تكنولوجيا|الذكاء الاصطناعي|الولايات المتحدة الأمريكية

بعد عام من هيمنة إنفيديا.. آبل تستعيد عرش الأكبر قيمة سوقية في العالم

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NEW YORK, NEW YORK - JUNE 25: People shop in an Apple store in lower Manhattan on June 25, 2026 in New York City. Blaming rising costs of memory and storage chips, Apple raised the prices of the iPad and MacBook on Thursday. The company announced that iPhone prices will not be affected. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
شركة آبل استعادت لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم بعد عام من هيمنة إنفيديا على صدارة عمالقة التكنولوجيا (الفرنسية)
Published On 19/7/2026

بعد عام استثنائي تصدرت فيه شركة إنفيديا (NVIDIA) المشهد العالمي بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب غير المسبوق على رقائقها، عادت شركة آبل (Apple) إلى قمة ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، في تحول يعكس تغير موازين القوة داخل قطاع التكنولوجيا.

ويأتي صعود آبل إلى المركز الأول في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم المرحلة المقبلة من سباق الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد المنافسة تقتصر على الشركات التي تصنع البنية التحتية لهذه التقنية، بل امتدت إلى الشركات القادرة على دمجها داخل المنتجات والخدمات اليومية التي يستخدمها مئات الملايين حول العالم.

A logo of Nvidia is displayed at at the Computex Taipei exhibition, one of the world's largest computer and technology expos, in Taipei, Taiwan, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Chiang Ying-ying)
إنفيديا كانت المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية بفضل الطلب الهائل على رقائقها المتقدمة (أسوشيتد برس)

نهاية عام استثنائي لإنفيديا

خلال الفترة الماضية، أصبحت إنفيديا الرمز الأبرز للثورة الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) التي تنتجها إلى العنصر الأساسي لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة التي تطورها شركات مثل أوبن إيه آي ومايكروسوفت وغوغل.

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وساهم الطلب الهائل على معالجاتها، خصوصا سلسلة "إنفيديا إتش 100" وشرائح الجيل الأحدث، في دفع إيرادات الشركة وأرباحها إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر سهمها وجعلها لفترة من الزمن الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم.

لكن صعود إنفيديا السريع جعل المستثمرين يواجهون تساؤلات حول مدى استمرار هذا النمو، خصوصا مع ارتفاع توقعات السوق، وبدء ظهور منافسين يطورون شرائح ذكاء اصطناعي خاصة بهم، إضافة إلى محاولات كبرى شركات التقنية تقليل اعتمادها على مزود واحد للمعالجات المتقدمة.

لماذا استعادت آبل الصدارة؟

عودة آبل إلى المركز الأول لم تأتِ فقط نتيجة أداء سهمها، بل أيضا بسبب قوة نموذج أعمالها القائم على منظومة متكاملة تجمع الأجهزة والخدمات والبرمجيات.

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وتراهن الشركة على أن المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي ستنتقل من مراكز البيانات إلى الأجهزة الشخصية، وهو المجال الذي تمتلك فيه آبل قاعدة مستخدمين ضخمة تشمل أجهزة آيفون وماك وآبل ووتش.

كما عززت الشركة اهتمامها بالذكاء الاصطناعي عبر تطوير منظومة آبل إنتليجنس ، التي تهدف إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل والتطبيقات مع التركيز على معالجة جزء كبير من المهام على الجهاز نفسه لتعزيز الخصوصية.

ويرى محللون أن قدرة آبل على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ميزات يستخدمها المستهلك يوميا قد تكون عاملا مهما في استمرار نموها، خاصة مع توقعات بوجود دورة ترقية جديدة للأجهزة مع انتشار الهواتف المدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي.

SHENZHEN, CHINA - JUNE 24: Customers visit an Apple retail store at a shopping mall on June 24, 2026, in Shenzhen, Guangdong Province, China. Apple continues to expand its retail presence in China as the company promotes its latest products and services in one of its most important global markets. (Photo by Cheng Xin/Getty Images)
آبل تواجه تحديات تتعلق بالمنافسة العالمية وتباطؤ سوق الهواتف الذكية، بينما تحاول إنفيديا الحفاظ على زخم نموها (غيتي)

سباق مختلف بين عملاقي التكنولوجيا

رغم أن آبل وإنفيديا تتنافسان على لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم، فإن طبيعة أعمالهما مختلفة تماما، فإنفيديا تستفيد من موجة استثمار الشركات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تحتاج شركات التقنية الكبرى إلى شراء كميات ضخمة من المعالجات لتطوير نماذجها وخدماتها الذكية.

أما آبل فتعتمد على بيع الأجهزة والخدمات للمستهلكين، إضافة إلى قوة علامتها التجارية والنظام المغلق الذي يربط بين منتجاتها المختلفة، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على تحقيق عائدات مستمرة من قاعدة مستخدميها.

ويقول محللون إن المنافسة بين الشركتين تعكس مرحلتين مختلفتين من تطور الذكاء الاصطناعي، الأولى تركز على بناء القوة الحوسبية اللازمة لتطوير التقنية، والثانية تركز على تحويل هذه التقنية إلى منتجات يستخدمها الناس يوميا.

هل تستمر آبل في القمة؟

رغم عودة آبل إلى صدارة القيمة السوقية، فإن المنافسة مع إنفيديا تبقى مفتوحة، إذ إن أي تطورات كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي أو إعلان تقني جديد قد يؤدي إلى تغير سريع في ترتيب الشركات.

وتواجه آبل تحديات مرتبطة بتباطؤ نمو سوق الهواتف الذكية، والمنافسة المتزايدة في الصين، إضافة إلى الحاجة لإثبات أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ستنعكس على مبيعات الأجهزة والخدمات.

في المقابل، ما تزال إنفيديا تمتلك موقعا قويا في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، مع استمرار الطلب من شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات حول العالم.

وبذلك لا يمثل انتقال الصدارة مجرد منافسة على رقم في سوق الأسهم، بل يعكس تحولا أوسع في صناعة التكنولوجيا: من مرحلة بناء أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة السيطرة على كيفية وصول هذه التقنية إلى المستخدمين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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