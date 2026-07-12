أول آيفون قابل للطي يدخل مرحلة الخطر.. صعوبات التصنيع تقيد الإنتاج

بعد سنوات من الشائعات والتكهنات، تقترب شركة آبل من دخول سوق الهواتف القابلة للطي لأول مرة في تاريخها، في خطوة ينظر إليها باعتبارها واحدة من أكبر التحولات في إستراتيجية الشركة منذ إطلاق أول هاتف آيفون.

لكن قبل وصول الجهاز المنتظر إلى أيدي المستخدمين، تواجه آبل تحديا كبيرا قد يؤثر على انطلاقته، وهو الإنتاج المحدود الذي قد لا يكون قادرا على تلبية الطلب المتوقع.

حيث تشير تقارير تقنية حديثة، نقلا عن المحلل المتخصص في شؤون آبل مينغ-تشي كو، إلى أن أول هاتف آيفون قابل للطي قد يواجه نقصا في المعروض خلال فترة الإطلاق الأولى، بسبب صعوبات تصنيع المكونات الجديدة وارتفاع معايير الجودة التي تفرضها آبل على منتجاتها.

إنتاج محدود في بداية الرحلة

وفقا لتوقعات كو، قد تبدأ آبل بإنتاج كميات محدودة من الهاتف القابل للطي خلال المراحل الأولى من طرحه، حيث تشير التقديرات إلى أن الشركة قد تشحن ما بين 500 ألف ومليون جهاز فقط خلال الربع الثالث من هذا العام، قبل أن تتمكن من رفع الإنتاج تدريجيا ليصل إجمالي الشحنات إلى نحو 7 أو 8 ملايين وحدة خلال النصف الثاني من العام.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو كبيرة، فإنها تُعتبر محدودة جدا مقارنة بمبيعات هواتف آيفون التقليدية التي تحقق عشرات الملايين من الوحدات خلال الأشهر الأولى من الإطلاق. لذلك، فإن أي طلب قوي على الهاتف الجديد قد يؤدي إلى نفاد المخزون بسرعة وظهور فترات انتظار طويلة أمام العملاء.

وأشار تقرير نشره موقع بي سي ماغ إلى أن توفر الهاتف قد يكون محدودا عند الإطلاق، ليس بسبب ضعف ثقة آبل بالمنتج، وإنما بسبب طبيعة التقنية الجديدة والتحديات المرتبطة بتصنيعها.

لماذا يصعب تصنيع آيفون قابل للطي؟

تختلف الهواتف القابلة للطي بشكل كبير عن الهواتف الذكية التقليدية، إذ تعتمد على مكونات معقدة تحتاج إلى مستويات عالية من الدقة أثناء التصنيع.

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ويأتي المفصل الداخلي والشاشة المرنة في مقدمة التحديات التي تواجه الشركات المصنعة، فالشاشة يجب أن تكون قادرة على الانحناء آلاف المرات دون ظهور مشاكل مثل التشققات أو فقدان جودة العرض، بينما يجب أن يكون المفصل قويا بما يكفي لتحمل الاستخدام اليومي، وفي الوقت نفسه نحيفا للحفاظ على تصميم الجهاز.

وبالنسبة لآبل، فإن التحدي أكبر بسبب اعتمادها على معايير صارمة فيما يتعلق بالجودة وتجربة المستخدم، حيث إن الشركة عادة لا تطرح تقنية جديدة قبل التأكد من قدرتها على تقديمها بطريقة مستقرة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل الإنتاج في البداية لتجنب مشاكل التصنيع.

سيناريو مشابه لإطلاق آيفون إكس

يرى مينغ-تشي كو أن وضع الآيفون القابل للطي قد يشبه ما حدث مع آيفون إكس عام 2017، عندما قدمت آبل تصميما جديدا وشاشة "أو إل إي دي" (OLED) للمرة الأولى في سلسلة آيفون.

ورغم النجاح الكبير الذي حققه الهاتف، واجهت آبل في البداية صعوبات في الإنتاج بسبب تعقيد المكونات الجديدة، ما أدى إلى تأخر وصول بعض الطلبات وامتداد فترات الانتظار لدى المشترين.

ويعتقد المحللون أن التاريخ قد يعيد نفسه مع الهاتف القابل للطي، إذ قد تكشف آبل عن الجهاز رسميا، لكن توفره التجاري قد يكون محدودا خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى، إلى حين تحسن قدرة المصانع والموردين على زيادة الإنتاج.

طلب مرتفع رغم السعر المتوقع

على الرغم من أن الهاتف القابل للطي قد يكون من أغلى أجهزة آيفون على الإطلاق، فإن ذلك لا يبدو أنه سيمنع وجود اهتمام كبير به. حيث تشير التقارير إلى أن سعر الجهاز قد يصل إلى نطاق يتراوح بين 2300 و2500 دولار تقريبا، ما يجعله منتجا فاخرا موجها للمستخدمين الراغبين في تجربة أول هاتف قابل للطي يحمل علامة آبل.

ويرجع سبب التوقعات العالية للطلب إلى قوة العلامة التجارية للشركة، إذ غالبا ما تثير منتجات آبل الجديدة اهتماما واسعا حتى قبل وصولها إلى الأسواق، كما أن دخول آبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي قد يمنح هذه الفئة دفعة جديدة، خصوصا أن بعض المستهلكين ينتظرون نسخة آبل قبل اعتماد هذا النوع من الأجهزة.

الموردون أمام اختبار كبير

لن يعتمد نجاح الهاتف فقط على تصميم آبل، بل أيضا على قدرة شركائها في سلسلة التوريد على توفير المكونات بكميات كافية، حيث تحتاج آبل إلى التعاون مع موردي الشاشات والمفاصل والمواد الخاصة بالهيكل لتحقيق توازن بين الجودة والسرعة، فرفع الإنتاج بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى زيادة نسبة العيوب، بينما الإنتاج البطيء قد يؤدي إلى خسارة مبيعات محتملة بسبب نقص المخزون.

ولهذا السبب، قد تختار آبل إستراتيجية حذرة في البداية، بحيث تركز على إطلاق جهاز عالي الجودة حتى لو كان ذلك يعني توفر عدد محدود من الوحدات.

هل يتحول نقص المخزون إلى نجاح تسويقي؟

رغم أن نقص الأجهزة قد يمثل مشكلة للمستهلكين، إلا أنه قد يزيد من حالة الترقب حول المنتج، فالهواتف الأولى من فئة جديدة غالبا ما تحصل على اهتمام إعلامي كبير عندما تكون محدودة التوفر.

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لكن النجاح الحقيقي للآيفون القابل للطي لن يعتمد فقط على سرعة نفاده من الأسواق، بل على قدرة آبل على تطوير هذه الفئة وتحويلها مستقبلا إلى جزء أساسي من عائلة آيفون.