الصحيفة.

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ومن جانبه، أعرب المستثمر التقني بارني هاسي-يو عن حزنه من الإغلاق المحتمل لهذه الوزارة، قائلا: "تتمتع المملكة المتحدة بميزة تنافسية في قدراتها العلمية، ودور الوزارة هو تحويل هذه القوة إلى قوة اقتصادية".

كما حث ائتلاف "تيك يو كيه" الذي يمثل مئات الشركات التقنية في رسالة مشتركة مع ائتلاف "ستارت أب كواليشن رئيس الوزراء الجديد على إعادة التفكير في خططه، مشيرا إلى أن حل الوزارة سيخلق حالة من التخبط في واحد من أسرع القطاعات نموا بالمملكة المتحدة.

وتشير الرسالة التي أرسلها الائتلاف إلى بيرنهام أن نقطة القوة في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا تكمن في ضمها لعدد من الباحثين وخبراء الذكاء الاصطناعي العاملين فيها، فضلا عن وجود صناع السياسات والقرار، وتضيف أن حل الوزارة يبعث رسالة سيئة للمستثمرين حول العالم في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي وفق تقرير مجلة "بيزنس ماترز" البريطانية.

وأوضح تقرير المجلة التناقض في حملة بيرنهام الدعائية وقراراته الأولية، إذ كان وعد ببناء مناخ مشجع للاستثمار والأعمال مع خفض الضرائب المقررة على الشركات والأعمال المختلفة.

وتأتي هذه الخطة في وقت حساس بالنسبة لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل عام، إذ يحاولون فرض قوانينهم على الشركات التقنية الأمريكية التي تتحكم في العديد من قطاعات التقنية الحساسة في المنطقة الأوروبية.

فهل تنجح خطة بيرنهام المقبلة في تعزيز قطاع التقنية البريطاني؟ أم تتسبب في المزيد من التخبط والتأخر عن مثيله الأمريكي؟