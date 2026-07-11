كاميرات على الوجوه.. كيف تكتشف النظارات الذكية وتحمي خصوصيتك؟

لم تعد الكاميرا حكرا على الهواتف الذكية أو الكاميرات التقليدية، بل أصبحت جزءا من أجهزة يمكن ارتداؤها يوميا دون أن تثير الانتباه. فمع الانتشار المتزايد للنظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان المستخدم التقاط الصور وتسجيل الفيديو وإجراء محادثات مع مساعدات ذكية وترجمة اللغات والحصول على معلومات فورية، وكل ذلك من خلال إطار نظارة يبدو عاديا.

لكن هذا التطور التقني فتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول الخصوصية والأمان الرقمي، خاصة مع صعوبة معرفة ما إذا كانت النظارة التي يرتديها شخص أمامك تسجل ما يحدث بالفعل أم لا. ومع دخول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى هذا المجال، بات الخبراء يرون أن العالم يقترب من مرحلة تصبح فيها الكاميرات جزءا غير مرئي من الحياة اليومية.

من النظارة التقليدية إلى مساعد ذكي

تختلف النظارات الذكية الحديثة عن المحاولات الأولى قبل أكثر من عقد، إذ أصبحت تجمع بين كاميرات عالية الدقة وميكروفونات وسماعات مدمجة ومعالجات صغيرة وتقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل البيئة المحيطة لحظة بلحظة.

وتقود عدة شركات هذا القطاع، أبرزها ميتا بالتعاون مع راي بان، إلى جانب غوغل التي تطور جيلا جديدا من نظارات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن شركات مثل إكس ريال (Xreal) وسناب، بينما تشير تقارير إلى أن آبل تواصل الاستثمار في الأجهزة القابلة للارتداء.

وتوفر هذه النظارات مزايا متعددة، منها التقاط الصور والفيديو دون استخدام اليدين، والإجابة عن الأسئلة عبر الذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية، والتعرف على المعالم والأشياء، وتلقي الإرشادات أثناء التنقل، ما يجعلها مرشحة لتكون إحدى أهم منصات الحوسبة الشخصية خلال السنوات المقبلة.

كيف تعمل هذه النظارات؟

تعتمد النظارات الذكية على مجموعة من المكونات الإلكترونية المصغرة داخل إطار النظارة، تشمل كاميرا أمامية، وميكروفونات، وسماعات مفتوحة، وبطارية، ووحدات اتصال عبر بلوتوث وواي فاي.

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وعند توجيه المستخدم أمرا صوتيا مثل "التقط صورة" أو "ما هذا المبنى؟"، تلتقط الكاميرا المشهد، ثم تعالجه خوارزميات الذكاء الاصطناعي محليا أو عبر السحابة لتقديم الإجابة المناسبة.

وفي بعض التطبيقات، لا يقتصر دور الكاميرا على التصوير فقط، بل تستخدم لفهم المشهد المحيط وتقديم خدمات تعتمد على الرؤية الحاسوبية، وهو ما يجعلها تعمل أحيانا عندما لا يكون الهدف التقاط صورة أو فيديو.

لماذا تثير مخاوف الخصوصية؟

تكمن المشكلة في أن هذه الأجهزة تبدو كنظارات عادية، ما يجعل من الصعب على الأشخاص المحيطين معرفة ما إذا كانوا يُصوَّرون أو تحلل البيئة المحيطة بهم.

ويرى خبراء الخصوصية أن دمج الكاميرا مع الذكاء الاصطناعي يخلق مستوى جديدا من جمع البيانات، إذ يمكن للنظارة التعرف على الأشياء وقراءة النصوص وتحليل المشاهد وربطها بخدمات سحابية، وهو ما يثير مخاوف تتعلق باستخدام البيانات الشخصية أو إساءة استغلالها. كما أن تقارير حديثة أشارت إلى تطوير نماذج أولية لنظارات تعتمد على جمع معلومات مستمرة عن البيئة المحيطة، الأمر الذي أعاد النقاش حول حدود المراقبة الرقمية وحقوق الأفراد في الأماكن العامة.

