كيمي كيه 3.. سلاح صيني جديد في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي

في وقت تتسابق فيه الشركات العالمية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وتعقيدا، أعلنت شركة "مون شوت إيه آي" (Moonshot AI) الصينية عن إطلاق نموذجها الجديد "كيمي كيه 3" (Kimi K3)، الذي تصفه بأنه أحد أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي ثقيلة الأوزان في العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الصين في سوق تهيمن عليه حاليا شركات أمريكية مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك وغوغل.

ويأتي إطلاق النموذج في سياق منافسة متزايدة بين نماذج الذكاء الاصطناعي المغلقة التي تتحكم الشركات في بنيتها وطريقة استخدامها، وبين النماذج المفتوحة التي تمنح الباحثين والمطورين إمكانية الوصول إلى مكوناتها الأساسية وتطوير تطبيقات جديدة اعتمادا عليها.

ونماذج الذكاء الاصطناعي ثقيلة الأوزان (Heavyweight AI Models) ليس تصنيفا رسميا، لكنه يُستخدم عادة للإشارة إلى النماذج اللغوية أو متعددة الوسائط ذات الحجم الضخم التي تحتوي على مئات المليارات أو حتى تريليونات المعاملات (Parameters)، وتتطلب بنية تحتية حاسوبية هائلة للتدريب والتشغيل.

نموذج ضخم بمعايير جديدة

وبحسب المعلومات التي أعلنتها مون شوت إيه آي، يعتمد كيمي كيه 3 على بنية ضخمة تضم نحو 2.8 تريليون معامل، وهي الوحدات الحسابية التي تستخدمها نماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة الأنماط والعلاقات داخل البيانات. ويعد حجم المعاملات أحد المؤشرات التي تستخدم عادة لقياس تعقيد النموذج وقدرته المحتملة على التعامل مع المهام المعقدة.

لكن حجم النموذج وحده لا يحدد مستوى أدائه، إذ تعتمد الكفاءة أيضا على جودة البيانات المستخدمة في التدريب، وتصميم الخوارزميات، وطريقة تحسين النموذج بعد التدريب الأولي.

وتقول الشركة إن "كيمي كيه 3" صُمم للتعامل مع مهام متقدمة تشمل الاستدلال المنطقي، كتابة وتحليل الأكواد البرمجية، معالجة النصوص الطويلة، وفهم كميات كبيرة من المعلومات ضمن جلسة واحدة.

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وتشير مون شوت إيه آي إلى أن النموذج يمتلك نافذة سياق كبيرة تصل إلى نحو مليون رمز (Token)، ما يسمح له بمعالجة مستندات ضخمة أو مشاريع برمجية طويلة دون الحاجة إلى تقسيمها إلى أجزاء صغيرة، وهي ميزة أصبحت عاملا تنافسيا مهما بين النماذج الحديثة.

رهان الصين على النماذج المفتوحة

يمثل إطلاق كيمي كيه 3 جزءا من إستراتيجية صينية أوسع لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا بعد النجاح الذي حققته نماذج صينية مفتوحة مثل ديب سيك، التي أثارت اهتماما عالميا بسبب قدرتها على تقديم أداء قوي بتكاليف تطوير وتشغيل أقل مقارنة ببعض النماذج الغربية.

وكانت شركة ديب سيك قد أثارت جدلا واسعا في قطاع التقنية عام 2025 عندما أعلنت عن نماذج ذكاء اصطناعي قالت إنها قادرة على منافسة نماذج متقدمة من شركات أمريكية مع الاعتماد على موارد حوسبة أقل نسبيا، وهو ما دفع المستثمرين والشركات إلى إعادة تقييم مستقبل المنافسة في هذا القطاع.

ويرى محللون أن النماذج المفتوحة تمنح الصين فرصة لتسريع انتشار تقنياتها عالميا، عبر السماح للمطورين والشركات باستخدام النماذج وتعديلها وبناء تطبيقات فوقها، بدلا من الاعتماد الكامل على خدمات الشركات التي تقدم نماذج مغلقة عبر الإنترنت.

