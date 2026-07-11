شراكة انتهت بالمحاكم.. آبل تتهم أوبن إيه آي بسرقة أسرار أجهزة الذكاء الاصطناعي

رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي، متهمة إياها بالاستيلاء على أسرار تجارية ومعلومات داخلية حساسة بهدف دعم خططها للدخول إلى سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وتمثل القضية تحولا كبيرا في العلاقة بين الشركتين، بعدما كانت آبل وأوبن إيه آي قد تعاونتا سابقا في دمج تقنيات شات جي بي تي داخل أجهزة آبل، قبل أن يتحول التعاون إلى منافسة مباشرة على مستقبل الحوسبة الشخصية.

من شريك إستراتيجي إلى منافس مباشر

بدأت العلاقة بين آبل وأوبن إيه آي خلال عام 2024 عندما أعلنت آبل دمج شات جي بي تي ضمن منظومة ذكاء آبل، بهدف تعزيز قدرات المساعدات الذكية على أجهزة آيفون وآيباد وماك، وكانت الخطوة جزءا من إستراتيجية آبل لتقديم ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مع الحفاظ على تركيزها على الخصوصية ومعالجة البيانات.

لكن العلاقة بدأت بالتغير مع توسع أوبن إيه آي خارج نطاق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، ودخولها مجال الأجهزة الاستهلاكية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه تقوده الشركة لتطوير أجهزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، وهو سوق لطالما كانت آبل لاعبا رئيسيا فيه بفضل منظومة أجهزتها المتكاملة.

وترى آبل أن انتقال أوبن إيه آي إلى مجال الأجهزة يجعلها منافسا مباشرا، خصوصا مع اعتماد الشركة الناشئة على خبرات موظفين سابقين في آبل يمتلكون معرفة بتصميم المنتجات وسلاسل التوريد وآليات تطوير الأجهزة.

ما طبيعة الاتهامات التي وجهتها آبل؟

تتهم آبل شركة أوبن إيه آي واثنين من موظفيها السابقين بالاستيلاء غير المشروع على أسرار تجارية مرتبطة بتطوير منتجات وأجهزة مستقبلية، حيث تشير الدعوى إلى أن المعلومات المزعومة تشمل تفاصيل حول تصميم المنتجات، وعمليات التصنيع، وعلاقات الموردين، وهي معلومات تعتبرها آبل من أكثر أصولها قيمة.

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ومن بين الأسماء الواردة في القضية تان تان، الذي كان مسؤولا سابقا عن تصميم المنتجات في آبل، قبل انتقاله إلى أوبن إيه آي لتولي قيادة قسم الأجهزة، كما تشمل الدعوى المهندس السابق في آبل تشانغ ليو، الذي يعمل حاليا لدى أوبن إيه آي.

وتقول آبل إن بعض الموظفين السابقين احتفظوا بإمكانية الوصول إلى ملفات أو بيانات داخلية بعد مغادرتهم الشركة، وإن هذه المعلومات ربما استفادت منها أوبن إيه آي في تطوير خططها الخاصة بالأجهزة الذكية.

دخول أوبن إيه آي عالم الأجهزة يشعل المنافسة

تكمن أهمية القضية في أنها لا تتعلق فقط بسرقة معلومات مزعومة، بل بصراع أوسع حول مستقبل سوق الأجهزة الذكية، فحتى الآن، تعتمد أوبن إيه آي بشكل رئيسي على تطبيق شات جي بي تي والخدمات السحابية للوصول إلى المستخدمين، بينما تمتلك آبل واحدة من أقوى منظومات الأجهزة في العالم، ولذلك فإن تطوير جهاز ذكاء اصطناعي مستقل يمثل محاولة من أوبن إيه آي لبناء منصة جديدة لا تعتمد على أنظمة تشغيل شركات أخرى.

ويزداد هذا التوجه وضوحا بعد ارتباط أوبن إيه آي بشركة آي أو برودكتس (io Products) الأمريكية المتخصصة في تصميم أجهزة الذكاء الاصطناعي، والتي أسسها المصمم السابق في آبل جوني آيف، وتسعى أوبن إيه آي من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء منتجات جديدة قد تغير طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا، على غرار التحول الذي أحدثه الهاتف الذكي قبل أكثر من عقد.

أوبن إيه آي تنفي الاتهامات

من جانبها، رفضت أوبن إيه آي الادعاءات التي وجهتها آبل، وأكدت أنها لا تسعى للحصول على أسرار المنافسين أو استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني، وتقول إن تطوير منتجاتها يعتمد على الابتكار الداخلي والتوظيف المشروع للمواهب التقنية.

وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه أوبن إيه آي منافسة متزايدة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس مع شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا، إضافة إلى سعيها لتوسيع أعمالها من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى المنتجات الاستهلاكية.

لماذا تعد القضية مهمة لصناعة التكنولوجيا؟

تسلط القضية الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في وادي السيليكون، وهي العلاقة بين انتقال الموظفين بين الشركات وحماية الأسرار التجارية.

فشركات التكنولوجيا تعتمد بشكل كبير على المواهب البشرية، وغالبا ما ينتقل المهندسون والمصممون بين الشركات المنافسة، لكن الخط الفاصل بين استخدام الخبرة الشخصية المشروعة ونقل المعلومات السرية يمثل تحديا قانونيا كبيرا.

وإذا تمكنت آبل من إثبات أن أوبن إيه آي حصلت على معلومات محمية بطريقة غير قانونية، فقد تواجه الشركة قيودا على استخدام هذه البيانات، إضافة إلى أضرار مالية وسمعة كبيرة. أما إذا فشلت آبل في إثبات ادعاءاتها، فقد تحصل أوبن إيه آي على دعم قانوني لمواصلة توسعها في مجال الأجهزة.