كيف تعرف أن النظارة تصورك؟

رغم أن الشركات المصنعة تؤكد وجود وسائل لإعلام الآخرين أثناء التصوير، فإن ملاحظة هذه العلامات قد لا تكون سهلة دائما.

ومن أبرز المؤشرات:

عدسة كاميرا صغيرة تظهر غالبا في أحد جانبي الإطار الأمامي.

إطار أكثر سماكة من النظارات التقليدية بسبب احتوائه على البطارية والمعالج.

زر مخصص للتصوير يوجد عادة على أحد الذراعين.

فتحات ميكروفونات موزعة حول الإطار.

ضوء "إل إي دي" خارجي يضيء عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو في كثير من الطرز التجارية.

وتوضح شركة راي بان ميتا أن ضوء الالتقاط الخارجي يهدف إلى تنبيه الأشخاص المحيطين عند تسجيل الصور أو الفيديو، وهو جزء أساسي من تصميم النظارة لتعزيز الشفافية أثناء الاستخدام.

هل يكفي ضوء إل إي دي لحماية الخصوصية؟

رغم أهمية هذا المؤشر، فإن الجدل تصاعد بعد ظهور محاولات لتعديل بعض النظارات بهدف تعطيل أو إخفاء ضوء التسجيل.

واستجابة لذلك، أعلنت ميتا هذا العام تحديثا برمجيا يجعل الكاميرا تتوقف عن العمل تلقائيا إذا اكتشف النظام العبث بمؤشر الخصوصية أو تعطيله، كما بدأت باتخاذ إجراءات ضد الخدمات التي تروج لتعديل النظارات وإخفاء مؤشر التسجيل.

ومع ذلك، يرى خبراء أن الاعتماد على ضوء صغير وحده قد لا يكون كافيا، خصوصا في الأماكن المزدحمة أو تحت أشعة الشمس، ما يدفع إلى المطالبة بوسائل تنبيه أكثر وضوحا، مثل إشعارات صوتية أو تصميمات تجعل الكاميرا أكثر وضوحا.

تحديات جديدة للأمان الرقمي

لا تتوقف المخاوف عند التصوير فقط، بل تمتد إلى طريقة تخزين البيانات ومعالجتها واستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. فكلما زادت قدرة النظارات على فهم البيئة المحيطة، ازدادت كمية البيانات التي يمكن جمعها عن الأشخاص والأماكن والعادات اليومية، وهو ما يجعل حماية البيانات جزءا أساسيا من أمن هذه الأجهزة.

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كما يحذر متخصصون من إمكانية إساءة استخدام النظارات في التجسس أو تسجيل الاجتماعات الخاصة أو التقاط معلومات حساسة دون علم أصحابها، خاصة إذا تطورت تقنيات التعرف على الأشخاص والأماكن مستقبلا.

هل تكفي القوانين الحالية؟

يرى خبراء القانون الرقمي أن التشريعات الخاصة بالكاميرات والهواتف الذكية لا تغطي بالكامل سيناريوهات الأجهزة القابلة للارتداء، التي أصبحت قادرة على التصوير والتحليل بشكل شبه غير ملحوظ.

ولهذا تتزايد الدعوات إلى تحديث القوانين بما يضمن إلزام الشركات بمؤشرات تسجيل واضحة لا يمكن تعطيلها، وتعزيز الشفافية في جمع البيانات واستخدامها، وضع ضوابط لاستخدام النظارات الذكية في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، وحماية البيانات البيومترية ومنع استخدامها دون موافقة صريحة.

وقد بدأت بعض الجهات التنظيمية بالفعل في دراسة هذه القضايا، حيث فتحت تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن بعض مزايا النظارات الذكية وعلاقتها بجمع البيانات والخصوصية.

وفي النهاية، يبدو أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود كاميرا داخل إطار النظارة، بل في كيفية استخدام هذه التقنية بطريقة تحترم حقوق الآخرين، وتحقق توازنا بين التطور التقني والأمان الرقمي في عالم تتزايد فيه الأجهزة القادرة على الرؤية والاستماع والتحليل.