منافسة مع شات جي بي تي وكلود وجيميناي

يضع إطلاق كيمي كيه 3 شركة مون شوت إيه آي في مواجهة مباشرة مع نماذج رائدة مثل جي بي تي من أوبن إيه آي، وكلود من أنثروبيك، وجيميناي من غوغل، وهي نماذج تعتمد بشكل أساسي على أنظمة مغلقة لا تكشف الشركات المطورة تفاصيلها الداخلية.

لكن المقارنة بين هذه النماذج ليست مرتبطة بعدد المعاملات فقط، إذ تعتمد الاختبارات العملية على عوامل متعددة، مثل دقة الإجابات، القدرة على حل المشكلات المعقدة، سرعة الاستجابة، تكلفة التشغيل، ومستوى الأمان.

وتشير تقارير تقنية إلى أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول تطوير نموذج أكثر ذكاء، بل حول بناء منظومات متكاملة تشمل البنية التحتية للحوسبة، وتوفير رقائق الذكاء الاصطناعي، وخدمات الحوسبة السحابية، إضافة إلى جذب المطورين والمستخدمين.

ماذا يعني النموذج للمطورين؟

تكمن أهمية النماذج مفتوحة الأوزان في أنها تمنح الباحثين والشركات قدرة أكبر على التحكم في التقنية، فبدلا من إرسال البيانات إلى خوادم خارجية، يمكن للمؤسسات تشغيل النموذج داخل بنيتها الخاصة، وهو أمر مهم خصوصا للقطاعات التي تتعامل مع بيانات حساسة مثل المؤسسات المالية والجهات الحكومية والشركات الصناعية.

كما يمكن للمطورين تعديل النموذج وتخصيصه لمهام محددة، مثل تطوير مساعدين ذكيين متخصصين، أو أدوات لتحليل الوثائق، أو أنظمة برمجية قادرة على كتابة الأكواد واختبارها.

لكن تشغيل نموذج بهذا الحجم يتطلب موارد حوسبة ضخمة، بما في ذلك وحدات معالجة رسومية متقدمة وذاكرة كبيرة، وهو ما قد يحد من قدرة الأفراد والشركات الصغيرة على تشغيله محليا دون الاعتماد على خدمات سحابية.

البعد الجيوسياسي للذكاء الاصطناعي

لا يأتي إطلاق كيمي كيه 3 بمعزل عن التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فالذكاء الاصطناعي أصبح أحد المجالات التي ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد العالمي، خصوصا مع أهمية الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات في تطوير النماذج الحديثة.

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وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات قيودا على تصدير بعض تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، بهدف الحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه القيود، تحاول الشركات الصينية تطوير نماذج منافسة عبر تحسين كفاءة الخوارزميات، واستخدام أساليب تدريب أكثر فعالية، والاستفادة من النماذج المفتوحة لتوسيع قاعدة المطورين والمستخدمين.

هل يغير "كيمي كيه 3" قواعد اللعبة؟

يمثل كيمي كيه 3 خطوة مهمة في مسار تطور الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، لكنه لا يعني بالضرورة أن المنافسة حُسمت لصالح النماذج المفتوحة. فالشركات الكبرى مثل أوبن إيه آي وغوغل وأنثروبيك ما زالت تستثمر مليارات الدولارات في تطوير نماذج أكثر تقدما وبناء أنظمة متكاملة حولها.

ومع ذلك، فإن ظهور نماذج ضخمة مثل كيمي كيه 3 يغير طبيعة المنافسة، إذ لم يعد التفوق في الذكاء الاصطناعي حكرا على عدد محدود من الشركات، بل أصبح المجال مفتوحا أمام لاعبين جدد قادرين على تقديم بدائل قوية.

وبينما يتجه العالم نحو مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي، قد يكون الصراع المقبل ليس فقط حول من يملك النموذج الأقوى، بل حول من يستطيع جعله الأكثر انتشارا واستخداما وتأثيرا في حياة الأفراد والشركات.