من الموسيقى إلى التجسس.. كيف تتحول السماعات اللاسلكية إلى ثغرة أمنية؟

لم تعد السماعات اللاسلكية مجرد وسيلة للاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات، بل تحولت إلى أجهزة ذكية تضم معالجات متقدمة وميكروفونات متعددة وحساسات للحركة، وترتبط باستمرار بالهواتف الذكية والحواسيب عبر تقنية بلوتوث.

ومع تزايد اعتماد المستخدمين عليها في العمل والترفيه، بدأ خبراء الأمن السيبراني ينظرون إليها بوصفها جزءا من منظومة الأجهزة المتصلة التي قد تمثل مدخلا جديدا للهجمات الإلكترونية إذا لم تُؤمَّن بالشكل الكافي.

ورغم أن اختراق السماعات اللاسلكية ليس بالأمر السهل أو الشائع بالنسبة للمستخدم العادي، فإن الباحثين الأمنيين يحذرون من أن الثغرات البرمجية أو الإعدادات غير الآمنة قد تسمح للمهاجمين باستغلال هذه الأجهزة في ظروف محددة، وهو ما يجعل تحديثها وتأمينها أمرا لا يقل أهمية عن تحديث الهواتف أو الحواسيب.

بلوتوث.. الحلقة الأضعف أحيانا

تعتمد معظم السماعات اللاسلكية على تقنية بلوتوث لتبادل البيانات مع الأجهزة الأخرى، ووفقا لتقارير صادرة عن مجموعة الاهتمام الخاصة بتقنية البلوتوث، فإن الإصدارات الحديثة من المعيار تتضمن آليات تشفير ومصادقة متقدمة، لكن مستوى الحماية يعتمد أيضا على كيفية تنفيذ الشركات المصنعة لهذه المعايير داخل أجهزتها.

ويشير خبراء في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية إلى أن أي جهاز يعتمد على الاتصال اللاسلكي قد يصبح عرضة للاستغلال إذا احتوى على ثغرة برمجية أو إذا تأخر المستخدم في تثبيت التحديثات الأمنية، وهو ما ينطبق على السماعات الذكية كما ينطبق على الساعات والأجهزة المنزلية المتصلة.

عندما تكشف الثغرات نقاط الضعف

خلال السنوات الماضية، كشف باحثون أمنيون عن عدد من الثغرات التي أثرت في شرائح بلوتوث المستخدمة في ملايين الأجهزة حول العالم.

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ففي عام 2023، أعلن باحثون من شركة الأمن السيبراني الألمانية إي آر إن دبليو (ERNW) عن سلسلة ثغرات حملت اسم براك توث (BrakTooth) أثرت في عدد من شرائح البلوتوث المستخدمة في أجهزة مختلفة، وأظهرت أن أخطاء برمجية في تنفيذ بروتوكولات الاتصال قد تسمح في بعض الحالات بتنفيذ هجمات تؤدي إلى تعطيل الجهاز أو تنفيذ تعليمات غير مصرح بها، بحسب طبيعة الشريحة والإصدار البرمجي.

كما سبق أن كشف باحثون عن ثغرات مثل نوب (KNOB) وبايس (BIAS)، وهي هجمات استهدفت آليات المصادقة أو التشفير في بعض تطبيقات بلوتوث القديمة، ما دفع المصنعين إلى إصدار تحديثات أمنية لمعالجة هذه المشكلات.

ولا تعني هذه الاكتشافات أن جميع السماعات معرضة تلقائيا للاختراق، لكنها تؤكد أن الأجهزة الصغيرة ليست بمنأى عن الثغرات الأمنية.

