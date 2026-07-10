تحدى الحرب بالبرمجة.. مهندس لبناني يطلق تطبيقا ذكيا تحت القصف

لم تمنع الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان مهندس الحاسوب جورج بحري من ابتكار تطبيق "تشكيل AI" الإلكتروني من داخل منزله ببلدة مرجعيون الحدودية، محولا أجواء القصف إلى دافع لتحدي أحد أعقد المسائل التقنية في معالجة اللغة العربية.

ووسط الظروف القاسية التي تشهدها البلدة الحدودية، اختار بحري البقاء مع عائلته وتطوير مشروعه بأبسط الإمكانات المتاحة.

ويروي جورج بحري للجزيرة أن الحرب أجبرته على تعليق مشروع سابق كان يعمل عليه، مما دفعه للبحث عن فكرة جديدة يستطيع إنجازها ونشرها من داخل منزله دون الحاجة للمغادرة أثناء القصف الإسرائيلي.

ومن هنا وُلد تطبيق "تشكيل AI"، الذي يساعد القراء والكتّاب على تشكيل النصوص العربية بدقة عبر فهم السياق والمعنى، وليس فقط بالاعتماد على القواعد اللغوية، حسب الصحفي محمد الجنون.

ويؤكد بحري أن التشكيل الآلي للغة العربية يُعد من أكثر التحديات تعقيدا في مجال الحوسبة، لأنه يتطلب فهما دقيقا لمضمون الجملة قبل إضافة الحركات.

ولم تكن هذه التجربة الأولى للمهندس اللبناني في عالم التقنية، إذ بدأت مسيرته منذ سنته الجامعية الأولى بتطوير تطبيق "I’m not okay" (لست بخير) الذي لاقى انتشارا واسعا بفضل هدفه الإنساني، تلاها إنجاز تطبيق خاص ببلدية القليعة عام 2015، قبل انتشار تطبيقات الإشعارات بالشكل المعروف اليوم.

ويستذكر عضو البلدية آنذاك، لطف الله ضاهر، أن التطبيق مكن البلدية من إرسال الأخبار والإعلانات مباشرة إلى هواتف المواطنين في مختلف أنحاء العالم، في وقت كانت فيه الرسائل النصية التقليدية تشكل عبئا ماليا ووسائل التواصل الحالية لا تزال في بداياتها.

وتقف وراء هذه المسيرة عائلة آمنت بخيارات ابنها منذ البداية، إذ تؤكد والدته، سمر معتوق، أن هذا التطبيق سيساعدها كثيرا في مهنتها كمعلمة، ليبرهن المشروع على قدرة الإرادة والابتكار الرقمي على الخروج من رحم المعاناة وتحت وطأة النيران.

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وأسفرت الحرب الإسرائيلية منذ اندلاعها مطلع مارس/آذار الماضي عن مقتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات، قبل أن يبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 26 يونيو/حزيران اتفاق إطار يمهّد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد 5 جولات تفاوضية.