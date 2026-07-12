تكنولوجيا|الذكاء الاصطناعي|الصين

طلابها من الآلات.. مدرسة صينية تمنح الروبوتات اختبارات وشهادات للعمل

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BEIJING, CHINA - JUNE 03: A robot vending products to customers on June 03, 2026 in Beijing, China.(Photo by Fred Lee/Getty Images)
المدرسة تستقبل الروبوتات كـ"طلاب" يخضعون لعمليات تقييم وتدريب (غيتي)
Published On 12/7/2026

بدأت الصين تجربة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء بيئة تعليمية مخصصة للروبوتات البشرية، حيث لم تعد الروبوتات مجرد أجهزة تبرمج لتنفيذ أوامر محددة، بل أصبحت تخضع لبرامج تدريب واختبارات تقييم تشبه إلى حد كبير مراحل تأهيل البشر قبل دخول سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، وتحويلها من نماذج تجريبية إلى آلات قادرة على العمل في المصانع، ومراكز الخدمات، والقطاعات التي تحتاج إلى مهارات حركية وتفاعلية متقدمة.

HANGZHOU, CHINA - JUNE 29: A robot trains in table tennis at Hangzhou Robot School on June 29, 2026 in Hangzhou, Zhejiang Province of China. The school offers four programs - technical, nursing, arts and sports - providing all-around training in robots' capabilities, from ethics and safety, perception and motion performance to aesthetic expression and hands-on scenario operation. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
الروبوتات تخضع داخل هذه المدرسة لاختبارات عملية وتدريبات لتحسين قدرتها على الحركة والتفاعل وتنفيذ المهام (غيتي)

مدرسة بلا طلاب بشريين

وبحسب تقارير إعلامية صينية، بدأت مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ تجربة إنشاء مدرسة متخصصة لتدريب الروبوتات، تستقبل فيها الروبوتات كـ"طلاب" يخضعون لعمليات تقييم وتدريب بهدف تحسين أدائها.

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وأوضحت التقارير أن هذه المنشأة لا تعمل كمدرسة تقليدية، بل كمركز تدريب واختبار للروبوتات، حيث يتم إدخال الآلات في سيناريوهات تحاكي بيئات العمل الحقيقية، بهدف جمع البيانات وتحسين قدراتها على أداء المهام.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية، تشمل الدفعات الأولى روبوتات مخصصة لقطاعات مختلفة، مثل التصنيع والخدمات، ويتم تقييمها بناء على قدرتها على تنفيذ المهام، ودقة الحركة، وسرعة التعلم، ومدى قدرتها على التفاعل مع البشر.

من البرمجة التقليدية إلى التعلم المستمر

لطالما اعتمدت الروبوتات التقليدية على تعليمات محددة مسبقا، إذ تقوم بتنفيذ سلسلة أوامر ثابتة دون قدرة كبيرة على التكيف مع التغيرات، لكن الجيل الجديد من الروبوتات البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي تسمح لها بتحليل البيئة المحيطة واتخاذ قرارات أكثر مرونة.

وتشير جامعة تشجيانغ الصينية، إحدى المؤسسات النشطة في أبحاث الروبوتات، إلى أهمية تطوير ما يعرف بـ"الذكاء المتجسد"، وهو دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع جسم روبوتي قادر على الحركة والتفاعل مع العالم الحقيقي.

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ويعتمد هذا النوع من الذكاء على تدريب الروبوتات باستخدام كميات ضخمة من البيانات، بما في ذلك تسجيلات الحركة، والمحاكاة الرقمية، والتجارب الواقعية، حتى تتمكن من تحسين أدائها تدريجيا.