هل يمكن تحويل السماعة إلى جهاز تنصت؟

من أكثر الأسئلة التي تثير قلق المستخدمين إمكانية تشغيل ميكروفون السماعة عن بُعد للتجسس على المحيط، حيث يؤكد خبراء الأمن أن هذا السيناريو يتطلب عادة سلسلة من الشروط المعقدة، مثل وجود ثغرة أمنية غير مُرقعة، أو إصابة الهاتف المتصل ببرمجية خبيثة، أو حصول المهاجم على صلاحيات مرتفعة داخل الجهاز.

وبحسب المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، فإن معظم عمليات التجسس الرقمي تستهدف الهاتف الذكي نفسه، لأنه يملك صلاحيات أوسع للوصول إلى الميكروفون والكاميرا والبيانات، بينما تكون السماعة في الغالب مجرد طرف متصل به.

ومع ذلك، فإن إصابة الهاتف ببرمجيات تجسس قد تجعل الميكروفونات المتصلة به، بما فيها ميكروفونات السماعات، جزءا من عملية جمع البيانات، وهو ما يبرز أهمية حماية الجهاز الأساسي أيضا.

البيانات التي تجمعها التطبيقات

لا تقتصر المخاطر على الاتصال اللاسلكي فقط، إذ تعتمد معظم الشركات المصنعة على تطبيقات مرافقة لإدارة السماعات وتحديث برامجها وإضافة مزايا مثل العزل الذكي للضوضاء أو تحديد موقع السماعة المفقودة.

وتوضح سياسات الخصوصية الخاصة بعدد من الشركات الكبرى، مثل آبل وسامسونغ وسوني، أن هذه التطبيقات قد تجمع بيانات تقنية مثل إصدار النظام، ومستوى البطارية، وسجلات الأعطال، وأحيانا بيانات الموقع عند استخدام خاصية العثور على الجهاز، وذلك لتحسين الخدمات أو توفير بعض الميزات.

ولا يعني ذلك أن الشركات تتجسس على المستخدمين، لكن خبراء الخصوصية ينصحون بمراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات وتعطيل ما لا يحتاج إليه المستخدم فعليا.

كيف يقلل المستخدم من المخاطر؟

يرى خبراء الأمن السيبراني أن الوقاية تبدأ من ممارسات بسيطة لكنها فعالة، من أبرزها:

تحديث البرامج الثابتة (Firmware) الخاصة بالسماعات فور صدور الإصدارات الجديدة.

تنزيل التطبيقات الرسمية فقط من متاجر التطبيقات المعتمدة.

تجنب إقران السماعات مع أجهزة عامة أو مجهولة.

إيقاف تشغيل بلوتوث عند عدم الحاجة إليه، خاصة في الأماكن العامة.

حذف عمليات الاقتران القديمة غير المستخدمة.

مراجعة الأذونات التي تطلبها تطبيقات إدارة السماعات، خصوصا الموقع الجغرافي.

شراء السماعات من شركات معروفة توفر تحديثات أمنية منتظمة، لأن الأجهزة الرخيصة مجهولة المصدر قد تتوقف عن تلقي الدعم بعد فترة قصيرة.

أجهزة صغيرة.. مسؤولية كبيرة

مع تزايد انتشار الأجهزة القابلة للارتداء، يتوقع الخبراء أن تصبح السماعات اللاسلكية أكثر ذكاء بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية والمساعدات الرقمية، وهو ما يعني أيضا اتساع مساحة البيانات التي تتعامل معها.

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ويؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقاريره المتعلقة بالأمن السيبراني أن توسع إنترنت الأشياء يزيد من عدد نقاط الدخول المحتملة للهجمات الإلكترونية، ما يجعل مفهوم الأمن حسب التصميم ضرورة أساسية عند تطوير الأجهزة الذكية.

وفي النهاية، لا ينبغي أن تدفع هذه المخاطر المستخدمين إلى التخلي عن السماعات اللاسلكية، فهي توفر مستويات عالية من الراحة والإنتاجية، كما أن معظمها يستخدم بروتوكولات تشفير قوية وتستفيد من التحديثات الأمنية المستمرة.