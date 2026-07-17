وداعا لمنفذ 3.5 مليمتر.. القصة وراء اختفاء السماعات السلكية من الهواتف

لأكثر من 5 عقود، كان منفذ السماعات 3.5 ملم واحدا من أكثر المكونات ثباتا في عالم الأجهزة الإلكترونية، إذ رافق الهواتف المحمولة ومشغلات الموسيقى وأجهزة الحاسوب لعقود طويلة، لكن خلال السنوات الأخيرة بدأ هذا المنفذ يختفي تدريجيا من الهواتف الذكية الحديثة، بعدما قررت شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ وغوغل تبني تصميمات جديدة تعتمد على السماعات اللاسلكية أو الاتصال عبر منفذ يو إس بي-سي (USB-C).

ولم يكن اختفاء منفذ السماعات مجرد تغيير بسيط في تصميم الهاتف، بل كان جزءا من تحول أكبر في صناعة الهواتف نحو أجهزة أكثر نحافة، ومقاومة للماء، واعتمادا على التقنيات اللاسلكية.

البداية مع آبل.. الشرارة الأولى لاختفاء المنفذ

كانت الخطوة الأكثر تأثيرا عندما أزالت شركة آبل منفذ السماعات من هاتف آيفون 7 عام 2016، لتصبح من أوائل الشركات الكبرى التي تتخلى عن هذا المكون.

وبررت آبل حينها القرار بأن منفذ السماعات أصبح تقنية قديمة لا تتناسب مع رؤيتها لمستقبل الهواتف، مشيرة إلى أن إزالة المنفذ ساعدت في توفير مساحة داخلية أكبر وتحسين مقاومة الهاتف للماء، كما قدمت الشركة في الوقت نفسه سماعاتها اللاسلكية إيربودز (AirPods) التي ساهمت في تسريع انتشار هذا النوع من الأجهزة.

لكن القرار أثار جدلا واسعا بين المستخدمين، حيث رأى البعض أنه يجبر المستهلكين على شراء سماعات جديدة أو استخدام محولات إضافية، بينما اعتبر آخرون أنه خطوة طبيعية نحو مستقبل خال من الأسلاك.

مساحة أكبر لتقنيات أهم

أحد الأسباب الرئيسية وراء إزالة منفذ 3.5 ملم هو المساحة الداخلية، فتصميم الهواتف الحديثة أصبح أكثر تعقيدا مع إضافة مكونات مثل بطاريات أكبر، وأنظمة كاميرات متعددة، وشرائح معالجة أكثر قوة، وأنظمة تبريد متطورة.

إعلان

وتشير شركات تصنيع الهواتف إلى أن التخلص من المنفذ يمنح المهندسين مرونة أكبر في ترتيب المكونات الداخلية، خصوصا مع السباق المستمر لصناعة هواتف أكثر نحافة وخفة.

كما أن وجود فتحة إضافية في هيكل الهاتف قد يزيد من صعوبة تحقيق مستويات أعلى من مقاومة الماء والغبار، لذلك ساعد حذف المنفذ بعض الشركات على تحسين الحماية دون الحاجة إلى حلول هندسية إضافية.

صعود عصر السماعات اللاسلكية

لم يكن اختفاء منفذ السماعات ممكنا لولا التطور الكبير في تقنيات الاتصال اللاسلكي، ففي السنوات الأخيرة تحسنت تقنية بلوتوث بشكل كبير، خاصة مع إصدارات مثل بلوتوث 5 التي قدمت نطاق اتصال أوسع واستهلاكا أقل للطاقة.

كما أصبحت السماعات اللاسلكية تقدم ميزات لم تكن متاحة في السماعات التقليدية، مثل إلغاء الضوضاء النشط، والتحكم باللمس، والمساعدات الصوتية، والتبديل التلقائي بين الأجهزة.

ووفقا لتقارير شركات أبحاث السوق، شهد سوق السماعات اللاسلكية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، مدفوعا بانتشار الهواتف التي لا تحتوي على منفذ سماعات تقليدي.

الانتقال إلى يو إس بي-سي

بعد إزالة منفذ 3.5 ملم، اتجهت الشركات إلى استخدام منفذ يو إس بي-سي كحل بديل للسماعات السلكية، حيث يتميز هذا المنفذ بأنه قادر على نقل البيانات والطاقة والصوت عبر وصلة واحدة.

كما أن اعتماد يو إس بي-سي أصبح اتجاها عالميا، خصوصا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إلزام معظم الأجهزة الإلكترونية المحمولة باستخدام منفذ شحن موحد، بهدف تقليل النفايات الإلكترونية وتسهيل استخدام الملحقات بين الأجهزة المختلفة.

لكن السماعات التي تعمل عبر يو إس بي-سي تختلف عن السماعات التقليدية، إذ تعتمد غالبا على معالجة الصوت رقميا بدلا من الإشارة التناظرية التي كان يوفرها منفذ 3.5 ملم.

هل كانت السماعات السلكية أقل جودة؟

رغم انتشار السماعات اللاسلكية، لا يزال العديد من المستخدمين والمحترفين يفضلون السماعات السلكية. السبب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها عدم الحاجة إلى شحن البطارية، واتصال أكثر استقرارا، وتأخير أقل في الصوت، وإمكانية الحصول على جودة صوت عالية دون ضغط الملفات لاسلكيا.

ولهذا السبب ما زالت بعض الهواتف، خصوصا الفئة الاقتصادية وهواتف الألعاب، تحتفظ بمنفذ 3.5 ملم لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يفضلون الحل التقليدي.

هل انتهى عصر منفذ السماعات؟

رغم تراجع وجود منفذ 3.5 ملم في الهواتف الرائدة، فإنه لم يختفِ بالكامل، فبعض الشركات لا تزال ترى أن وجوده يمثل ميزة تنافسية، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على سماعات احترافية أو يرغبون في استخدام الهاتف مع أجهزة صوتية مختلفة.

لكن الاتجاه العام في صناعة الهواتف يشير إلى أن المستقبل سيكون أكثر اعتمادا على التقنيات اللاسلكية، ليس فقط في الصوت، بل في الشحن ونقل البيانات أيضا.