HANGZHOU, CHINA - JUNE 29: Robot students are displayed during the opening ceremony of Hangzhou Robot School on June 29, 2026 in Hangzhou, Zhejiang Province of China. The school offers four programs - technical, nursing, arts and sports - providing all-around training in robots' capabilities, from ethics and safety, perception and motion performance to aesthetic expression and hands-on scenario operation. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
عملية تدريب الروبوتات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدتها على اكتساب مهارات جديدة (غيتي)

اختبارات وشهادات للروبوتات

من أبرز جوانب هذه التجربة إخضاع الروبوتات لاختبارات تشبه التقييمات المهنية، حيث يتم قياس قدرتها على تنفيذ مهام محددة قبل السماح باستخدامها في بيئات العمل.

وتشير التقارير إلى أن الروبوتات التي تجتاز مراحل التدريب تحصل على شهادات أو تقييمات تثبت جاهزيتها لأداء وظائف معينة، مثل المساعدة في خطوط الإنتاج، أو تقديم الخدمات، أو تنفيذ مهام في بيئات تحتاج إلى الدقة والسلامة.

ولا تعني هذه الشهادات أن الروبوتات أصبحت موظفين بالمعنى التقليدي، لكنها تمثل نظاما لتصنيف قدراتها والتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة قبل نشرها في المؤسسات والشركات.

جزء من خطة الصين لتصبح رائدة في الروبوتات

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية صينية واسعة لتعزيز صناعة الروبوتات، فقد أعلنت الحكومة الصينية في السنوات الماضية عن خطط لدعم تطوير الروبوتات البشرية باعتبارها أحد القطاعات المستقبلية المهمة.

ووفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، تعمل بكين على تطوير صناعة الروبوتات البشرية وتسريع دمجها في قطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.

كما تستثمر شركات صينية كبرى في تطوير روبوتات بشرية قادرة على العمل في المصانع والمستودعات، مستفيدة من التطورات في الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة.

لماذا تحتاج الروبوتات إلى مدارس؟

يرى الباحثون أن تدريب الروبوتات أصبح ضرورة بسبب تعقيد العالم الحقيقي، فالروبوت الذي يعمل في مصنع أو منزل لا يحتاج فقط إلى معرفة الأوامر، بل يحتاج إلى فهم البيئة المحيطة، والتعامل مع الأشياء المختلفة، والتكيف مع المواقف غير المتوقعة.

فعلى سبيل المثال، قد تحتاج روبوتات الخدمات إلى التعرف على الأشخاص، وفهم طلباتهم، والتحرك بأمان في أماكن مزدحمة، بينما تحتاج روبوتات المصانع إلى التعامل مع أدوات ومواد مختلفة بدقة عالية.

ولهذا أصبحت مراكز التدريب الواقعية ضرورية لتزويد الروبوتات بالخبرات التي لا يمكن اكتسابها عبر البرمجة فقط.

HEFEI, CHINA - JUNE 3, 2026 - A staff member was conducting shelf retrieval training for robots at the data collection training ground for embodied intelligent robots in Yaohai District, Hefei City, Anhui Province, China on June 3, 2026. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)
الروبوتات التي تجتاز مراحل التقييم تحصل على شهادات أو تصنيفات تحدد مدى جاهزيتها للعمل (غيتي)

تحديات مستقبلية وأسئلة أخلاقية

رغم التطور الكبير، لا تزال الروبوتات البشرية تواجه تحديات تقنية، أبرزها ارتفاع التكلفة، وصعوبة تحقيق مستوى الحركة والمرونة البشرية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير أنظمة أكثر أمانا وموثوقية.

كما تثير هذه التكنولوجيا تساؤلات حول مستقبل الوظائف، إذ يخشى البعض من أن يؤدي انتشار الروبوتات إلى استبدال بعض العمال في قطاعات معينة، بينما يرى آخرون أنها ستخلق وظائف جديدة مرتبطة بتطوير وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة.

وتؤكد مؤسسات بحثية مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن مستقبل الروبوتات لن يعتمد فقط على قدرتها التقنية، بل أيضا على كيفية دمجها داخل المجتمع وسوق العمل بطريقة مسؤولة.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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