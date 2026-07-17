من البرمجيات إلى الأجهزة.. "أوبن إيه آي" توسع أعمالها بلوحة مفاتيح ذكية

كشفت أوبن إيه آي عن أول جهاز يحمل علامتها التجارية، وهو لوحة مفاتيح ميكانيكية مصغرة تحمل اسم "كوديكس مايكرو" (Codex Micro)، تستهدف مطوري البرمجيات الذين يعتمدون على منصة "كوديكس" لإنجاز مهام البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويأتي الجهاز بسعر 230 دولاراً، ليشكل أول دخول رسمي للشركة إلى سوق العتاد، بعد سنوات من التركيز على تطوير النماذج اللغوية والخدمات البرمجية.

ويختلف الجهاز الجديد عن التوقعات التي أحاطت بمشروعات أوبن إيه آي الخاصة بالأجهزة الاستهلاكية، إذ لا يستهدف المستخدم العادي، بل يركز على فئة المطورين الذين يستخدمون وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام برمجية متزامنة، في وقت تتزايد فيه أهمية ما يعرف بـ"الوكلاء البرمجيين" القادرين على تنفيذ أعمال معقدة بصورة شبه مستقلة.

جهاز للتحكم في وكلاء الذكاء الاصطناعي

طُوّر كوديكس مايكرو بالتعاون مع شركة وورك لاودر (Work Louder) المتخصصة في لوحات المفاتيح القابلة للتخصيص، وهو ليس لوحة مفاتيح تقليدية، بل وحدة تحكم صغيرة تضم 13 مفتاحاً ميكانيكياً، إلى جانب قرص دوار، وعصا تحكم، ومستشعر لمس، لتوفير وسائل سريعة للتفاعل مع منصة كوديكس دون الحاجة إلى التنقل المستمر بين نوافذ البرامج.

ومن أبرز مزايا الجهاز وجود ستة مفاتيح مضيئة تعرض بصورة لحظية حالة مهام وكلاء كوديكس، إذ تتغير ألوانها بحسب ما إذا كانت المهمة قيد التنفيذ أو بانتظار موافقة المستخدم أو اكتملت أو واجهت خطأ، ويتيح ذلك للمطور متابعة سير العمل بمجرد النظر إلى الجهاز، دون فتح واجهة البرنامج في كل مرة.

كما يوفر الجهاز مفاتيح مخصصة لتنفيذ أوامر شائعة، مثل بدء محادثة جديدة مع كوديكس، أو قبول التعديلات البرمجية ورفضها، أو تشغيل الأوامر الصوتية، فيما يسمح القرص الدوار بتغيير مستوى الاستدلال، الذي يستخدمه وكيل الذكاء الاصطناعي أثناء تنفيذ المهام، بما يمنح المطور مرونة أكبر في الموازنة بين سرعة التنفيذ وجودة النتائج.

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تخصيص كامل عبر شات جي بي تي

وأكدت أوبن إيه آي أن جميع وظائف المفاتيح قابلة لإعادة البرمجة من خلال تطبيق شات جي بي تي على أجهزة سطح المكتب، بحيث يستطيع كل مطور تخصيص الجهاز وفق طبيعة عمله وسير العمل الذي يتبعه، سواء في مراجعة الشيفرات البرمجية أو إصلاح الأخطاء أو إعادة هيكلة المشاريع البرمجية.

ويتوفر الجهاز بإصدارين، أحدهما بمفاتيح ميكانيكية ذات صوت نقر واضح، والآخر بمفاتيح هادئة، ويُطرح بإنتاج محدود، في خطوة تبدو أقرب إلى اختبار اهتمام مجتمع المطورين بهذا النوع من الأجهزة المتخصصة قبل التوسع في إنتاجه.

أكثر من لوحة مفاتيح

يرى مراقبون أن أهمية كوديكس مايكرو لا تكمن في تصميمه أو مواصفاته، بل في الرسالة التي يوجهها حول مستقبل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي. فبدلا من الاعتماد على لوحة مفاتيح وفأرة تقليديتين، تسعى أوبن إيه آي إلى توفير أدوات مادية تجعل إدارة عدة وكلاء للذكاء الاصطناعي أكثر سرعة وسلاسة، مع انتقال المطور من تنفيذ الأوامر يدويا إلى الإشراف على وكلاء ينفذون المهام نيابة عنه.

وتشير دراسة بحثية نشرتها أوبن إيه آي بالتعاون مع باحثين إلى أن استخدام كوديكس شهد نموا متسارعا خلال هذا العام، مع ازدياد اعتماد المستخدمين على تشغيل عدة وكلاء في الوقت نفسه لتنفيذ مهام طويلة ومعقدة، وهو ما يعزز الحاجة إلى أدوات مادية تتيح متابعة تلك الوكلاء والتحكم فيها بسرعة أكبر.

بداية لإستراتيجية أوسع؟

ورغم أن كوديكس مايكرو يمثل أول جهاز يحمل علامة أوبن إيه آي التجارية، فإنه لا يرتبط بالمشروع الأكبر الذي تعمل عليه الشركة مع المصمم البريطاني جوني آيف، الرئيس السابق للتصميم في آبل، والذي تشير تقارير إلى أنه يركز على تطوير جهاز استهلاكي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستهدف شريحة أوسع من المستخدمين.

ويرى محللون أن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة يمنح أوبن إيه آي فرصة لاختبار استقبال السوق لأجهزتها الخاصة، بالتوازي مع تعزيز حضور منصة كوديكس في سوق أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ظل منافسة متزايدة بين الشركات المطورة لوكلاء البرمجة الذكية، مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك وغيرها.

وبذلك، لا تبدو كوديكس مايكرو مجرد لوحة مفاتيح إضافية، بل مؤشرا على تحول أوسع في كيفية تفاعل المطورين مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تصبح الأجهزة المادية جزءًا من بيئة العمل إلى جانب البرمجيات، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من دور المساعد إلى دور الوكيل القادر على تنفيذ مهام كاملة تحت إشراف المستخدم"