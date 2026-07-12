طلابها من الآلات.. مدرسة صينية تمنح الروبوتات اختبارات وشهادات للعمل

بدأت الصين تجربة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء بيئة تعليمية مخصصة للروبوتات البشرية، حيث لم تعد الروبوتات مجرد أجهزة تبرمج لتنفيذ أوامر محددة، بل أصبحت تخضع لبرامج تدريب واختبارات تقييم تشبه إلى حد كبير مراحل تأهيل البشر قبل دخول سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، وتحويلها من نماذج تجريبية إلى آلات قادرة على العمل في المصانع، ومراكز الخدمات، والقطاعات التي تحتاج إلى مهارات حركية وتفاعلية متقدمة.

مدرسة بلا طلاب بشريين

وبحسب تقارير إعلامية صينية، بدأت مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ تجربة إنشاء مدرسة متخصصة لتدريب الروبوتات، تستقبل فيها الروبوتات كـ"طلاب" يخضعون لعمليات تقييم وتدريب بهدف تحسين أدائها.

وأوضحت التقارير أن هذه المنشأة لا تعمل كمدرسة تقليدية، بل كمركز تدريب واختبار للروبوتات، حيث يتم إدخال الآلات في سيناريوهات تحاكي بيئات العمل الحقيقية، بهدف جمع البيانات وتحسين قدراتها على أداء المهام.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية، تشمل الدفعات الأولى روبوتات مخصصة لقطاعات مختلفة، مثل التصنيع والخدمات، ويتم تقييمها بناء على قدرتها على تنفيذ المهام، ودقة الحركة، وسرعة التعلم، ومدى قدرتها على التفاعل مع البشر.

من البرمجة التقليدية إلى التعلم المستمر

لطالما اعتمدت الروبوتات التقليدية على تعليمات محددة مسبقا، إذ تقوم بتنفيذ سلسلة أوامر ثابتة دون قدرة كبيرة على التكيف مع التغيرات، لكن الجيل الجديد من الروبوتات البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي تسمح لها بتحليل البيئة المحيطة واتخاذ قرارات أكثر مرونة.

وتشير جامعة تشجيانغ الصينية، إحدى المؤسسات النشطة في أبحاث الروبوتات، إلى أهمية تطوير ما يعرف بـ"الذكاء المتجسد"، وهو دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع جسم روبوتي قادر على الحركة والتفاعل مع العالم الحقيقي.

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ويعتمد هذا النوع من الذكاء على تدريب الروبوتات باستخدام كميات ضخمة من البيانات، بما في ذلك تسجيلات الحركة، والمحاكاة الرقمية، والتجارب الواقعية، حتى تتمكن من تحسين أدائها تدريجيا.

اختبارات وشهادات للروبوتات

من أبرز جوانب هذه التجربة إخضاع الروبوتات لاختبارات تشبه التقييمات المهنية، حيث يتم قياس قدرتها على تنفيذ مهام محددة قبل السماح باستخدامها في بيئات العمل.

وتشير التقارير إلى أن الروبوتات التي تجتاز مراحل التدريب تحصل على شهادات أو تقييمات تثبت جاهزيتها لأداء وظائف معينة، مثل المساعدة في خطوط الإنتاج، أو تقديم الخدمات، أو تنفيذ مهام في بيئات تحتاج إلى الدقة والسلامة.

ولا تعني هذه الشهادات أن الروبوتات أصبحت موظفين بالمعنى التقليدي، لكنها تمثل نظاما لتصنيف قدراتها والتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة قبل نشرها في المؤسسات والشركات.

جزء من خطة الصين لتصبح رائدة في الروبوتات

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية صينية واسعة لتعزيز صناعة الروبوتات، فقد أعلنت الحكومة الصينية في السنوات الماضية عن خطط لدعم تطوير الروبوتات البشرية باعتبارها أحد القطاعات المستقبلية المهمة.

ووفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، تعمل بكين على تطوير صناعة الروبوتات البشرية وتسريع دمجها في قطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.

كما تستثمر شركات صينية كبرى في تطوير روبوتات بشرية قادرة على العمل في المصانع والمستودعات، مستفيدة من التطورات في الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة.

لماذا تحتاج الروبوتات إلى مدارس؟

يرى الباحثون أن تدريب الروبوتات أصبح ضرورة بسبب تعقيد العالم الحقيقي، فالروبوت الذي يعمل في مصنع أو منزل لا يحتاج فقط إلى معرفة الأوامر، بل يحتاج إلى فهم البيئة المحيطة، والتعامل مع الأشياء المختلفة، والتكيف مع المواقف غير المتوقعة.

فعلى سبيل المثال، قد تحتاج روبوتات الخدمات إلى التعرف على الأشخاص، وفهم طلباتهم، والتحرك بأمان في أماكن مزدحمة، بينما تحتاج روبوتات المصانع إلى التعامل مع أدوات ومواد مختلفة بدقة عالية.

ولهذا أصبحت مراكز التدريب الواقعية ضرورية لتزويد الروبوتات بالخبرات التي لا يمكن اكتسابها عبر البرمجة فقط.

تحديات مستقبلية وأسئلة أخلاقية

رغم التطور الكبير، لا تزال الروبوتات البشرية تواجه تحديات تقنية، أبرزها ارتفاع التكلفة، وصعوبة تحقيق مستوى الحركة والمرونة البشرية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير أنظمة أكثر أمانا وموثوقية.

كما تثير هذه التكنولوجيا تساؤلات حول مستقبل الوظائف، إذ يخشى البعض من أن يؤدي انتشار الروبوتات إلى استبدال بعض العمال في قطاعات معينة، بينما يرى آخرون أنها ستخلق وظائف جديدة مرتبطة بتطوير وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة.

وتؤكد مؤسسات بحثية مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن مستقبل الروبوتات لن يعتمد فقط على قدرتها التقنية، بل أيضا على كيفية دمجها داخل المجتمع وسوق العمل بطريقة مسؤولة.