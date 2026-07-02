تحديث ويندوز 11 المقبل يصلح مشكلات لازمتك سنوات.. إليك أبرز ما يتغير

يحصل نظام ويندوز 11 على تحديث جديد خلال الشهور المقبلة تحت اسم "26 إتش 2″، وهو تحديث يضيف مجموعة من المزايا المتنوعة التي طالما انتظرها مستخدمو ويندوز وتحايلوا للوصول إليها من خلال عدة تعديلات وطرق غير رسمية.

ولكن، سيتيح لك النظام الجديد تعديل النظام وتحقيق هذه الأمور بكل سهولة دون الحاجة إلى الطرق الصعبة والتي كانت تتطلب مهارات متنوعة من المستخدمين.

وتركز مايكروسوفت في هذا التحديث على تحسين أداء ويندوز 11 وجعله أكثر سلاسة وإتاحة المزيد من خيارات التخصيص المتنوعة داخل النظام وفق تقرير موقع "بي سي ماغازين" (PC Magazine) التقني الأمريكي.

ويفيد التقرير بأن الشركة تركز جهودها في الوقت الحالي على ويندوز 11 دون التفكير في طرح ويندوز 12 قريبا رغم التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويضم التحديث الجديد لويندوز 11 المزايا التالية:

إزالة "بينغ" من قائمة بدء التشغيل

أضافت مايكروسوفت منذ اللحظات الأولى لطرح نظام ويندوز 11 شريط البحث الخاص بمحرك البحث المملوك لها "بينغ" في شريط قائمة التشغيل، وكانت إزالته تتطلب تعديل سجل النظام أو الاعتماد على تطبيقات خارجية.

ولكن، يتيح النظام في تحديثه المقبل إزالة شريط البحث الخاص بمحرك "بينغ" بكل سهولة من خلال قائمة الإعدادات الرئيسية للنظام وفق تقرير موقع "بي سي ماغازين".

إمكانية ربط متصفح "إيدج" مع حسابات غوغل

يعتمد متصفح "إيدج" المدمج في نظام ويندوز 11 على حساب مايكروسوفت حتى يعمل بشكل أساسي ويقدم المزايا الرئيسية له بدءا من تخزين بيانات المستخدمين وحتى مزامنتها عند الانتقال إلى متصفح آخر.

ولكن، تنوي مايكروسوفت الآن إتاحة مزامنة بيانات المتصفح عبر استخدام حساب غوغل مباشرة، وهي خطوة من شأنها تيسير عملية انتقال المستخدمين بين متصفح إيدج وكروم.

تحديثات أخرى صغيرة

ويضيف التحديث الجديد إلى نظام ويندوز 11 إمكانية تعديل وإضافة الأجهزة المحمولة المرتبطة بالنظام مباشرة من خلال قائمة الإعدادات الرئيسية الخاصة به.

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ويعني هذا أن النظام يتعرف على الأجهزة والهواتف المحمولة كأنها أجهزة ملحقة يمكن التحكم فيها مباشرة من داخل النظام وفق تقرير موقع "ويندوز سنترال" (Windows Central) التقني الأمريكي.

ويتيح التحديث الجديد أيضا إمكانية التحكم في حجم شريط المهام ومكانه داخل الشاشة إن كان في أعلى الشاشة أو جانبها.

وتعد هذه الميزة من الأشياء التي كنت تحتاج إلى تطبيقات خاصة للاستفادة منها وتعديلها كما ترغب.

كما تعيد مايكروسوفت تسمية الصفحة التي تتيح لك التحكم في وضع إكس بوكس لتصبح بهذا الاسم وتختصر الاسم القديم الذي كان صفحة التحكم في إعدادات وضع إكس بوكس، وذلك ضمن تحديث هوية العلامة.

وتضيف الشركة مجموعة جديدة من خيارات التخصيص وفق تقرير موقع "ويندوز سنترال"، وتعمل هذه المزايا على جعل النظام أكثر سلاسة واتساقا خاصة عند استخدام خلفيات ذات ألوان مختلفة.