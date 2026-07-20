المغرب.. هل يصبح بوابة الذكاء الاصطناعي إلى القارة السمراء؟

في الوقت الذي تتسارع فيه المنافسة العالمية على قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي، تحاول دول أفريقية إعادة تعريف موقعها في خارطة التكنولوجيا العالمية. وبين هذه الدول يبرز المغرب باعتباره أحد المرشحين للعب دور محوري في هذا المجال، مستندا إلى موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، وتطور بنيته الرقمية، واستثماراته في التعليم والابتكار، ورغبته في التحول إلى مركز إقليمي يربط الشركات العالمية بالسوق الأفريقية.

فهل يمتلك المغرب المقومات التي تؤهله ليصبح "بوابة الذكاء الاصطناعي" إلى القارة السمراء؟ أم أن الطريق ما زال محفوفا بتحديات تتعلق بالكفاءات والتمويل والبنية التحتية الرقمية؟

إستراتيجية رقمية لتغيير موقع المغرب التكنولوجي

خلال السنوات الأخيرة، جعل المغرب التحول الرقمي أحد محاور التنمية الاقتصادية، مع تركيز متزايد على التقنيات الناشئة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل على تطوير منظومة رقمية تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في الإدارة، والصناعة، والزراعة، والخدمات المالية، والتعليم.

ووفقا لتقارير البنك الدولي، شهد المغرب تقدما ملحوظا في مجال الخدمات الرقمية الحكومية، مع توسع استخدام المنصات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وهو ما يشكل قاعدة ضرورية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أطلقت الحكومة المغربية برامج لدعم الشركات الناشئة والابتكار، في محاولة لتحويل الاقتصاد من الاعتماد التقليدي على القطاعات الإنتاجية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ويرى خبراء أن امتلاك بنية رقمية متطورة أصبح شرطا أساسيا لأي دولة ترغب في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تحتاج هذه التقنيات إلى شبكات اتصال قوية، ومراكز بيانات، وقدرات حوسبة متقدمة.

موقع إستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا

يمتلك المغرب ميزة جغرافية فريدة، فهو يقع على مقربة من السوق الأوروبية، وفي الوقت ذاته يمثل بوابة طبيعية نحو أفريقيا، وهذه المعادلة جعلته خلال السنوات الماضية مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة.

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ويراهن المغرب على تحويل هذه الميزة إلى قطاع التكنولوجيا، عبر جذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية.

وتشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقا مستقبلية ضخمة للتقنيات الرقمية، خصوصا مع النمو السكاني السريع وارتفاع استخدام الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت.

ومن هذا المنطلق، يحاول المغرب تقديم نفسه باعتباره حلقة وصل بين الشركات العالمية والأسواق الأفريقية، مستفيدا من علاقاته الاقتصادية مع أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

الجامعات والكفاءات.. التحدي الأكبر

رغم الطموحات الكبيرة، يبقى توفر الكفاءات المتخصصة أحد أكبر التحديات أمام تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في المغرب وفي أفريقيا عموما.

فالذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على توفر الأجهزة والبرمجيات، بل يحتاج إلى مهندسين وباحثين قادرين على تطوير الخوارزميات، وتحليل البيانات، وبناء النماذج الذكية.

ويعمل المغرب على تعزيز التعليم المرتبط بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى دعم برامج البحث في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

كما توجد مبادرات جامعية وبحثية تهدف إلى تخريج جيل جديد من المتخصصين، إلا أن الخبراء يؤكدون أن المنافسة العالمية تتطلب توسيع الاستثمار في البحث العلمي وزيادة الإنفاق على الابتكار.

وبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن الدول التي نجحت في بناء اقتصادات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي هي التي استثمرت بشكل طويل الأمد في التعليم والبحث العلمي وليس فقط في شراء التقنيات الجاهزة.

الشركات الناشئة.. محرك التحول الجديد

يشهد المغرب نموا تدريجيا في قطاع الشركات الناشئة التقنية، خصوصا في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والزراعة الذكية.

وتسعى هذه الشركات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات محلية، مثل تحسين الإنتاج الزراعي، وتطوير الخدمات الصحية، وأتمتة العمليات داخل الشركات.

كما ساهمت حاضنات الأعمال وبرامج دعم الابتكار في خلق بيئة أكثر جذبا لرواد الأعمال الشباب، لكن مقارنة بالمراكز العالمية الكبرى، ما زال النظام البيئي المغربي بحاجة إلى مزيد من التمويل الاستثماري، خاصة في مراحل نمو الشركات، حيث تتطلب مشاريع الذكاء الاصطناعي رأس مال كبيرا وقدرات تقنية متقدمة.

فرص الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية

لا ينظر المغرب إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قطاعا تقنيا فقط، بل كأداة يمكن أن تعيد تشكيل قطاعات اقتصادية كاملة، ففي الزراعة، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إدارة المياه والتنبؤ بالمحاصيل ومراقبة تأثيرات تغير المناخ، وهو أمر مهم لدولة تواجه تحديات مرتبطة بالجفاف.

وفي القطاع الصحي, يمكن لهذه التقنيات دعم تشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية وتحسين إدارة المستشفيات. أما في الصناعة، فيمكن أن تساعد الأنظمة الذكية على رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف، خصوصا في القطاعات التي يمتلك فيها المغرب حضورا قويا مثل صناعة السيارات والطيران.

المنافسة الأفريقية.. طريق غير سهل

رغم الإمكانات التي يمتلكها المغرب، فإنه ليس الدولة الأفريقية الوحيدة التي تسعى إلى لعب دور قيادي في الذكاء الاصطناعي، فدول مثل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا تعمل بدورها على تطوير قطاعات التكنولوجيا والابتكار، مستفيدة من أسواق داخلية كبيرة ووجود عدد واسع من المواهب التقنية.

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وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يعتمد على قدرة الدول على بناء شراكات دولية، وتطوير التعليم الرقمي، وتوفير بيئة تشريعية تحمي البيانات وتشجع الابتكار.

التشريعات وحماية البيانات.. اختبار الثقة

مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، يواجه المغرب تحديا يتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيمي يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستخدمين، حيث تعد قضايا حماية البيانات، والشفافية، واستخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات، من أبرز الملفات التي تناقشها الحكومات حول العالم.

ويرى الخبراء أن بناء الثقة سيكون عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لأن الشركات العالمية تحتاج إلى بيئات قانونية واضحة قبل ضخ استثمارات طويلة الأمد.

بوابة محتملة تحتاج إلى استثمارات أكبر

يمتلك المغرب اليوم مجموعة من العوامل التي قد تساعده على لعب دور مهم في مستقبل الذكاء الاصطناعي الأفريقي، وهي موقع جغرافي إستراتيجي، وبنية رقمية متطورة نسبيا، وعلاقات اقتصادية واسعة، وطموح حكومي للتحول إلى اقتصاد رقمي.

لكن تحويل هذه المزايا إلى قيادة فعلية يتطلب تجاوز تحديات كبيرة، أبرزها تطوير المواهب، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، وتوفير بنية حوسبة متقدمة.

وبينما تدخل أفريقيا مرحلة جديدة من المنافسة الرقمية، يبدو أن المغرب يمتلك فرصة حقيقية ليكون أحد المراكز التكنولوجية الصاعدة في القارة، شرط أن ينتقل من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى مرحلة إنتاجها وتطويرها.