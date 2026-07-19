انقطاع عالمي في خدمات فيسبوك وإنستغرام وميتا تلتزم الصمت

تعرضت خدمات شركة ميتا اليوم لتوقف مفاجئ أصاب عملياتها حول العالم، مما أدى إلى توقف منصات فيسبوك وإنستغرام لدى العديد من المستخدمين.

ويشير تقرير لوكالة رويترز إلى وجود أكثر من 4808 بلاغات حول انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم امتد الأمر ليشمل 63% من إجمالي المستخدمين في المنطقة، ووصل عدد البلاغات حول توقف إنستغرام إلى 2829.

وينطبق الأمر كذلك على المنطقة العربية التي وصل معدل البلاغات فيها إلى أكثر من 270 بلاغا بالنسبة لمنصة فيسبوك ونحو 80 بلاغا لمنصة إنستغرام.

ويتكرر الأمر ذاته مع خدمات المنصة في نيوزيلندا وفق صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" الإخبارية، إذ وصل عدد البلاغات إلى نحو 4 آلاف بلاغ، وأضافت الصحيفة أن الانقطاع عن الخدمة أثر في خدمات واتساب بشكل بسيط خلال اليوم.

ووفق بيانات منصة رصد الأعطال الرقمية "داون ديتكتور"، أبلغ مستخدمون في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ودول عربية، بينها مصر والسعودية، عن عطل في المنصة التابعة لشركة ميتا الأمريكية.

ووثقت وكالات الأنباء أن مستخدمي المتصفحات واجهوا رسالة رسمية من خوادم الشركة نصها: "الحساب غير متاح مؤقتا. حسابك غير متاح حاليا بسبب مشكلة في الموقع. نتوقع حل هذه المشكلة قريبا".

وقد عادت كافة الخدمات إلى العمل خلال ساعات من البلاغات.

ومع ذلك فإن شركة ميتا لم توضح من جانبها أسباب توقف الخدمات عن العمل، ورفضت الرد على طلبات رويترز حول سبب التوقف عن الأزمة.

من ناحية أخرى، أظهرت بوابة تتبع الأنظمة والمخصصة للمطورين وإدارة الأعمال تصنيف الحدث تحت بند "اضطرابات شديدة".

ويذكر أن خدمات ميتا السحابية تعطلت أيضا خلال الشهور الماضية، ووصل عدد البلاغات عن توقف خدمات فيسبوك في يونيو/حزيران الماضي إلى 113 ألف بلاغ ونحو 10 آلاف بلاغ عن إنستغرام وفق تقرير منفصل من شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

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وتركزت الشكاوى في كلا الحالتين عن صعوبة الوصول إلى خدمات المنصة وتسجيل الدخول فيها بشكل عام أو حتى تحميل الصفحات واستعراض الصور.